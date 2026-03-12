México Deportes

“No lo considero fracaso, jugamos ante un gran equipo”, Benjamín Gil habla tras eliminación de México en el Clásico Mundial de Beisbol

El mánager declaró sentirse orgulloso de sus jugadores y mencionó que le gustaría volver a dirigir a la selección rumbo a la próxima edición del torneo

El mánager declaró sentirse orgulloso de sus jugadores y mencionó que le gustaría volver a dirigir a la selección rumbo a la próxima edición del torneo.

La selección mexicana de béisbol sufrió una dolorosa eliminación en el Clásico Mundial tras caer ante Italia, en un resultado que queda para la historia como uno de los peores en la historia del país por las altas expectativas que se tenían sobre el equipo.

Después del encuentro, Benjamín Gil compareció ante los medios de comunicación, donde habló sobre la actuación del conjunto tricolor:

“La verdad yo no lo considero un fracaso, porque Italia es un buen equipo. ¿Hay alguien que crea que Italia es un mal equipo después de lo que hicieron contra Estados Unidos? Yo estoy bien orgulloso de mis jugadores porque pelearon hasta el último momento, nunca se dieron por vencidos”, comentó el entrenador de México.

Continuidad de Benjamín Gil

El equipo de Benjamín Gil sabe que los partidos de matar o morir empiezan desde la fase de grupos.

Sobre su permanencia en el tricolor de cara al próximo Clásico Mundial de Beisbol, el entrenador de la selección mexicana comentó lo siguiente: “No sé si seguiré a cargo de la selección en tres años pero les dije es que si pelean como pelearon hoy y antier, va a llegar el momento en el que México va a ser campeón de este torneo”.

Además comentó que si recibe la oportunidad de comandar nuevamente al tricolor lo hará con muchísimo gusto y que se pondrá a trabajar desde el primer día para poder conseguir el campeonato mundial, pues busca darle esa alegría a México y a toda su gente.

Pese a fracasar en este torneo, es una realidad que Benjamín Gil es uno de los entrenadores más exitosos en la historia del beisbol mexicano, ya que hizo historia en 2023 al conseguir la mejor actuación de México en un Clásico Mundial y clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la Liga Mexicana del Pacífico, “Benji” es el segundo mánager más laureado en la historia con seis títulos (cuatro con Tomateros de Culiacán y dos con Charros de Jalisco).

México es eliminado por Italia en el Clásico Mundial

La selección mexicana fracasó al quedar fuera en fase de grupos.

Para muchos podrá ser un fracaso y para algunos no, pero lo que es una realidad es que la eliminación ante Italia se trata de uno de los peores resultados en la historia del beisbol mexicano por la gran expectativa que generaron respecto a lo conseguido en 2023.

Algunos jugadores como Jarren Durán y Jonathan Aranda llegaban con mucha mayor experiencia en MLB que hace tres años. El caso de Alejandro Kirk, quien en la edición pasada no pudo estar presente, arribó a este Clásico Mundial como el líder de la receptoría.

Sin embargo, el principal problema de este representativo fue el tema del bullpen y los abridores, pues el pitcheo no contaba con la misma calidad que hace tres años.

Por si eso fuera poco, el bateo oportuno falló y jugadores como Randy Arozarena estuvieron con la pólvora mojada durante todo el torneo.

