Panamá anuncia a sus 23 convocados para enfrentar a Sudáfrica en los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026

Con una convocatoria diversa que suma retornos importantes y presencia internacional, Christiansen buscará fortalecer la unión del grupo enfrentando a Sudáfrica como visitante. (Facebook/ Fepafut Panama)

La Selección de Panamá ya tiene definida la lista de jugadores que disputarán los amistosos frente a Sudáfrica, como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El director técnico Thomas Christiansen reveló este lunes la convocatoria de 23 futbolistas a través de los canales oficiales de la Federación Panameña de Futbol, generando expectativa entre la afición.

La Selección de Panamá anuncia su lista de 23 jugadores convocados para los amistosos ante Sudáfrica previos al Mundial 2026. (Facebook/ Fepafut Panamá)

Los partidos están programados para el 27 y 31 de marzo en territorio africano, como parte de una gira histórica para la selección mayor, que buscará ajustar detalles tácticos y consolidar variantes antes de encarar el reto mundialista.

Una convocatoria con novedades y experiencia internacional

La lista de convocados destaca por la presencia de futbolistas que militan principalmente en el extranjero, reflejando la apuesta por la experiencia y la proyección internacional del plantel.

Tres regresos relevantes: Roderick Miller (PFC Turan Tovuz, Azerbaiyán), Martín Krug (Levante, España) y César Yanis (CD Cobresal, Chile) vuelven a recibir el llamado tras un extenso periodo de ausencia.

La base del plantel está conformada por jugadores que participan en ligas de Europa, América y Asia, con la única excepción del defensor Eric Davis , del CD Plaza Amador en Panamá.

El cuerpo técnico consideró la exigencia de los rivales del Grupo L en el Copa del Mundo, como Inglaterra, Croacia y Ghana, y apostó por un plantel capaz de adaptarse a diferentes estilos de juego.

El único jugador convocado de la liga nacional es el defensor Eric Davis, del CD Plaza Amador, en un plantel mayoritariamente extranjero. (Foto: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Esta combinación de experiencia y juventud permitirá a la selección enfrentar los amistosos en condiciones exigentes, probando variantes tácticas y consolidando su grupo de cara al torneo mundialista.

Detalles de la gira y partidos amistosos ante Sudáfrica

Los amistosos ante Sudáfrica representan un hecho inédito, ya que será la primera vez que la Selección Panameña dispute partidos como visitante en territorio africano.

Primer partido: 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium, Durban.

Segundo partido: 31 de marzo en el DHL Stadium, Ciudad del Cabo.

El objetivo principal de la gira es medir el rendimiento del equipo en condiciones similares a las que enfrentará en el Mundial 2026, especialmente ante el estilo físico y táctico de selecciones africanas.

Panamá enfrentará a Sudáfrica el 27 y 31 de marzo en Durban y Ciudad del Cabo, buscando ajustar variantes tácticas antes del Mundial. REUTERS/Rogan Ward

Esta gira permitirá a Christiansen y su cuerpo técnico ajustar detalles, evaluar alternativas y potenciar el rendimiento colectivo del equipo.

Lista completa de convocados: posiciones y clubes

El grupo de 23 jugadores convocados está conformado por elementos que cubren todas las líneas del campo, con representación en diferentes ligas internacionales.

Porteros:

Orlando Mosquera (Al-Fahya FC, Arabia Saudita)

Luis Mejía (Nacional, Uruguay)

César Samudio (Marathón, Honduras)

Defensas:

César Blackman (Slovan Bratislava, Eslovaquia)

Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, Venezuela)

Amir Murillo (Besiktas, Turquía)

Andrés Andrade (LASK Linz, Austria)

Martín Krug (Levante, España)

José Córdoba (Norwich City, Inglaterra)

Eric Davis (CD Plaza Amador, Panamá)

Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello, Venezuela)

Roderick Miller (PFC Turan Tovuz, Azerbaiyán)

El técnico Thomas Christiansen confía en futbolistas con experiencia internacional y juventud para la gira de preparación en África. EFE/Bienvenido Velasco

Volantes:

Aníbal Godoy (San Diego FC, Estados Unidos)

Adalberto Carrasquilla (Pumas, México)

Carlos Harvey (Minnesota United, Estados Unidos)

Cristian Martínez (Kiryat Shmona, Israel)

José Luis Rodríguez (FC Juárez, México)

César Yanis (CD Cobresal, Chile)

Yoel Bárcenas (Mazatlán FC, México)

Delanteros:

Ismael Díaz (León, México)

Cecilio Waterman (Universidad de Concepción, Chile)

José Fajardo (Universidad Católica, Ecuador)

Kadir Barría (Botafogo, Brasil)

Con este plantel, Panamá buscará fortalecer su preparación, sumar minutos de calidad y llegar en óptimas condiciones a su segunda participación mundialista en la historia.