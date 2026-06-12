Mundial 2026: México lidera el Grupo A tras la primera jornada y Corea del Sur le sigue de cerca

Julián Quiñones (i) de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez

La Copa Mundial de la FIFA 2026 inició con emociones, goles y una intensa lucha por los primeros lugares del Grupo A. Tras completarse la jornada inaugural, México y Corea del Sur sumaron sus primeros tres puntos y se colocaron en la parte alta de la clasificación, mientras que República Checa y Sudáfrica quedaron obligados a reaccionar en la segunda fecha.

La Selección Mexicana aprovechó su condición de local para imponerse 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México resultado que le permitió colocarse como líder del sector gracias a una mejor diferencia de goles.

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Los dirigidos por Javier Aguirre mostraron solidez defensiva y contundencia ofensiva. Julián Quiñones hizo historia al marcar el primer gol del Mundial 2026, mientras que Raúl Jiménez sentenció el encuentro con el segundo tanto para el conjunto tricolor.

Corea del Sur responde con triunfo ante República Checa

Tae-seok Lee (d), de Corea del Sur, disputa el balón con Vladimir Coufal, de la República Checa, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara (México) . EFE/Francisco Guasco

Horas después, Corea del Sur derrotó 2-1 a República Checa en un partido disputado en Guadalajara. El conjunto asiático mostró capacidad de reacción luego de verse abajo en el marcador y logró remontar para quedarse con una valiosa victoria.

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El resultado permitió a los surcoreanos sumar tres unidades y mantenerse muy cerca de México en la tabla general del Grupo A. Aunque ambos equipos tienen los mismos puntos, la diferencia de goles favorece al representativo mexicano.

Por su parte, República Checa dejó buenas sensaciones ofensivas, pero los errores defensivos terminaron costándole caro en su debut mundialista.

Así marcha la clasificación del Grupo A

Tras los dos encuentros de la primera jornada, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

México: 3 puntos (+2) Corea del Sur: 3 puntos (+1) República Checa: 0 puntos (-1) Sudáfrica: 0 puntos (-2)

La clasificación refleja un inicio prometedor para México y Corea del Sur, selecciones que ahora se perfilan como favoritas para avanzar a la siguiente ronda.

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Numeralia de la primera jornada

Los primeros dos partidos del Grupo A dejaron cifras interesantes que marcan el arranque del torneo más importante del futbol mundial:

2 partidos disputados.

5 goles anotados.

Promedio de 2.5 goles por encuentro.

2 victorias y ningún empate.

México fue el único equipo que mantuvo su portería en cero.

Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026.

Raúl Jiménez consiguió su primer gol en una Copa del Mundo.

Corea del Sur protagonizó la primera remontada del torneo.

México se convirtió en el primer líder del Grupo A.

Jornada 2 promete definir el rumbo del sector

República Checa y Sudáfrica buscarán mantenerse con vida en la competencia, tras perder su primer partido del Grupo A REUTERS/Eloisa Sanchez

La segunda fecha podría comenzar a perfilar a los clasificados a la siguiente ronda. México y Corea del Sur protagonizarán un duelo directo por el liderato del grupo, mientras que República Checa y Sudáfrica buscarán mantenerse con vida en la competencia.

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Un triunfo del conjunto mexicano podría acercarlo significativamente a los dieciseisavos de final, mientras que una victoria de los asiáticos los colocaría como líderes en solitario.

Para República Checa y Sudáfrica, el margen de error prácticamente desapareció. Una nueva derrota complicaría seriamente sus aspiraciones de avanzar en el Mundial 2026.

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Con apenas una jornada disputada, el Grupo A ya comienza a mostrar a sus candidatos, pero todavía quedan encuentros decisivos que podrían modificar por completo el panorama de la competencia.