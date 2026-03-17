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Penta Zero Miedo retiene el título Intercontinental en lucha épica ante Dragon Lee en WWE RAW

El luchador de Ecatepec sobrevivió a un combate intenso que desató la euforia del público en San Antonio

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Lo que comenzó como un
Lo que comenzó como un desafío inesperado terminó en una de las luchas más emocionantes de la noche.

La bandera mexicana ondeó con fuerza en territorio estadounidense durante la más reciente emisión de WWE Monday Night RAW, donde Penta Zero Miedo y Dragon Lee protagonizaron un combate vibrante por el Campeonato Intercontinental de la WWE.

La función celebrada el lunes 16 de marzo en San Antonio, Texas, se convirtió en un auténtico espectáculo gracias a la intensidad y calidad mostrada por ambos gladiadores. La afición respondió de inmediato, coreando “This is Awesome” (Esto es grandioso), en reconocimiento al nivel que ambos competidores ofrecieron sobre el cuadrilátero.

Dos luchadores nacionales ofrecieron un
Dos luchadores nacionales ofrecieron un espectáculo que fue ovacionado por el público en Texas.

Previo al enfrentamiento, el monarca vigente dejó clara su postura. Penta Zero Miedo aseguró que, en su calidad de campeón, habló con Adam Pearce para expresar su deseo de probar su valía como portador del título. Aunque inicialmente no estaba contemplado en la cartelera, el originario de Ecatepec decidió lanzar un desafío abierto para defender su campeonato.

La sorpresa llegó cuando la música de Dragon Lee irrumpió en la arena, provocando una reacción inmediata del público. El luchador mexicano apareció desde backstage dispuesto a aceptar el reto y buscar la oportunidad de conquistar el cetro, lo que elevó aún más la expectativa.

Penta y Dragon Lee protagonizaron
Penta y Dragon Lee protagonizaron una batalla espectacular que encendió a la afición estadounidense.

El combate arrancó con dominio inicial de Penta, quien logró someter a su rival contra la esquina con castigos contundentes. Sin embargo, la respuesta de Dragon Lee no tardó en llegar, equilibrando las acciones y demostrando su capacidad ofensiva.

Uno de los momentos más electrizantes ocurrió cuando ambos ejecutaron lances hacia fuera del ring. Primero fue Dragon Lee quien sacó al campeón del cuadrilátero para luego lanzarse sobre él. Instantes después, Penta replicó la maniobra, desatando la ovación de los asistentes.

Dragón lee puso contra las
Dragón lee puso contra las cuerdas al campeón, pero no logró concretar la victoria.

La contienda avanzó con constantes cambios de control. Dragon Lee estuvo cerca de llevarse la victoria tras conectar un potente movimiento que dejó en malas condiciones al campeón, pero Penta logró resistir y salir del conteo en el último instante. Minutos después, el propio campeón intentó cerrar la lucha con su ofensiva, pero nuevamente su oponente evitó la derrota.

Penta Zero Miedo selló su
Penta Zero Miedo selló su triunfo con un movimiento decisivo para mantener el campeonato.

El desenlace llegó en un momento de máxima tensión. Dragon Lee aplicó su característico Impacto del Dragón y parecía encaminado a la victoria. No obstante, cuando todo indicaba un nuevo campeón, Penta reaccionó con un certero Mexican Destroyer que definió el combate a su favor.

El luchador de Ecatepec logró vencer a su compatriota en un duro combate en el programa Monday Night RAW.

De esta manera, Penta Zero Miedo retuvo el Campeonato Intercontinental, consolidando su reinado en WWE. Tras el combate, Dragon Lee reconoció el desempeño de su compatriota, cerrando una lucha que dejó huella entre los aficionados.

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