Isaac del Toro termina en el lugar 41 y mantiene la maglia azzurra en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026

Nuevamente las inclemencias del tiempo afectaron a todos los ciclistas quienes tuvieron que pedalear bajo la lluvia

Su buena carrera intermedia le dió dio un bono que incrementó su ventaja sobre su rival más cercano. (IG UAE Team Emirates)

Pese a que no figuró en esta ocasión dentro de los primeros lugares, el trabajo que está haciendo Isaac del Toro junto al UAE Team Emirates en Tirreno-Adriático 2026 continúa dejando al mexicano en el primer lugar de la clasificación para mantener la maglia azzurra.

A lo largo de la carrera, la lluvia se hizo presente lo que aumentó el grado de dificultad del circuito de Cortona a Magliano de’ Marsi. Los ciclistas tuvieron que ir contra el clima durante casi todos los 221 km que duró el recorrido.

Al final, así quedó el top 10 de la tercera etapa de esta tradicional competencia italiana:

  1. Tobías Lund andersen
  2. Arnaud de Lie
  3. Jasper Philipsen
  4. Paul Magnier
  5. Iván García Cortina
  6. Samuel Welsford
  7. Jonathan Milán
  8. Oded Kogut
  9. Madis Mihkels
  10. Pavel Bittner
La carrera fue ganada por el danés quien sorprendió a sus rivales con un sprint viniendo de atrás. (IG Tirreno-Adriático)

El sprint intermedio que mantuvo a Del Toro

En este tramo de la carrera, marcado por un fuerte aguacero, el equipo UAE Team Emirates tomó el control del pelotón para proteger a Isaac del Toro de cualquier incidente. La estrategia resultó sumamente efectiva, ya que Del Toro no solo se mantuvo a salvo, sino que logró entrar en la disputa del esprint intermedio, adjudicándose un segundo de bonificación.

Este pequeño botín fue fundamental para consolidar su posición en la clasificación general. Gracias a ese segundo extra, el ciclista mexicano logró ampliar la distancia frente a sus perseguidores directos, demostrando una gran atención táctica y una excelente forma física al pelear puntos incluso en una jornada destinada teóricamente a los especialistas en velocidad.

El equipo del mexicano se encargó de que pudiera seguir en lo más alto de la competencia, pero sin desgastarse de más en esta carrera intermedia. (IG UAE Team Emirates)

Durante los últimos kilómetros de la etapa, el UAE Team Emirates continuó con su labor de protección, manteniendo a Del Toro bien posicionado y lejos de los riesgos inherentes a un final masivo. Aunque la victoria de etapa se decidió en un esprint ganado por Tobias Lund Andresen, Isaac del Toro cruzó la meta de forma segura dentro del grupo principal, asegurando un día más el liderato de la carrera.

Al concluir la jornada, Del Toro se reafirmó como el hombre a batir en la “Carrera de los Dos Mares”, manteniendo una ventaja de 4 segundos sobre su rival más cercano, Giulio Pellizzari. Su capacidad para gestionar una etapa de 221 kilómetros, bajo condiciones climáticas cambiantes y con un ritmo inicial altísimo, subraya su madurez como líder de la clasificación general y de la clasificación de los jóvenes.

El equipo del mexicano se encargó de que pudiera seguir en lo más alto de la competencia, pero sin desgastarse de más en esta carrera intermedia. (IG UAE Team Emirates)

¿Cómo quedó la clasificación general?

Además de portar la maglia azzurra, el suéter que lo posiciona como el mejor posicionado de manera general, el mexicano también ostenta la maglia ciclamino (rosa) en donde se premia la constancia y suele ser el objetivo principal de los velocistas o sprinters.

También se hizo acreedor a la maglia bianca que reconoce al corredor mejor ubicado en la clasificación general que tenga menos de 25 años. Al momento, así se encuentra Tirreno-Adriática 2026:

  1. Isaac del Toro 10:35:22
  2. Giulio Pellizzari +0:04
  3. Magnus Sheffield +0:14
  4. Alan Hatherly +0:18
  5. Primoz Roglic +0:19
  6. Antonio Tiberi +0:21
  7. Matteo Jorgenson +0:32
  8. Javier Romo +0:35
  9. Ben Healy +0:37
  10. Santiago Buitrago +0:38

¿Cuándo corre de nuevo el ‘Torito’?

Esta competencia se lleva a cabo de manera ininterrumpida, por lo que podremos ver de nueva cuenta al mexicano en acción este jueves 12 de de marzo en punto de las 03:15 de la mañana (tiempo del centro de México) en la Etapa 4 a correrse en el circuito de Tagliacozzo a Martinsicuro.

