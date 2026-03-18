Panamá anuncia a sus 23 convocados para enfrentar a Sudáfrica en los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026

La Selección de Panamá ya tiene definida la lista de jugadores que disputarán los amistosos frente a Sudáfrica, como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El director técnico Thomas Christiansen reveló este lunes la convocatoria de 23 futbolistas a través de los canales oficiales de la Federación Panameña de Futbol, generando expectativa entre la afición.
Los partidos están programados para el 27 y 31 de marzo en territorio africano, como parte de una gira histórica para la selección mayor, que buscará ajustar detalles tácticos y consolidar variantes antes de encarar el reto mundialista.
Una convocatoria con novedades y experiencia internacional
La lista de convocados destaca por la presencia de futbolistas que militan principalmente en el extranjero, reflejando la apuesta por la experiencia y la proyección internacional del plantel.
- Tres regresos relevantes: Roderick Miller (PFC Turan Tovuz, Azerbaiyán), Martín Krug (Levante, España) y César Yanis (CD Cobresal, Chile) vuelven a recibir el llamado tras un extenso periodo de ausencia.
- La base del plantel está conformada por jugadores que participan en ligas de Europa, América y Asia, con la única excepción del defensor Eric Davis, del CD Plaza Amador en Panamá.
- El cuerpo técnico consideró la exigencia de los rivales del Grupo L en el Copa del Mundo, como Inglaterra, Croacia y Ghana, y apostó por un plantel capaz de adaptarse a diferentes estilos de juego.
Esta combinación de experiencia y juventud permitirá a la selección enfrentar los amistosos en condiciones exigentes, probando variantes tácticas y consolidando su grupo de cara al torneo mundialista.
Detalles de la gira y partidos amistosos ante Sudáfrica
Los amistosos ante Sudáfrica representan un hecho inédito, ya que será la primera vez que la Selección Panameña dispute partidos como visitante en territorio africano.
- Primer partido: 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium, Durban.
- Segundo partido: 31 de marzo en el DHL Stadium, Ciudad del Cabo.
- El objetivo principal de la gira es medir el rendimiento del equipo en condiciones similares a las que enfrentará en el Mundial 2026, especialmente ante el estilo físico y táctico de selecciones africanas.
Esta gira permitirá a Christiansen y su cuerpo técnico ajustar detalles, evaluar alternativas y potenciar el rendimiento colectivo del equipo.
Lista completa de convocados: posiciones y clubes
El grupo de 23 jugadores convocados está conformado por elementos que cubren todas las líneas del campo, con representación en diferentes ligas internacionales.
Porteros:
- Orlando Mosquera (Al-Fahya FC, Arabia Saudita)
- Luis Mejía (Nacional, Uruguay)
- César Samudio (Marathón, Honduras)
Defensas:
- César Blackman (Slovan Bratislava, Eslovaquia)
- Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, Venezuela)
- Amir Murillo (Besiktas, Turquía)
- Andrés Andrade (LASK Linz, Austria)
- Martín Krug (Levante, España)
- José Córdoba (Norwich City, Inglaterra)
- Eric Davis (CD Plaza Amador, Panamá)
- Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello, Venezuela)
- Roderick Miller (PFC Turan Tovuz, Azerbaiyán)
Volantes:
- Aníbal Godoy (San Diego FC, Estados Unidos)
- Adalberto Carrasquilla (Pumas, México)
- Carlos Harvey (Minnesota United, Estados Unidos)
- Cristian Martínez (Kiryat Shmona, Israel)
- José Luis Rodríguez (FC Juárez, México)
- César Yanis (CD Cobresal, Chile)
- Yoel Bárcenas (Mazatlán FC, México)
Delanteros:
- Ismael Díaz (León, México)
- Cecilio Waterman (Universidad de Concepción, Chile)
- José Fajardo (Universidad Católica, Ecuador)
- Kadir Barría (Botafogo, Brasil)
Con este plantel, Panamá buscará fortalecer su preparación, sumar minutos de calidad y llegar en óptimas condiciones a su segunda participación mundialista en la historia.