André Jardine se ilusiona con el regreso del América al Estadio Azteca tras su victoria ante Mazatlán FC

El técnico azulcrema habló sobre la posibilidad de volver pronto al histórico inmueble antes de que la FIFA tome control rumbo al Mundial 2026. (X / Club America)

El director técnico del América, André Jardine, manifestó su ilusión ante la posibilidad de que el equipo regrese pronto a jugar en el histórico Estadio Azteca, inmueble que se encuentra en proceso de reapertura antes de ser utilizado para actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El estratega brasileño reconoció que el conjunto azulcrema se ha adaptado a disputar sus partidos en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero dejó claro que volver al coloso de Santa Úrsula representa un momento especial tanto para el plantel como para los aficionados.

“Este estadio (Ciudad de los Deportes) cumple su rol, conseguimos acoplarnos, de inicio no es fácil, el cambio es bastante grande, parece que tiene tanto tiempo que no estamos en el Azteca, será lindo el regreso, para los nuevos juegos será impactante, no tienen la noción de qué tan grande es el estadio, lo histórico, vienen cosas buenas, el Azteca es de las grandes noticias de este cierre de torneo”, reconoció el estratega brasileño.

El regreso al Coloso de Santa Úrsula

Grabaciones difundidas en internet muestran cómo luce el interior del estadio que inaugurará la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con el calendario del torneo Liga MX, el próximo encuentro como local del América dentro del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX está programado para el 11 de abril, cuando reciba a Cruz Azul.

Sin embargo, antes de esa fecha el Estadio Azteca ya habrá sido reabierto oficialmente con el partido internacional entre México y Portugal, pactado para el 28 de marzo.

Mientras tanto, el conjunto capitalino seguirá utilizando el Estadio Ciudad de los Deportes para su siguiente compromiso en casa, que será el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, programado para el miércoles próximo.

Desempeño del plantel

Después del triunfo en CONCACAF, América logró una victoria importante en casa. (X / Club America)

Respecto al desempeño del equipo durante el actual semestre, Jardine consideró que el plantel todavía se encuentra en proceso de consolidación, luego de algunos resultados irregulares registrados a lo largo del torneo.

“Aún estamos avanzando como equipo, con muchas cosas por mejorar. El futbol, las cosas no acontecen por magia, siempre que tienes a distintos jugadores, no es esta rápido tener buen funcionamiento, con los regresos de lesionados y eso que no estamos completos, se ve al equipo con una forma que estamos acostumbrados, con las formas que nos gustan, hay un margen de crecimiento. De mi parte es normal y natural lo que pasa, mantengo la calma”.

Tras once jornadas disputadas en el Clausura 2026, América ocupa el séptimo puesto de la clasificación con 17 unidades, producto de cinco victorias y dos empates. De ese total, nueve puntos han sido obtenidos en condición de local.

(X / Club America)

El entrenador también se refirió al proceso de adaptación de los refuerzos que llegaron para esta campaña, entre ellos los brasileños Raphael Veiga y Vinícius Lima, así como el uruguayo Thiago Espinosa.

“Es una cuestión de tiempo para estar adaptados, van más rápido de lo normal, lo veo con otros jugadores de otros países, la actitud, la cancha, los vemos muy felices y adaptados, el equipo ha entendido los puntos fuertes que cada uno puede dar al equipo.

(X / Club America)

Lesión de Luis Ángel Malagón

Jugadores del América mandan mensaje al portero mexicano por su lesión. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

No obstante, el técnico reconoció que el ánimo se vio afectado por la lesión del portero Luis Ángel Malagón, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles que lo dejará fuera del Mundial 2026.

“Lo de Malagón no hay mucho que hacer, orar mucho por él, gracias a Dios todo salió bien en la operación, en poco tiempo lo veremos en Coapa, ya con un proceso de recuperación, le mando un fuerte abrazo, son cosas de la vida que no hay que lamentarnos.

“Rodolfo Cota tiene mucha experiencia, se prepara para momentos como estos (Liga MX y Concacaf), el regreso de Fernando Tapia es acertada, tenemos tres porteros top de liga, dos de selección y un joven especial, en ese tema, estamos tristes por Malagón pero tranquilos por los otros dos” .