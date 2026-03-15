Nicolás Larcamón explota contra el arbitraje tras empate entre Pumas y Cruz Azul: “Me desconcierta”

Pumas y Cruz Azul empataron 2 a 2 en el Olímpico Universitario (REUTERS)

El empate entre Cruz Azul y Pumas en el Estadio Olímpico Universitario provocó una reacción de fuerte inconformidad por parte de Nicolás Larcamón, director técnico de la Máquina.

Después del partido, el estratega argentino cuestionó el arbitraje y el uso del VAR. Sin embargo, también destacó el esfuerzo de sus jugadores y reconoció el trabajo del equipo rival.

Larcamón explota contra el arbitraje

Larcamón criticó el arbitraje tras el empate 2 a 2 porque consideró que una decisión polémica condicionó el desarrollo del partido. El argentino subrayó que la aplicación de la tecnología tuvo un papel relevante y expresó que el VAR debería garantizar la justicia deportiva en este tipo de situaciones.

En la conferencia posterior al encuentro, Nicolás expresó abiertamente su molestia: “Caliente porque siento que es un desarrollo de partido que es determinado por una acción que no era, me desconcierta”, afirmó el técnico del club cementero.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - March 14, 2026 Cruz Azul coach Nicolas Larcamon reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Larcamón insistió en la necesidad de criterios claros para el uso del VAR. “Teniendo en cuenta esto, tenemos que marcar 14 penales por partido”, sostuvo el entrenador, quien señaló también: “No entiendo, tenemos una herramienta que justamente se debe usar en estas instancias”.

Balance de Larcamón sobre el rendimiento de Cruz Azul y Pumas

Por otra parte, pese al descontento con las decisiones arbitrales, el director técnico de Cruz Azul reconoció el trabajo del adversario. “También reconozco al rival, Efraín está haciendo las cosas bien”, manifestó Larcamón en alusión al entrenador de Pumas, Efraín Juárez.

El estratega celeste valoró especialmente el rendimiento de su equipo en la primera mitad. Afirmó que, durante ese periodo, Cruz Azul dominó el juego y se mostró superior.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - March 14, 2026 Cruz Azul coach Nicolas Larcamon celebrates after Nicolas Ibanez scores their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Larcamón consideró clave la actitud y el desempeño inicial de sus futbolistas ante un rival competitivo. Para el técnico argentino, ese rendimiento sirve como referencia para el progreso de Cruz Azul en el resto del torneo.

¿Qué sigue para Pumas y Cruz Azul?

La expectativa crece en torno al próximo encuentro de Pumas UNAM en el Clausura 2026, ya que el equipo buscará consolidar su posición en la parte alta de la tabla. El sábado 21 de marzo, los dirigidos por Efraín Juárez recibirán al América en el estadio de Ciudad Universitaria, en el marco de la jornada 12 del torneo.

Los universitarios aspiran a sumar más puntos en casa, conscientes de la relevancia de mantenerse entre los primeros lugares. La afición espera que el grupo aproveche la localía para seguir en la pelea por los puestos de clasificación.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - March 14, 2026 Pumas UNAM players celebrate after Cruz Azul's Willer Ditta scores an own goal and Pumas UNAM's second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

En paralelo, el panorama competitivo involucra también a Cruz Azul, que prepara su siguiente compromiso internacional. El lunes 17 de marzo, los cementeros enfrentarán a los Rayados de Monterrey en la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. En la primera serie, La Máquina obtuvo una ventaja mínima de 3-2, lo que le permite llegar al partido decisivo con cierta tranquilidad, pero sin margen para el exceso de confianza.