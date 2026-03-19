El trofeo de la Copa del Mundo continúa su gira y llega a Puebla, posible sede de partidos de preparación

El trofeo más codiciado del futbol llegó al Centro Expositor de Los Fuertes, atrayendo a miles de aficionados y figuras internacionales como Fernando Llorente. (X/ @armentapuebla_)

La Copa del Mundo de la FIFA sigue su recorrido internacional y en esta ocasión ha hecho escala en Puebla, una de las diez ciudades mexicanas elegidas para recibir el trofeo más codiciado del futbol.

La exposición del galardón forma parte de la gira global previa al torneo de 2026, un evento que fortalece el ambiente mundialista y coloca a Puebla en el centro de la atención deportiva y cultural.

Puebla se convierte en una de las diez ciudades mexicanas elegidas para exponer el trofeo más codiciado del futbol internacional. REUTERS/Daniel Becerril

El arribo del trofeo original al Centro Expositor de Los Fuertes congregó a aficionados, autoridades y figuras del deporte. Entre los invitados especiales destacó Fernando Llorente, campeón del mundo con España en 2010, quien compartió su experiencia y resaltó el valor del futbol como motor de unidad y esperanza.

Puebla: escenario mundialista y punto de encuentro deportivo

La ceremonia de inauguración contó con la presencia del gobernador Alejandro Armenta, quien celebró la oportunidad de acercar la Copa a la afición local y dio indicios sobre posibles sorpresas vinculadas a Fernando Llorente para los próximos meses.

Puebla forma parte de las diez ciudades mexicanas incluidas en la gira oficial de la FIFA .

El recorrido incluyó espacios inmersivos y temáticos para revivir la historia de los mundiales y reforzar la identidad futbolística de la ciudad.

El trofeo permanecerá en Puebla durante dos días, permitiendo a la afición admirar el galardón y participar en actividades que celebrarán la pasión por el futbol.

El Centro Expositor de Los Fuertes recibió a autoridades, figuras del deporte y cientos de aficionados para admirar el trofeo original de la FIFA. (X/ @armentapuebla_)

En este sentido, la llegada del trofeo mundialista a Puebla representó un reconocimiento al papel que juega la ciudad en la promoción del deporte y su proyección internacional.

Fernando Llorente y la emoción de compartir el trofeo con Puebla

La presencia de Fernando Llorente añadió un componente emotivo a la jornada. El exdelantero español compartió el significado personal de haber ganado la Copa del Mundo y cómo ese logro ayudó a unir a su país en un contexto de crisis.

Llorente levantó el trofeo en Puebla , evocando su celebración tras la final de Sudáfrica 2010 .

Destacó el valor simbólico del futbol como motor de unidad nacional.

Subrayó la importancia de acercar el deporte y sus ídolos a las nuevas generaciones.

La presencia de Fernando Llorente, campeón mundial en 2010, aportó emotividad y mensajes de unidad durante la exposición de la Copa del Mundo. EFE/SRDJAN SUKI10 /Archivo

Llorente concluyó recordando con emoción el desfile en Madrid, la respuesta multitudinaria de la afición y cómo el futbol puede transformar momentos difíciles en esperanza y orgullo colectivo.

Expectativas rumbo al Mundial 2026: ¿Puebla, sede de partidos de preparación?

El recorrido del trofeo mundialista ha impulsado rumores sobre la futura participación de Puebla como sede de partidos de preparación internacional antes del inicio del torneo.

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta sugirió la posibilidad de una sorpresa relacionada con el propio Llorente y la organización de un encuentro internacional en el Estadio Cuauhtémoc.

Rumores apuntan a que Puebla podría ser sede de partidos de preparación internacional antes del inicio del Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, mientras miles de poblanos se acercan a vivir la emoción de ver de cerca el símbolo máximo del futbol, surgen expectativas sobre la posibilidad de que la ciudad acoja partidos de preparación internacional antes del Mundial 2026.