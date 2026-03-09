Javier Alarcón ve con buenos ojos la “tentativa” llegada de Martín Anselmi a Monterrey: “Vendría muy bien”

Martín Anselmi tuvo un buen paso en el futbol mexicano (REUTERS)

El nombre de Martín Anselmi volvió a sonar en el futbol mexicano y no precisamente está relacionado con el equipo de Cruz Azul. Y es que luego de que Rayados de Monterrey le diera las gracias a Domènec Torrent, el entrenador argentino se puso en el radar del equipo regio.

Sin embargo, por ahora, Nicolás Sánchez, ex jugador de Rayados, se mantiene al frente del equipo mientras las expectativas siguen alrededor del club.

Alarcón ve con buenos ojos la posible llegada de Martín Anslemi a Monterrey

Javier Alarcón, periodista deportivo especializado en deportes, aprovechó sus redes sociales para opinar sobre el tema. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el comunicador de ESPN aseguró que Martín Anselmi le vendía muy bien a Monterrey.

“A estos Rayados les vendría muy bien Martín Anselmi”, escribió Alarcón.

Cabe señalar que Martín Anselmi no es muy bien recordado en México por la polémica manera en que fue de Cruz Azul. A principios de 2025 el entrenador de 40 años abandonó el proyecto deportivo de Iván Alonso en la Máquina para emigrar al futbol europeo.

Anselmi y su paso polémico en el futbol mexicano

Anselmi llegó al futbol mexicano en 2024 contratado por el director deportivo Iván Alonso para iniciar un proyecto deportivo con el conjunto cementero. Después de esto, el estratega argentino tuvo un impacto casi inmediato y con su atractivo estilo de juego que implementó comenzó a ganarse el cariño de la afición.

Durante su primer torneo logró llegar a la gran final, misma que terminó por perder ante el América. Para la segunda campaña el equipo se siguió reforzando y aunque pudo romper un récord de puntos en torneos cortos, se quedó en las semifinales tras ser eliminado ante el mismo rival.

Posteriormente, un giro inesperado marcó el destino del proyecto. Antes del inicio del Clausura 2025, Anselmi decidió abandonar Cruz Azul para aceptar el reto de dirigir en Europa con el FC Porto. Su partida generó polémica entre directivos y aficionados, quienes consideraron que la decisión desestabilizó un plantel en plena construcción.

¿Cómo le fue a Anselmi tras irse de Cruz Azul?

La etapa de Martín Anselmi en el FC Porto durante la campaña 2024-25 no fue exitosa y estuvo marcada por la eliminación en la Europa League a manos de la Roma y una dura derrota frente al Benfica. En los 21 encuentros dirigidos, el técnico sudamericano sumó 10 triunfos, 6 igualdades y 5 caídas, alcanzando una efectividad del 47,6%.

Después de su experiencia en Portugal, Anselmi asumió el mando de Botafogo en Brasil. Sin embargo, la situación actual tampoco le ha sonreído. El equipo no ha conseguido resultados positivos en los últimos encuentros y la continuidad del entrenador argentino está en duda.