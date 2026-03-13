Isaac del Toro recobra el liderato en Tirreno-Adriático 2026 tras quedar segundo en la Etapa 5

El pedalista mexicano volvió a demostrar por qué está en el top 5 de los mejores en su categoría.

Tras lograr un recorrido de más de 4 horas, el mexicano Isaac del Toro se vuelve a meter en la pelea por el campeonato de Tirreno-Adriático 2026 luego de que consiguiera el segundo puesto en la Etapa 5 del torneo italiano.

Luego de una carrera complicada en la Etapa 4 de la competencia, el equipo de UAE Team Emirates retomó la estrategia de proteger al pedalista azteca durante gran parte del trayecto otorgándole ventaja para poder cerrar de la mejor forma.

En una jornada de alta exigencia estratégica, el ciclista retomó el liderato general de la “Carrera de los Dos Mares”. Aunque la gloria de la etapa fue para el danés Michael Valgren con un tiempo de 4:43:33, la consistencia de Del Toro le permitió vestir nuevamente el jersey de líder tras una batalla táctica en los kilómetros finales.

El danés logró desmarcarse con autoridad, cruzando la meta con una ventaja de 11 segundos que le aseguró la victoria de etapa tras casi cinco horas de pedaleo, sin embargo, no repercutió en la clasificación general.

El equipo del mexicano se encargó de que pudiera seguir en lo más alto de la competencia, pero sin desgastarse de más en esta carrera intermedia. (IG UAE Team Emirates)

Regresa la maglia azzurra a Del Toro

La recta final en Mombaroccio fue escenario de un sprint cardiaco. Del Toro tuvo que emplearse a fondo para defender su posición ante la presión de Matteo Jorgenson, quien terminó completando el podio en el tercer sitio.

Gracias a esta segunda posición y la bonificación obtenida, el mexicano logra desplazar a sus rivales directos y se posiciona nuevamente como el hombre a vencer en la clasificación individual.

La capacidad de Isaac del Toro para “cerrar fuerte” ante el empuje de Jorgenson fue determinante no solo para el podio del día, sino para recuperar la ventaja necesaria en la tabla general.

Su buena carrera intermedia le dió dio un bono que incrementó su ventaja sobre su rival más cercano. (IG UAE Team Emirates)

La fracción, que cubrió un total de 186 kilómetros, se definió por la resistencia y el cálculo de tiempos en el cierre, así quedó la clasificación general hasta el momento:

Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) 20:10:40 Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) +0:23 Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) +0:34 Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) +0:44 Giulio Ciccone (Lidl – Trek) +1:05 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) +1:08 Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) +1:24 Ben Healy (EF Education – EasyPost) s.t. Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) +1:27 Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) +1:28

El poderío del originario de Ensenada sigue imponiéndose en competiciones internacionales. (X/Olimpismo Mexicano)

A qué hora y dónde ver las próximas carreras del mexicano

Para la conclusión del torneo Tirreno-Adriático 2026 aún faltan un par de fechas que pueden consolidar al mexicano pues cuenta con una ventaja de 23 segundos sobre su próximo perseguidor, el italiano Giulio Pellizzari.

Se espera que Del Toro se corone como el mejor de la competencia, no obstante algún descuido podría llevarlo a perder el liderato. Si quieres saber cómo le va al ciclista en esta competición, aquí te dejamos las fechas de sus siguientes carreras que serán transmitidas por ESPN:

Sábado 14 de marzo, etapa 6: de S an Severino Marche a Camerino (188 km), de 3:35 a 8:45 horas.

Domingo 15 de marzo, etapa 7: de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto (142 km), de 5:20 a 08:45 horas.