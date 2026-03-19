México Deportes

El trofeo de la Copa del Mundo continúa su gira y llega a Puebla, posible sede de partidos de preparación

La presencia del trofeo y los rumores sobre posibles juegos internacionales en la capital poblana generan expectativas en la afición, alentada por el gobernador Alejandro Armenta

Guardar
El trofeo más codiciado del
El trofeo más codiciado del futbol llegó al Centro Expositor de Los Fuertes, atrayendo a miles de aficionados y figuras internacionales como Fernando Llorente. (X/ @armentapuebla_)

La Copa del Mundo de la FIFA sigue su recorrido internacional y en esta ocasión ha hecho escala en Puebla, una de las diez ciudades mexicanas elegidas para recibir el trofeo más codiciado del futbol.

La exposición del galardón forma parte de la gira global previa al torneo de 2026, un evento que fortalece el ambiente mundialista y coloca a Puebla en el centro de la atención deportiva y cultural.

Puebla se convierte en una
Puebla se convierte en una de las diez ciudades mexicanas elegidas para exponer el trofeo más codiciado del futbol internacional. REUTERS/Daniel Becerril

El arribo del trofeo original al Centro Expositor de Los Fuertes congregó a aficionados, autoridades y figuras del deporte. Entre los invitados especiales destacó Fernando Llorente, campeón del mundo con España en 2010, quien compartió su experiencia y resaltó el valor del futbol como motor de unidad y esperanza.

Puebla: escenario mundialista y punto de encuentro deportivo

La ceremonia de inauguración contó con la presencia del gobernador Alejandro Armenta, quien celebró la oportunidad de acercar la Copa a la afición local y dio indicios sobre posibles sorpresas vinculadas a Fernando Llorente para los próximos meses.

  • Puebla forma parte de las diez ciudades mexicanas incluidas en la gira oficial de la FIFA.
  • El recorrido incluyó espacios inmersivos y temáticos para revivir la historia de los mundiales y reforzar la identidad futbolística de la ciudad.
  • El trofeo permanecerá en Puebla durante dos días, permitiendo a la afición admirar el galardón y participar en actividades que celebrarán la pasión por el futbol.
El Centro Expositor de Los
El Centro Expositor de Los Fuertes recibió a autoridades, figuras del deporte y cientos de aficionados para admirar el trofeo original de la FIFA. (X/ @armentapuebla_)

En este sentido, la llegada del trofeo mundialista a Puebla representó un reconocimiento al papel que juega la ciudad en la promoción del deporte y su proyección internacional.

Fernando Llorente y la emoción de compartir el trofeo con Puebla

La presencia de Fernando Llorente añadió un componente emotivo a la jornada. El exdelantero español compartió el significado personal de haber ganado la Copa del Mundo y cómo ese logro ayudó a unir a su país en un contexto de crisis.

  • Llorente levantó el trofeo en Puebla, evocando su celebración tras la final de Sudáfrica 2010.
  • Destacó el valor simbólico del futbol como motor de unidad nacional.
  • Subrayó la importancia de acercar el deporte y sus ídolos a las nuevas generaciones.
La presencia de Fernando Llorente,
La presencia de Fernando Llorente, campeón mundial en 2010, aportó emotividad y mensajes de unidad durante la exposición de la Copa del Mundo. EFE/SRDJAN SUKI10 /Archivo

Llorente concluyó recordando con emoción el desfile en Madrid, la respuesta multitudinaria de la afición y cómo el futbol puede transformar momentos difíciles en esperanza y orgullo colectivo.

Expectativas rumbo al Mundial 2026: ¿Puebla, sede de partidos de preparación?

El recorrido del trofeo mundialista ha impulsado rumores sobre la futura participación de Puebla como sede de partidos de preparación internacional antes del inicio del torneo.

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta sugirió la posibilidad de una sorpresa relacionada con el propio Llorente y la organización de un encuentro internacional en el Estadio Cuauhtémoc.

Rumores apuntan a que Puebla
Rumores apuntan a que Puebla podría ser sede de partidos de preparación internacional antes del inicio del Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, mientras miles de poblanos se acercan a vivir la emoción de ver de cerca el símbolo máximo del futbol, surgen expectativas sobre la posibilidad de que la ciudad acoja partidos de preparación internacional antes del Mundial 2026.

Temas Relacionados

Gira del Trofeo Copa MundialTrofeo del MundialFernando LlorentePueblaEstadio CuauhtémocAlejandro ArmentaCopa Mundial de la FIFAMundial 2026Copa del Mundo 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Ring Royale: así reaccionó Poncho de Nigris luego que Faitelson condicionó la pelea contra Cuauhtémoc Blanco

El creador de contenido ya tiene conocimiento de las exigencias del periodista de TUDN para subirse al ring y enfrenarse al “Cuauh”

Ring Royale: así reaccionó Poncho

Chivas vs León EN VIVO: el rebaño sagrado busca retomar el liderato de la Liga MX

Se juega el partido pendiente correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX cuando el conjunto rojiblanco reciba en el Estadio Akron a los esmeraldas

Chivas vs León EN VIVO:

Primer goleador del Estadio Azteca no recibe invitación a reinauguración

El autor del primer tanto en la historia del Estadio Azteca, reveló que aún no ha sido considerado para asistir a la reinauguración del ahora Estadio Banorte, programada con el duelo México contra Portugal

Primer goleador del Estadio Azteca

Nahuel Guzmán asegura que Tigres remontará a Cincinnati en la Concachampions: “Elijo creer”

El “Patón” además aprovechó la previa del encuentro frente a Cincinnati para hablar de su futuro y enviar un mensaje a Luis Ángel Malagón y Marcel Ruíz tras sus lesiones

Nahuel Guzmán asegura que Tigres

AAA x WWE Noche de los Grandes: fecha, sede y precios de boletos

El esperado encuentro entre gigantes de México y Estados Unidos hará vibrar a la Arena Monterrey el 30 de mayo

AAA x WWE Noche de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con túneles en la frontera:

Con túneles en la frontera: así traficaba drogas hacia EEUU “El G”, sujeto detenido en Baja California

Exalcalde de Tequila, Jalisco, ligado al CJNG obtiene suspensión definitiva contra vinculación a proceso

Acapulco: autoridades fueron agredidas a balazos durante operativo y localizan campamento clandestino

Con un rifle AK-47 y huyendo por brechas: así fue detenido un sujeto sobre la carretera Mazatlán-Tepic

Capturan al “Aurora”, integrante del CJNG, relacionado con huachicol y secuestros en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Tras fallido show, Christina Aguilera

Tras fallido show, Christina Aguilera visita la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán: “Duró más que su concierto”

Ring Royale 2026: mamá de Poncho de Nigris revela posibles combates para la segunda edición

Mauricio Castillo lanza crudo comentario contra Adal Ramones tras fallido reencuentro de ‘Otro Rollo’: “Poco interés”

Los negocios que tenía Fer Italia, el “mirrey” hoy sentenciado a dos décadas de prisión

Preocupa salud de María Elena Saldaña ‘La Güereja’ tras desmayarse en público: “Se le bajó la presión”

DEPORTES

América vs Philadelphia Union EN

América vs Philadelphia Union EN VIVO: las Águilas buscarán asegurar su pase a cuartos en la CONCACAF Champions Cup

Ring Royale: así reaccionó Poncho de Nigris luego que Faitelson condicionó la pelea contra Cuauhtémoc Blanco

Chivas vs León EN VIVO: el rebaño sagrado busca retomar el liderato de la Liga MX

Primer goleador del Estadio Azteca no recibe invitación a reinauguración

Nahuel Guzmán asegura que Tigres remontará a Cincinnati en la Concachampions: “Elijo creer”