México vs Italia: cuándo y dónde ver el juego que define el boleto a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol

Los dirigidos por Benjamín Gil se juegan la vida este miércoles en Houston, donde estará en disputa la posibilidad de seguir avanzando en el torneo y buscar la clasificación olímpica

Los dirigidos por Benjamín Gil
Los dirigidos por Benjamín Gil se juegan la vida este miércoles en Houston, donde estará en disputa la posibilidad de seguir avanzando en el torneo y buscar la clasificación olímpica. (Troy Taormina-Imagn Images)

México e Italia se enfrentan este miércoles 11 de marzo en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) por el boleto a los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol, donde ambos equipos están obligados a conseguir el triunfo para avanzar a la siguiente fase.

Cómo llegan México e Italia para el duelo definitivo

México e Italia pelearán por
México e Italia pelearán por un boleto a la siguiente ronda. (Troy Taormina-Imagn Images)

La selección mexicana llega al enfrentamiento ante Italia tras la derrota sufrida ante el conjunto de Estados Unidos.

A pesar del descalabro, el equipo no jugó mal y le compitió al tú por tú a un lineup plagado de superestrellas, pero un mal relevo por parte de Jesús Cruz y unas jugadas estelares a la defensiva por parte de los estadounidenses fueron lo que terminó por decantar el resultado hacia Estados Unidos.

Sin embargo, el duelo crucial será ante Italia, donde Benjamín Gil confirmó que irá con su mejor pitcher a la loma como lo es Javier Assad, quien irá por todo en búsqueda del boleto a la siguiente ronda.

Por su parte, Italia cuenta con una generación interesantes de peloteros en la MLB, quienes sin duda no le dejarán la tarea nada sencilla a los mexicanos y han decidido mandar a su mejor pitcher de la rotación, Aaron Nola para el encuentro ante México.

Qué necesitan ambos equipos para avanzar a la siguiente ronda

Conoce lo que necesitan ambos
Conoce lo que necesitan ambos equipos para avanzar a cuartos de final. (Thomas Shea-Imagn Images)

A falta de dos encuentros por terminar la actividad dentro del Grupo B, así marchan las posiciones:

  1. Estados Unidos 3-0
  2. Italia 2-0
  3. México 2-1
  4. Gran Bretaña 1-3
  5. Brasil 0-4

Gran Bretaña y Brasil ya están matemáticamente eliminados, mientras que las otras tres selecciones batallan por el boleto a cuartos de final en los dos encuentros finales del grupo.

Si la lógica se impone y Estados Unidos derrota a Italia, los norteamericanos asegurarán su pase directo a la siguiente ronda.

El segundo cupo quedaría entonces en disputa entre el ganador del enfrentamiento entre México y los Azzurri.

Sin embargo, en caso de que Italia llegue a sorprender a Estados Unidos y México haga lo propio ante los europeos habría tres equipos con el mismo récord y los clasificados se definirían a través del segundo criterio de desempate.

Dicho método para determinar el boleto a la siguiente ronda contempla a los equipos que hayan tenido el menor porcentaje entre las carreras recibidas y el número de outs jugados a la defensiva, únicamente entre los juegos de los equipos involucrados, por lo que se descartan los enfrentamientos ante Brasil y Gran Bretaña.

Cuándo y dónde ver el juego en México

ESPN y Canal Nueve transmitirán
ESPN y Canal Nueve transmitirán el juego. (Troy Taormina-Imagn Images)

El encuentro entre México e Italia podrá sintonizarse en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN y Canal Nueve.

