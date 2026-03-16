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Clausura 2026: partidos de la jornada 12 que serán transmitidos por televisión abierta

En total, habrá 3 encuentros que se podrán sintonizar por televisión de manera gratuita

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La undécima fecha del Clausura
La undécima fecha del Clausura 2026 concluyó y en los próximos días dará inicio la jornada 12, cuyo encuentro principal será el choque entre Pumas y América en el Olímpico Universitario. (X@LigaBBVAMX)

La undécima fecha del Clausura 2026 concluyó y en los próximos días dará inicio la jornada 12, cuyo encuentro principal será el choque entre Pumas y América en el Olímpico Universitario.

Cabe señalar que las opciones para seguir los partidos continuarán siendo múltiples, con transmisiones que incluirán televisión abierta, canales de paga y servicios de streaming.

Partidos de la jornada 12 que irán por televisión abierta

Los partidos de la jornada número 12 del Clausura 2026 que se podrán ver por televisión abierta serán el de Mazatlán vs Cruz Azul, Monterrey vs Chivas y el Pumas vs América. El duelo entre los Cañoneros y la Máquina se transmitirá por Azteca 7, mientras que los otros dos irán por el Canal 5 de Televisa.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Club America v Mazatlan - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - March 15, 2026 Club America's Raphael Veiga celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez
  • Chivas vs León | miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas | transmisión por Prime Video
  • Necaxa vs Tijuana | viernes 20 de marzo a las 19:00 horas | transmisión por Claro Sports y ViX Premium
  • Mazatlán vs Cruz Azul | viernes 20 de marzo a las 21:00 horas | transmisión por Fox One y Azteca 7
  • Atlas vs Querétaro | sábado 21 de marzo a las 17:00 horas | transmisión por Layvtime y ViX Premuim
  • Atlético San Luis vs León | sábado 21 de marzo a las19:00 horas | transmisión por Disney+, ESPN y ViX Premuim
  • Monterrey vs Chivas | sábado 21 de marzo a las 19:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Layvtime y Canal 5.
  • Pumas vs América | sábado 21 de marzo a las 21:00 horas | transmisión por ViX Premium, TUDN, Layvtime y Canal 5.
  • Pachuca vs Toluca | domingo 22 de marzo a las 17:00 horas | transmisión por Fox One
  • Santos vs Puebla | domingo 22 de marzo a las 17:00 horas | transmisión por Disney+, ESPN, Layvtime y ViX Premium.
  • Juárez vs Tigres | omingo 22 de marzo a las 19:00 horas | transmisión por Fox One.
Esta semana habrá jornada doble
Esta semana habrá jornada doble y te decimos los partidos de la fecha que se verán por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)

¿Cómo va el Clausura 2026 hasta el momento?

El cierre de la fase regular del torneo muestra una marcada diferencia entre los equipos que encabezan la competencia y aquellos que enfrentan mayores dificultades. Cruz Azul, bajo la dirección de Larcamón, se ubica al frente de la clasificación con 26 puntos, consolidando su posición como líder y principal aspirante al título.

Partidos de la jornada 15
Partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)

En la disputa por los primeros puestos, Toluca y Guadalajara se mantienen cerca en la tabla, con 25 y 24 unidades respectivamente. Estas tres escuadras han mostrado un desempeño constante, lo que las posiciona como firmes candidatas a disputar el campeonato en la recta final.

La tendencia de resultados positivos para estos equipos contrasta con el momento que atraviesan Santos, Querétaro y Mazatlán. Los conjuntos mencionados se encuentran en la parte baja, donde los Laguneros ocupan el último puesto con cinco puntos, seguidos por los Gallos con siete y los Cañoneros con diez.

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