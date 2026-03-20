Estos son los equipos de la Liga MX que lograron su pase a los cuartos de final de la Concachampions 2026

Se podrían dar semifinales con puros equipos de la Liga MX. (Especial)

Los emparejamientos de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 han quedado definidos tras jornadas marcadas por remontadas, eliminaciones y resultados inesperados, con Liga MX y MLS como protagonistas en la disputa por el título regional.

Ocho equipos avanzaron a los Cuartos de Final: Cruz Azul, Los Angeles FC, Nashville SC, América, Seattle Sounders, Toluca, LA Galaxy y Tigres. Los cementeros ostentan actualmente el título de campeón y buscarán repetir su hazaña para tener mayores posibilidades de acudir al Mundial de Clubes como representante del área.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón buscarán hacer el doblete tanto en la liga local como en el torneo de la zona. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Resultados de los Octavos de Final y trayectorias de clasificados

La ronda de Octavos de Final presentó duelos intensos, algunos resueltos por márgenes mínimos y otros por goleada. Cruz Azul superó primero a Vancouver FC en la Primera Ronda y luego eliminó a Monterrey, consolidándose entre los favoritos.

Los Angeles FC, representante de la MLS, se clasificó tras un gol tardío frente al Alajuelense, asegurando un lugar para el próximo enfrentamiento ante el cuadro celeste. Nashville SC avanzó tras vencer a Inter de Miami y confirmó así otro cupo para Estados Unidos en la siguiente fase.

América obtuvo su pase luego de superar al Philadelphia Union, imponiéndose 2-1 en el global tras empatar 1-1 en el partido de vuelta. Seattle Sounders se impuso ante Vancouver Whitecaps con un sólido marcador global de 5-1, liderando una destacada actuación frente al club canadiense.

Toluca venció 3-0 como local a San Diego FC y completó un 6-3 en el global, mostrando solidez en ambos encuentros. LA Galaxy, por su parte, no dejó dudas y avanzó tras un 6-0 global ante Mount Pleasant, tras sellar una victoria de 3-0 en casa.

Finalmente, Tigres cerró la lista de clasificados al protagonizar una dramática remontada ante FC Cincinnati, venciendo 5-1 en el partido y 5-4 en el global, hecho que confirmó su presencia en los Cuartos de Final.

Los felinos lograron remontar un marcador adverso luego de haber caído 3-0 en el partido de ida. (Credit: Katie Stratman-Imagn Images)

Protagonismo de la Liga MX y la MLS en la Concacaf Champions Cup 2026

El cuadro de Cuartos de Final evidencia la hegemonía de la Liga MX y de la MLS, con cuatro equipos de cada liga entre los ocho mejores del torneo. Los clubes mexicanos –Cruz Azul, América, Toluca y Tigres– compartirán fase con Los Angeles FC, Nashville SC, LA Galaxy y Seattle Sounders como representantes estadounidenses.

Los equipos eliminados en esta instancia incluyeron a Monterrey, Inter de Miami, Philadelphia Union, Vancouver Whitecaps, San Diego FC, Mount Pleasant, Alajuelense y FC Cincinnati, dejando la competencia en manos de la liga mexicana y el principal campeonato estadounidense.

El equipo de Antonio Mohamed continúa siendo uno de los candidatos para llevarse el título. (Credit: Denis Poroy-Imagn Images)

La expectativa se centra ahora en los duelos entre estos equipos, donde la rivalidad México-Estados Unidos sigue generando interés deportivo en la región. La permanencia de ambos países en las rondas decisivas pone de manifiesto su peso constante en la Concacaf Champions Cup 2026.

Con el panorama definido, la posibilidad de que uno de los conjuntos más laureados sume otro trofeo refuerza el atractivo de la competencia. El sueño de conquistar un nuevo título impulsa a los clasificados, que buscan su lugar entre los grandes del continente.