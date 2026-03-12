México Deportes

Faitelson propone reemplazo europeo si Irán se baja del Mundial 2026: usuarios lo atacan

El periodista deportivo sugirió que la FIFA debería entregar el lugar vacante a una selección de Europa para mantener el nivel competitivo del torneo

Las declaraciones del ministro de Deportes iraní generaron especulación sobre quién ocuparía su lugar en la Copa del Mundo.

La incertidumbre política en Medio Oriente y la cercanía de la próxima Copa del Mundo han encendido el debate sobre la posible participación de la selección de Irán en el torneo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Las declaraciones del ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, abrieron la puerta a la posibilidad de que el representativo asiático no dispute la justa mundialista.

En ese contexto, el periodista deportivo David Faitelson se pronunció públicamente sobre qué debería ocurrir si el equipo iraní decide no presentarse en el campeonato organizado por la FIFA. A través de sus redes sociales, el comentarista planteó que la vacante tendría que ser ocupada por un combinado del continente europeo, argumentando que la medida podría favorecer el nivel competitivo del torneo.

El comunicador difundió su postura mediante su cuenta oficial en la red social X, donde expresó: “Yo, si fuese la FIFA, elegiría a una selección europea para sustituir a Irán. Sólo así el torneo tendría un beneficio deportivo”.

El analista desató críticas y burlas tras sugerir que una selección europea ocupe el lugar del equipo iraní si no participa en el Mundial.

La publicación generó una rápida reacción entre usuarios de la plataforma digital, quienes interpretaron que el comentario del analista podría estar relacionado con la posibilidad de que Israel recibiera una invitación en caso de que la selección iraní renunciara a su lugar en el Mundial.

Tras el mensaje del periodista, diversos internautas respondieron con críticas y comentarios irónicos sobre su postura. Entre las respuestas que circularon en la red social se encuentran frases como: “No mames gordo, no va ir Israel”; “Jajajaja eres la mamada Faitelson”; “Siniestro comentario. Como en Irán matan niñas con bombas estadounidenses traigamos a otra selección pa que levante el espectáculo. Que elijan de una vez al campeón mundial entonces, y nos ahorramos la farsa”: “No, Israel no va a ser invitado, David”; “Eres un asco de ser humano… ‘’Beneficio Deportivo’’ cuando Estados Unidos e Israel, asesinaron a niños en su salón de clases … la historia te juzgará …”.

FILE PHOTO: Soccer - FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Norway v Israel - Ullevaal Stadion, Oslo, Norway - October 11, 2025 Norway's Oscar Bobb in action with Israel's Roy Revivo Jonas Been Henriksen/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY./File Photo

La discusión se volvió tendencia durante varias horas, ya que la posible ausencia del combinado iraní abre un escenario poco común en la historia reciente de la Copa del Mundo. Hasta ahora, la federación internacional no ha emitido una postura oficial sobre un eventual reemplazo en caso de que se confirme la salida del equipo asiático del torneo.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no ha ofrecido declaraciones públicas respecto a la cancelación de la participación iraní en la competición.

