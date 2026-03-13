México Deportes

Con sangre azteca, pero jugando para Italia: él es Michael Lorenzen el pitcher que eliminó a México del Clásico Mundial de Beisbol

Fue el verdugo del equipo dirigido por Benjamín Gil, pero no le cierra la oportunidad a representar al tricolor en otro torneo

Guardar
La aplastante victoria de Italia
La aplastante victoria de Italia en este mundial también tiene un sello mexicano que no pasó desapercibido. (IG Michael Lorenzen)

El pasado 11 de marzo la Selección Mexicana vivió una de las derrotas más dolorosas en el deporte actual luego de que Italia eliminara al equipo nacional en la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol con una aplastante derrota de 9-1. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el nombre de Michael Lorenzen pitcher que tiene raíces aztecas, pero que fue el verdugo del equipo tricolor.

Pese a que en el rooster azteca contaba con estrellas como Jarren Durán, Alejandro Kirk (reciente finalista de la Serie Mundial con los Azulejos de Toronto) y Jonathan Aranda de las Rayas de Tampa Bay en los bates, para la zona del pitcheo había varias limitantes.

Entre ellos se encontraban figuras como: Taijuan Walker (Philadelphia Phillies), Javier Assad (Chicago Cubs), Brennan Bernardino (Boston Red Sox), Víctor Vodnik (Colorado Rockies), Robert García (Texas Rangers), Andrés Muñoz (Seattle Mariners) o Luis Gastelum (St. Louis Cardinals), solo Assad y Walker eran abridores, por lo que se complicaron las opciones para Benjamín Gil.

Las problemáticas quedaron evidenciadas durante los partidos pues eran en las primeras entradas cuando el equipo mexicano recibía mayor ataque por parte de los rivales más fuertes: Estados Unidos y el propio Italia.

Nick Gonzales (d), de México,
Nick Gonzales (d), de México, realiza un lanzamiento frente a Dante Nori, de Italia, en un partido del Clásico Mundial de Béisbol entre México e Italia en el estadio Daikin Park, en Houston (Estados Unidos). EFE/Carlos Ramírez

El pelotero que podría llegar a México

Los orígenes familiares de Lorenzen han marcado su identidad y su relación con la cultura mexicana desde pequeño. “Mis bisabuelos son de Jalisco, así que tengo vínculos mexicanos. Creciendo en Anaheim, California, hay gran influencia mexicana ahí y me encanta”, relató el jugador en entrevista para la MLB al referirse a las tradiciones transmitidas en su entorno familiar.

La expectativa sobre la posible inclusión de Michael Lorenzen en la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol ha crecido, alimentada por las recientes declaraciones del lanzador de los Rockies de Colorado, quien actualmente representa a Italia y tiene ascendencia jalisciense.

Al ser consultado sobre la posibilidad de jugar con la selección mexicana, Lorenzen mostró su apertura: “Sí, por supuesto. Tengo algo de italiano, tengo algo de mexicano, algo de alemán, así que sí, hay muchos equipos para los que podría jugar”.

Sus raíces lo hacen elegible
Sus raíces lo hacen elegible para varias selecciones. (Credit: Rick Scuteri-Imagn Images)

Requisitos y posibilidades reglamentarias para Lorenzen

El reglamento del Clásico Mundial de Béisbol establece que un pelotero puede representar a México si presenta pruebas documentales de sus raíces familiares mexicanas. En el caso de Michael Lorenzen, bastaría con certificar sus vínculos a través de los documentos de sus bisabuelos.

Actualmente, Lorenzen destaca con Italia, equipo que avanzó en el torneo, y continúa mostrando su calidad como lanzador en la MLB con los Rockies de Colorado.

Con raíces familiares diversas y un perfil multicultural, Lorenzen contempla más de una opción para su carrera internacional en el béisbol, sin descartar nuevas oportunidades que puedan presentarse.

Temas Relacionados

Michael LorenzenSelección MexicanapitcherbeisbolClásico Mundial de Beisbolmexico-deportes

Más Noticias

Toluca vs Atlas EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026

Toluca vs Atlas EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026

Toluca vs Atlas EN VIVO:

Hijo del Vikingo celebra la compra de AAA por WWE: “Cambio mi vida personal”

El luchador mexicano habló sobre el impacto de la fusión entre ambas empresas y su objetivo de recuperar el Megacampeonato

Hijo del Vikingo celebra la

Oswaldo Sánchez desea que Raúl Jiménez marque el primer gol de México en el Mundial 2026: “Su historia es de superación

El exfutbolista considera que el atacante del Fulham merece ese momento por su resiliencia

Oswaldo Sánchez desea que Raúl

Faitelson estalla tras derrota de Tigres ante FC Cincinnati en Concachampions: “Pretexto barato”

El analista aseguró que no hay justificación para el rendimiento mostrado por el club auriazul en la ida de los octavos de final

Faitelson estalla tras derrota de

Paulinho, delantero del Toluca, aparece en la prelista de Portugal para enfrentar a México, reporta medio luso

El delantero suma destacadas participaciones con los Diablos Rojos al ser parte del Bicampeonato de Liga

Paulinho, delantero del Toluca, aparece
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta es la razón por

Esta es la razón por la que Los Chapitos estarían debilitados tras la muerte de El Mencho

Abandonan maleta con más de 41 mil pesos en billetes falsos: sujetos vieron a militares y huyeron en Culiacán

Trasladan a penal de máxima seguridad a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa

“No queremos que salga”: madres buscadoras en BC piden a Fiscalía que no se libere a ‘La Tía’, mujer relacionada con el CJNG

Harfuch destaca decomiso de 3 toneladas de cocaína en altamar y 14 millones de dosis de fentanilo en Colima

ENTRETENIMIENTO

Maite Perroni reflexiona sobre presión

Maite Perroni reflexiona sobre presión estética en redes: “Nunca pensé que mi peso sería tema”

Rick Harrison rompe el silencio y asegura que los gastos médicos por el accidente de su hijo en Cancún están pagados

Mariana Yazbek, primer gran amor de Luis Miguel, reacciona a filtración del rostro de su hijo

Eugenio Derbez defiende a Carmen Salinas tras ser señalada en un pódcast de delitos contra menores

¡Es oficial! Las Guerreras K-Pop llegarán de nuevo a México con una nueva película

DEPORTES

Toluca vs Atlas EN VIVO:

Toluca vs Atlas EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026

Hijo del Vikingo celebra la compra de AAA por WWE: “Cambio mi vida personal”

Oswaldo Sánchez desea que Raúl Jiménez marque el primer gol de México en el Mundial 2026: “Su historia es de superación

Faitelson estalla tras derrota de Tigres ante FC Cincinnati en Concachampions: “Pretexto barato”

Paulinho, delantero del Toluca, aparece en la prelista de Portugal para enfrentar a México, reporta medio luso