Cuáles son las peores lesiones para un futbolista profesional: los casos de Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz reabren el debate

Los casos de Malagón y Marcel Ruiz muestran el impacto que puede tener una lesión grave en la trayectoria de un jugador.

Las lesiones graves volvieron a colocarse en el centro de la conversación en el futbol mexicano luego de los casos recientes de Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz, dos futbolistas que sufrieron problemas físicos de consideración y que encendieron las alarmas entre aficionados y especialistas.

El arquero del Club América sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante un partido de la Concacaf Champions Cup, una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas durante varios meses.

Foto de archivo de Luis Ángel Malagón saliendo en camilla tras romperse el tendón de Aquiles en partido de Copa de Campeones de la Concacaf. Subaru Park, Chester, Pensilvania, EEUU. 10 de marzo de 2026. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kyle Ross

Por su parte, el mediocampista de Deportivo Toluca presentó una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, una de las lesiones más temidas para los futbolistas profesionales.

El futbolista del Toluca tendrá que someterse a cirugía y comenzar un largo proceso de rehabilitación. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

Estos casos reabrieron el debate sobre cuáles son las lesiones más graves en el futbol y por qué representan un riesgo para la carrera de los jugadores.

Rotura del ligamento cruzado anterior

La lesión en la rodilla provoca pérdida de estabilidad en la articulación y requiere un largo tratamiento médico.

Considerada una de las lesiones más comunes y severas en el futbol, ocurre cuando el ligamento que estabiliza la rodilla se rompe por completo. Suele producirse durante cambios bruscos de dirección, giros o caídas tras un salto.

La recuperación normalmente requiere cirugía y entre seis y nueve meses de rehabilitación, aunque en algunos casos el regreso al nivel competitivo puede tardar más tiempo.

Rotura del tendón de Aquiles

El tendón de Aquiles conecta los músculos de la pantorrilla con el talón y es clave para correr, saltar y acelerar. Cuando se rompe, el jugador pierde fuerza en la pierna y queda imposibilitado de continuar el partido.

La rehabilitación suele extenderse entre seis y ocho meses, dependiendo de la gravedad de la ruptura y de la respuesta del atleta al tratamiento médico.

Fracturas de tibia o peroné

Imagen ilustrativa de los huesos tibia y peroné. (Imagen: Cigna)

Este tipo de lesiones se producen generalmente por choques fuertes entre jugadores o entradas violentas. Además del dolor intenso, pueden requerir cirugía y largos periodos de recuperación.

En varios casos históricos del futbol internacional, este tipo de fracturas ha dejado a jugadores fuera de actividad durante más de un año.

Lesiones de menisco

(Especial)

El menisco es una estructura que actúa como amortiguador dentro de la rodilla. Cuando se rompe, el futbolista puede sufrir bloqueos en la articulación, inflamación y dolor al correr.

Dependiendo del daño, el tratamiento puede ir desde reposo hasta intervención quirúrgica.

Para futbolistas profesionales, este tipo de lesiones no solo implica perder partidos importantes, sino también enfrentar procesos largos de recuperación que pueden afectar su ritmo competitivo. Los casos recientes de Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz reflejan lo frágil que puede ser la carrera de un deportista de alto rendimiento y la importancia de los procesos médicos y de rehabilitación en el futbol mod