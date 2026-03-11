Con la victoria de Italia sobre Estados Unidos, ¿qué deberá tomar en cuenta México para clasificar a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Beisbol?

El conjunto dirigido por Benjamín Gil encara el partido crucial frente a la Selección de Italia, donde sólo la victoria y una defensa eficaz podrían mantener viva la esperanza de avanzar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol (Foto: Troy Taormina-Imagn Images)

La Selección Mexicana de Beisbol enfrenta un escenario decisivo en el Clásico Mundial 2026 tras la sorpresiva victoria de Italia sobre Estados Unidos este 10 de marzo.

El grupo B quedó completamente abierto y ahora el boleto a cuartos de final depende no sólo de ganar. La novena dirigida por Benjamín Gil se jugará el todo por el todo ante Italia, en un duelo que puede definir su futuro en el torneo.

La fase de grupos llega a su momento más tenso, ya que los tres equipos principales del sector pueden terminar empatados con marca de 3-1 si México vence a Italia. Por ello, además de la victoria, el conjunto tricolor deberá estar atento a los criterios de desempate que establece el reglamento.

México necesita ganar sí o sí

El primer requisito es claro: México debe vencer a Italia en su último partido de la fase de grupos. Si México pierde, queda automáticamente fuera de la competencia y avanzan Italia y Estados Unidos.

Si México vence a Italia:

Los tres equipos (México, Italia y Estados Unidos) terminan con marca de 3-1.

Se activa el triple empate y no basta sólo con ganar: será fundamental la diferencia de carreras permitidas en los partidos entre los tres equipos.

Si México pierde:

Italia avanza como líder invicto y Estados Unidos como segundo lugar.

México queda eliminado.

Para avanzar, México debe limitar a Italia a la menor cantidad posible de carreras, ya que el primer criterio de desempate es el cociente de carreras permitidas entre outs defensivos.

El duelo ante Italia, clave y sin margen de error

El partido ante Italia será de vida o muerte. La novena mexicana está obligada a buscar la victoria y a tener una defensa sólida para reducir el daño en el marcador.

México irá al todo por el todo, por ello confirmó que el abridor será Javier Assad, pieza vital para limitar a la ofensiva de Gran Bretaña en el duelo inaugural.

Victoria y buena defensa: la combinación ideal para avanzar.

Marcador abultado en contra: podría dejar a México fuera, incluso con triunfo.

En este sentido, el desenlace del grupo B se definirá por detalles mínimos, por lo que cada lanzamiento y cada jugada cobrarán relevancia absoluta.

Por eso es importante que la novena no permita una cantidad alta de carreras ante Italia, ya que cada anotación puede inclinar la balanza en el desempate.

Criterios de desempate en caso de triple empate

Según el reglamento del Clásico Mundial de Beisbol, si tres equipos terminan empatados, se aplican los siguientes criterios, en este orden:

Menor cociente de carreras permitidas (carreras permitidas divididas entre outs defensivos) en los juegos entre los equipos empatados.

Menor cociente de carreras limpias permitidas en esos mismos juegos.

Mejor promedio de bateo en los duelos directos.

Sorteo por parte de la organización, si persiste el empate.

De esta manera, México depende de sí mismo para clasificar, pero debe ser eficiente tanto al ataque como a la defensiva para evitar quedar fuera por criterios matemáticos.