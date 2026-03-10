Adrián Marcelo le recuerda pleito a José Ramón Fernández con Faitelson tras publicar su nuevo libro: “Compártanos una línea”

La reacción del conductor recordó el conflicto que el periodista tuvo con David Faitelson. (Ilustración: Jesús Aviles)

La presentación del nuevo libro del periodista deportivo José Ramón Fernández generó conversación en redes sociales, aunque no precisamente por su contenido. El lanzamiento de la obra titulada El Protagonista derivó en un intercambio de comentarios que rápidamente se volvió viral.

El comunicador anunció la llegada de la primera edición impresa del libro a través de sus plataformas digitales. En la publicación compartió imágenes del ejemplar, lo que despertó reacciones entre seguidores y figuras del ámbito deportivo y del entretenimiento.

Sin embargo, entre los comentarios apareció un mensaje del conductor regiomontano Adrián Marcelo, quien respondió con una frase que muchos usuarios interpretaron como una burla dirigida al periodista.

El comentario de Adrián Marcelo reavivó antiguas controversias dentro del periodismo deportivo.

“Sería bueno que nos compartiera unas líneas, Don José. Así me animaría más a adquirir su libro. Saludos, crack”.

El comentario comenzó a difundirse rápidamente en distintas redes sociales y generó múltiples reacciones. Algunos usuarios consideraron el mensaje como una provocación directa hacia el histórico periodista deportivo, mientras que otros lo tomaron como una broma dentro del estilo característico del conductor.

La situación revivió un episodio previo que involucró a Fernández con otro conocido periodista deportivo: David Faitelson. Meses atrás, ambos protagonizaron una polémica pública tras declaraciones emitidas en televisión.

Maestro y alumno protagonizaron un fuerte pelea en redes sociales y su relación termino.

En mayo de 2025, durante una transmisión del canal ESPN, José Ramón lanzó críticas hacia su excolaborador al referirse a él como “sicario”. El comentario surgió en medio de cuestionamientos relacionados con un viaje que Faitelson habría realizado con el Grupo Pachuca y también por su decisión de incorporarse a Televisa.

La respuesta de Faitelson no tardó en llegar. A través de redes sociales, el periodista reaccionó a las declaraciones de su antiguo mentor y lanzó señalamientos personales. En su mensaje aseguró que Fernández había enfrentado “graves problemas” relacionados con la cocaína, una situación que —según su versión— habría derivado en que el propietario de TV Azteca lo separara temporalmente de sus funciones y lo enviara a España para recibir tratamiento.

David Faitelson señala problemas de adicción de José Ramón Fernández. (X/David Faitelson)

Aquellas declaraciones generaron una fuerte discusión mediática en su momento y provocaron múltiples comentarios dentro del periodismo deportivo mexicano. Ahora, la reacción de Adrián Marcelo al anuncio del libro volvió a poner el tema en el centro de la conversación digital.

Usuarios en redes sociales se dividieron entre quienes defendieron al periodista veterano y quienes consideraron que el comentario del conductor formaba parte del humor provocador que suele utilizar en internet.

Mientras tanto, la publicación de “El Protagonista” continúa circulando entre seguidores del periodismo deportivo, en un lanzamiento que terminó acompañado por una polémica inesperada que rápidamente se expandió en redes sociales.