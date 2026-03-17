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Estados Unidos vs Venezuela: cuándo y dónde ver EN VIVO la final del Clásico Mundial de Beisbol en México

LoanDepot Park será testigo de una batalla intensa, donde los latinoamericanos buscan el primer título de su historia y darle alegría a todo su pueblo

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LoanDepot Park será testigo de
LoanDepot Park será testigo de una batalla intensa, donde los latinoamericanos buscan el primer título de su historia y darle alegría a todo su pueblo. (Sam Navarro-Imagn Images)

Estados Unidos se enfrentará a Venezuela este martes 17 de marzo a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en la final del Clásico Mundial de Béisbol, en la que ambas selecciones pelearán intensamente por conseguir el campeonato.

El juego contra Italia fue un parteaguas

Después de caer ante Italia,
Después de caer ante Italia, el equipo estadounidense venció a Canadá y República Dominicana para clasificar a la final. (Sam Navarro-Imagn Images)

La selección estadounidense llega a esta final tras vencer en un duelo cerrado a una alineación poderosa como la de República Dominicana, a quienes limitaron a una carrera gracias a una excelente labor monticular de Paul Skenes, el cual neutralizó a la ofensiva latinoamericana al permitir solo una carrera en cuatro entradas y un tercio.

Previamente, los estadounidenses protagonizaron otro encuentro cerrado frente a Canadá en cuartos de final, al que derrotaron 5-3.

En la fase de grupos, Italia sorprendió al vencer a Estados Unidos, lo que dejó al equipo en una posición complicada. Sin embargo, el conjunto estadounidense avanzó gracias a la victoria de los Azzurri frente a México y a partir de entonces han sabido recomponer el camino hasta el juego por el campeonato.

Final histórica para Venezuela en Miami

Por primera vez en su
Por primera vez en su historia, Venezuela está en la final del Clásico Mundial de Beisbol. (Sam Navarro-Imagn Images)

Por primera vez en la historia, Venezuela estará en la final del Clásico Mundial de Beisbol y buscarán conseguir un título que significaría mucho para una nación que se encuentra sufriendo por toda la situación política dentro del país.

Los chamos llegaron a este juego por el título tras vencer en la ronda de semifinales a Italia, luego de venir de atrás y remontar una desventaja de dos carreras frente a un LoanDepot Park en Miami abarrotado de afición venezolana en las gradas.

Sin embargo, la gran sorpresa fue en cuartos de final al imponerse nada más y nada menos que al actual campeón del Clásico Mundial como lo es Japón, por lo que este equipo ha demostrado que tiene la capacidad para derrotar a cualquiera sin importar quién se ponga enfrente.

Pitchers abridores y posible lineup de ambos equipos

Conoce los lanzadores abridores y
Conoce los lanzadores abridores y la posible alineación de ambos equipos. (Sam Navarro-Imagn Images)

Estos podrían ser los posibles lineups de ambos equipos:

Venezuela

  1. Ronald Acuña Jr (JD)
  2. Maikel García (3B)
  3. Luis Arráez (1B)
  4. Eugenio Suárez (BD)
  5. Ezequiel Tovar (SS)
  6. Gleyber Torres o Andrés Giménez (2B)
  7. Wilyer Abreu (JI)
  8. William Contreras (C)
  9. Jackson Chourio (JC)

Omar López, manager de Venezuela, dio a conocer que el abridor de la gran final será Eduardo Rodríguez, lanzador de los Arizona Diamondbacks.

Estados Unidos

  1. Bobby Witt Jr (SS)
  2. Bryce Harper (1B)
  3. Aaron Judge(JD)
  4. Kyle Schwarber (BD)
  5. Gunnar Henderson (3B)
  6. Will Smith o Cal Raleigh (C)
  7. Roman Anthony (JI)
  8. Byron Buxton o Pete Crew Armstrong (JC)
  9. Brice Turang (2B)

Por su parte, Estados Unidos anunció a Nolan McLean, el joven pitcher de los New York Mets.

Ambos lanzadores permitieron tres carreras en su única apertura hasta la fecha en este campeonato, por lo que buscarán tener una mejor actuación para guiar a su equipo durante el título.

Cuándo y dónde ver el juego en México

ESPN y Canal Nueve transmitirán
ESPN y Canal Nueve transmitirán la final. (Sam Navarro-Imagn Images)

El juego por el título entre Estados Unidos y Venezuela podrá verse este martes 17 de marzo en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN y Canal Nueve.

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