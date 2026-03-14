América vs Mazatlán HOY domingo 15 de marzo: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 11

(Ilustración: Jovani Pérez)

La actividad de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano concluirá este domingo con el enfrentamiento entre el América y Mazatlán FC, dos equipos que llegan al compromiso con objetivos distintos dentro de la clasificación general del campeonato.

El duelo se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble que fungirá como sede para este partido correspondiente al torneo organizado por la Liga MX. El encuentro marcará el cierre de la undécima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto azulcrema llega a este compromiso con 17 puntos acumulados tras diez jornadas disputadas. Con ese registro, el equipo capitalino continúa en la pelea por los puestos altos de la tabla y busca aprovechar la condición de local para sumar unidades que le permitan acercarse a los primeros lugares del campeonato.

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Durante las primeras semanas del torneo, el cuadro americanista ha mantenido un rendimiento competitivo que lo mantiene dentro de la zona que pelea por los boletos a la fase final. Una victoria en casa podría reforzar sus aspiraciones rumbo a la liguilla y consolidar su presencia entre los protagonistas del torneo.

Por su parte, el equipo de Sinaloa atraviesa una situación distinta dentro de la clasificación. El conjunto morado suma ocho unidades después de diez partidos disputados, por lo que ocupa posiciones cercanas a la parte baja de la tabla general.

Ante este panorama, el duelo frente al América representa una oportunidad importante para que Mazatlán intente cambiar su panorama dentro del campeonato. Un resultado favorable como visitante podría ayudar al equipo a recortar distancia con otros clubes y mejorar su posición en la clasificación.

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Además, obtener puntos fuera de casa sería clave para mantener vivas sus aspiraciones dentro del torneo, considerando que el campeonato avanza hacia su segunda mitad y cada jornada comienza a tener mayor peso en la lucha por la liguilla.

El partido también se presenta como un escenario atractivo para los aficionados, ya que enfrenta a un equipo que busca consolidarse entre los primeros lugares frente a otro que necesita sumar para no quedarse rezagado en la competencia.

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El enfrentamiento entre Club América y Mazatlán FC se disputará este domingo 15 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México.

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Para quienes deseen seguir el encuentro en vivo, la transmisión estará disponible a través del Canal 5 en televisión abierta. Además, el partido también podrá verse mediante las plataformas de streaming ViX en su versión Premium y en TUDN.

De esta manera, la Jornada 11 del Clausura 2026 cerrará con un duelo que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta media del campeonato.