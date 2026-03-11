México Deportes

Mánager de Estados Unidos confiesa que creía que México no tenía oportunidad de clasificar: “leí completamente mal los cálculos”

La derrota de la selección estadounidense por errores tácticos dejó su pase a cuartos de final en manos del resultado entre México e Italia

La Selección Mexicana se convierte
La Selección Mexicana se convierte en protagonista tras la confianza de Estados Unidos, quedando en posición de clasificar y mandar al acérrimo rival fuera del torneo si vence a Italia.

El cierre de la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha dejado una de las polémicas más inesperadas: el mánager de Estados Unidos, Mark DeRosa, reconoció que pensaba que México no tenía posibilidades reales de avanzar a cuartos de final.

Su error de interpretación sobre las reglas de desempate lo llevó a tomar decisiones arriesgadas, como dar descanso a jugadores clave frente a Italia, lo que terminó en una derrota que complicó el futuro del equipo norteamericano.

Estados Unidos complicó su clasificación
Estados Unidos complicó su clasificación al subestimar a México y dar descanso a jugadores clave ante Italia en el Clásico Mundial de Beisbol.

La confesión de DeRosa no sólo sorprendió a la prensa, sino que también encendió las críticas de aficionados y analistas. En un torneo donde cada detalle cuenta, el desconocimiento de las reglas se convirtió en un factor que puso en riesgo la continuidad de una selección considerada favorita.

El error de DeRosa que cambió todo

DeRosa asumió que la victoria sobre México aseguraba el pase de Estados Unidos a la siguiente ronda. Con esa confianza, decidió rotar a su alineación frente a Italia.

  • El resultado fue una derrota por 8-6, que abrió la puerta a un triple empate en el Grupo B.
  • México, Italia y Estados Unidos quedaron con posibilidades de avanzar, dependiendo de criterios de carreras anotadas y permitidas.
  • El propio mánager reconoció en conferencia de prensa: Leí completamente mal los cálculos. Pensé que ya estábamos dentro y me equivoqué.
La confesión de Mark DeRosa
La confesión de Mark DeRosa sobre las reglas de desempate encendió críticas tras el cierre de la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Este error estratégico transformó un partido que parecía de trámite en un golpe que puso en duda la capacidad de gestión del cuerpo técnico estadounidense.

México, el rival subestimado

La confesión también dejó claro que DeRosa no consideraba a México como un contendiente real. Tras vencerlos 5-3, declaró en MLB Network: Ya tenemos asegurado el pase a cuartos de final. Esa lectura ignoró que México aún podía generar un escenario de clasificación junto con Italia.

El triple empate entre México,
El triple empate entre México, Italia y Estados Unidos en el Grupo B se definirá por criterios de carreras anotadas y permitidas.

La derrota contra los europeos revirtió la narrativa y colocó a México como protagonista en la definición del grupo. Lo que parecía un trámite se transformó en una oportunidad histórica para la novena mexicana, que ahora tiene en sus manos la posibilidad de eliminar al campeón de 2017.

Consecuencias para Estados Unidos

El futuro del equipo estadounidense quedó en manos del resultado entre México e Italia.

  • Si México gana por cinco carreras o más, Estados Unidos avanzará.
  • Si México gana por cuatro o menos, Italia será quien acompañe a México y Estados Unidos quedará eliminado.
  • DeRosa admitió la frustración de sus jugadores: Es duro. Los chicos están frustrados. Tenemos que asumirlo.”
Estados Unidos, pese a su
Estados Unidos, pese a su plantel de grandes estrellas de Grandes Ligas, depende ahora del resultado entre México e Italia para avanzar.

La confesión del mánager se convirtió en un recordatorio de que en el beisbol, como en la vida, la soberbia y la falta de atención al detalle pueden costar caro. Estados Unidos, con un roster lleno de estrellas de Grandes Ligas, ahora enfrenta la posibilidad de una derrota histórica en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

