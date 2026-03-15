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Aficionados del Real Oviedo explotan contra Grupo Pachuca por malos resultados

El conjunto español marcha en el último lugar de la La Liga y se encuentra en peligro de descender nuevamente a la segunda división española

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El conjunto español marcha en
El conjunto español marcha en el último lugar de la La Liga y se encuentra en peligro de descender nuevamente a la segunda división española. (Foto; Especial)

Después de los malos resultados del Real Oviedo al marchar en el último lugar de la liga española, los aficionados carbayones han manifestado su inconformidad con la directiva de Grupo Pachuca, desplegando pancartas que exigen la salida inmediata de los dirigentes mexicanos.

Previo al encuentro ante el Valencia, los fanáticos inundaron las calles de Oviedo con carteles en señal de protesta, especialmente en los alrededores del estadio Carlos Tartiere.

Sin embargo, cabe recalcar que este grupo encabezado por Jesús Martínez logró el ascenso a la Primera División tras 24 de ausencia, pero lamentablemente el rendimiento dentro de la máxima categoría ha quedado a deber.

Contenido de los mensajes en las pancartas

El club asturiano ganó relevancia
El club asturiano ganó relevancia en México gracias a Jesús Martínez y el Grupo Pachuca. (TW Real Oviedo)

Entre los mensajes que se pueden leer en los carteles se encuentran frases alusivas al negocio deportivo por encima del rendimiento futbolístico como: “Grupo Pachuca: 100% negocio; 0% fútbol” y otros que piden la salida de la directiva: “Pachuca go home” y “Pachuca, no respetas al socio”,

Dichos comentarios reflejan el hartazgo de la afición por los malos resultados, en una temporada donde el equipo español ha tenido tres entrenadores (Velkjo Paunovic, Luis Carrión y Guillermo Almada), pero ninguno de ellos ha logrado levantar al equipo del último lugar de la clasificación.

Cuándo adquirió Grupo Pachuca al Real Oviedo

Grupo Pachuca adquirió al Real
Grupo Pachuca adquirió al Real Oviedo en 2022. (X/ @Tuzos)

En julio de 2022, Grupo Pachuca se convirtió en socio mayoritario del Real Oviedo cuando el equipo se encontraba en la segunda división de España, donde el 51% de las acciones pertenecen a Jesús Martínez, el 20% a Grupo Carso y el 29% a socios minoritarios.

A través de un comunicado de prensa, el club español informó que habían decidido la oferta de los directivos mexicanos, donde se leyó el siguiente mensaje:

“Con gran entusiasmo, queremos comunicarles que hemos tomado la decisión de aceptar una oferta de asociación con el Grupo Pachuca de México, para integrarse a la sociedad de nuestro querido Real Oviedo”.

También aprovecharon la ocasión para recordar los logros que ha cosechado la fusión entre Grupo Carso y Grupo Pachuca en el futbol mexicano, donde destaca el bicampeonato de León en 2014, además de múltiples títulos con los Tuzos del Pachuca.

Actualidad del Real Oviedo

El equipo se encuentra como
El equipo se encuentra como sotanero de la tabla general y en peligro de descender. (@thiagofernandez_04)

El Real Oviedo ha tenido una temporada complicada en su regreso al máximo circuito, donde actualmente se ubica en el último lugar de la clasificación con 21 puntos a cinco unidades del puesto 17, ocupado por Elche.

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