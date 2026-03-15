Qué ocurre con Fidel Escobar, jugador que está en riesgo de perderse el mundial con Panamá. (Rick Scuteri-Imagn Images)

Fidel Escobar es uno de los jugadores de la selección panameña que está en duda rumbo al Mundial 2026 debido a una lesión en la espalda que incluso requirió una intervención quirúrgica por una hernia en la columna.

El defensor, figura clave del Deportivo Saprissa, no ha disputado un solo minuto oficial en lo que va del año, acumulando más de 80 días inactivo y generando preocupación tanto en el club como en la Federación Panameña de Fútbol.

Proceso de recuperación

El jugador se recupera gradualmente pero su participación en el mundial peligra. (Rick Scuteri-Imagn Images)

Hernán Medford, timonel del Saprissa, aclaró la situación de Fidel Escobar en conferencia de prensa, aclarando que su estatus como habitual en la selección panameña no le otorga privilegios dentro del plantel ni garantiza su lugar en el próximo mundial:

“No hacemos diferencias con él por su chance de ir al Mundial; debe ganarse los minutos como cualquiera”, sentenció el entrenador, enfatizando la meritocracia interna pese a la cercanía del torneo global.

La ausencia prolongada del zaguero de 31 años obedece a una lesión lumbar que demandó cirugía por hernia discal en la columna, un antecedente que obliga al club a manejar su recuperación con máxima precaución para prevenir recaídas.

Escobar avanza paso a paso en su readaptación, pero su falta de ritmo competitivo genera inquietudes tanto en el “Monstruo” como en Panamá rumbo a 2026.

Sobre su recuperación, detalló que el jugador se encuentra mejorando gradualmente y que está trabajando contrarreloj para recuperar su mejor versión física y defensiva.

¿Futuro de Escobar en el Mundial?

El jugador trabaja a marchas forzadas para ir a la Copa del Mundo. (Scott Wachter-Imagn Images)

La interrogante sobre el futuro de Fidel Escobar en la Copa del Mundo 2026 cobra urgencia, considerando su rol protagónico en la Selección panameña bajo Thomas Christiansen durante recientes ciclos internacionales.

Aunque persisten dudas por su inactividad, Hernán Medford extendió un respaldo público al zaguero. “Él se gana sus minutos en la cancha y ojalá llegue al Mundial, porque se lo merece por entrega y calidad”, afirmó el estratega saprissista, dejando la puerta abierta a su recuperación oportuna.