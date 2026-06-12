México Deportes

Mundial 2026: México lidera el Grupo A tras la primera jornada y Corea del Sur le sigue de cerca

La Selección Mexicana arrancó con victoria ante Sudáfrica y comparte la cima del Grupo A con Corea del Sur

Guardar
Google icon
Julián Quiñones (i) de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez
Julián Quiñones (i) de México celebra un gol este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez

La Copa Mundial de la FIFA 2026 inició con emociones, goles y una intensa lucha por los primeros lugares del Grupo A. Tras completarse la jornada inaugural, México y Corea del Sur sumaron sus primeros tres puntos y se colocaron en la parte alta de la clasificación, mientras que República Checa y Sudáfrica quedaron obligados a reaccionar en la segunda fecha.

La Selección Mexicana aprovechó su condición de local para imponerse 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México resultado que le permitió colocarse como líder del sector gracias a una mejor diferencia de goles.

PUBLICIDAD

Los dirigidos por Javier Aguirre mostraron solidez defensiva y contundencia ofensiva. Julián Quiñones hizo historia al marcar el primer gol del Mundial 2026, mientras que Raúl Jiménez sentenció el encuentro con el segundo tanto para el conjunto tricolor.

Corea del Sur responde con triunfo ante República Checa

Tae-seok Lee (d), de Corea del Sur, disputa el balón con Vladimir Coufal, de la República Checa, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara (México) . EFE/Francisco Guasco
Tae-seok Lee (d), de Corea del Sur, disputa el balón con Vladimir Coufal, de la República Checa, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara (México) . EFE/Francisco Guasco

Horas después, Corea del Sur derrotó 2-1 a República Checa en un partido disputado en Guadalajara. El conjunto asiático mostró capacidad de reacción luego de verse abajo en el marcador y logró remontar para quedarse con una valiosa victoria.

PUBLICIDAD

El resultado permitió a los surcoreanos sumar tres unidades y mantenerse muy cerca de México en la tabla general del Grupo A. Aunque ambos equipos tienen los mismos puntos, la diferencia de goles favorece al representativo mexicano.

Por su parte, República Checa dejó buenas sensaciones ofensivas, pero los errores defensivos terminaron costándole caro en su debut mundialista.

Así marcha la clasificación del Grupo A

Tras los dos encuentros de la primera jornada, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

  1. México: 3 puntos (+2)
  2. Corea del Sur: 3 puntos (+1)
  3. República Checa: 0 puntos (-1)
  4. Sudáfrica: 0 puntos (-2)

La clasificación refleja un inicio prometedor para México y Corea del Sur, selecciones que ahora se perfilan como favoritas para avanzar a la siguiente ronda.

Numeralia de la primera jornada

Los primeros dos partidos del Grupo A dejaron cifras interesantes que marcan el arranque del torneo más importante del futbol mundial:

  • 2 partidos disputados.
  • 5 goles anotados.
  • Promedio de 2.5 goles por encuentro.
  • 2 victorias y ningún empate.
  • México fue el único equipo que mantuvo su portería en cero.
  • Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026.
  • Raúl Jiménez consiguió su primer gol en una Copa del Mundo.
  • Corea del Sur protagonizó la primera remontada del torneo.
  • México se convirtió en el primer líder del Grupo A.

Jornada 2 promete definir el rumbo del sector

República Checa y Sudáfrica buscarán mantenerse con vida en la competencia, tras perder su primer partido del Grupo A REUTERS/Eloisa Sanchez
República Checa y Sudáfrica buscarán mantenerse con vida en la competencia, tras perder su primer partido del Grupo A REUTERS/Eloisa Sanchez

La segunda fecha podría comenzar a perfilar a los clasificados a la siguiente ronda. México y Corea del Sur protagonizarán un duelo directo por el liderato del grupo, mientras que República Checa y Sudáfrica buscarán mantenerse con vida en la competencia.

Un triunfo del conjunto mexicano podría acercarlo significativamente a los dieciseisavos de final, mientras que una victoria de los asiáticos los colocaría como líderes en solitario.

Para República Checa y Sudáfrica, el margen de error prácticamente desapareció. Una nueva derrota complicaría seriamente sus aspiraciones de avanzar en el Mundial 2026.

Con apenas una jornada disputada, el Grupo A ya comienza a mostrar a sus candidatos, pero todavía quedan encuentros decisivos que podrían modificar por completo el panorama de la competencia.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección MexicanaGrupo ASelección de Corea del Sur Mundial 2026Selección de República Checa Mundial 2026Selección de Sudáfrica Mundial 2026mexico-noticiasmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Corea del Sur vs República Checa: los coreanos se llevan los tres puntos en un dramático final

Guadalajara recibe el choque entre los rivales directos de México en el Grupo A. Coreanos y checos se miden en un duelo clave que definirá el futuro del sector

Corea del Sur vs República Checa: los coreanos se llevan los tres puntos en un dramático final

Estadio Ciudad de México se rinde ante el Canelo Álvarez durante el partido México vs Sudáfrica

El boxeador mexicano acudió al recinto para apoyar a la Selección Mexicana en el juego inaugural del Mundial 2026

Estadio Ciudad de México se rinde ante el Canelo Álvarez durante el partido México vs Sudáfrica

Entre lluvias y festejos: aficionados de todo el mundo colocan a México como campeón del Mundial 2026

Los fans de Colombia, Brasil, Nigeria y Ecuador se sumaron a la celebración mexicana tras el triunfo ante Sudáfrica en el Azteca

Entre lluvias y festejos: aficionados de todo el mundo colocan a México como campeón del Mundial 2026

Raúl Jiménez, de cabeza y con el alma: el gol contra Sudáfrica que dedicó a su papá en el Mundial 2026 y coronó a México como el ganador

El ‘Lobo Mexicano’ cosechó su primera diana en Copas del Mundo tras rematar de cabeza en el duelo inaugural en el estadio Ciudad de México

Raúl Jiménez, de cabeza y con el alma: el gol contra Sudáfrica que dedicó a su papá en el Mundial 2026 y coronó a México como el ganador

México grita gol en el Mundial 2026: Primera vez en la historia que la Selección Mexicana anota primero en una Copa del Mundo

Después de seis juegos inaugurales de la justa mundialista, el Tricolor abrió la pizarra con el tanto de Julián Quiñones en el estadio Ciudad de México

México grita gol en el Mundial 2026: Primera vez en la historia que la Selección Mexicana anota primero en una Copa del Mundo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a hombres que llevaba más de 900 kilos de marihuana ocultos entre sillas en un camión de mudanzas

Sentencian a hombres que llevaba más de 900 kilos de marihuana ocultos entre sillas en un camión de mudanzas

Cae en Colima “El Chuy Roñas”, objetivo prioritario vinculado al Cártel de Los Mezcales

Joaquín El Chapo Guzmán manda mensaje a Claudia Sheinbaum en su nueva carta para las autoridades de EEUU

Violencia en Escuinapa desata desplazamiento de habitantes: CEDH inicia documentación de casos

Perfil criminal de “El Cojo”: el sujeto vinculado al ataque contra Diana Sánchez Barrios y a La Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

Deadmau5 felicita a México tras victoria en el partido inaugural del Mundial 2026

Deadmau5 felicita a México tras victoria en el partido inaugural del Mundial 2026

Belinda se siente orgullosa tras su show en el Mundial 2026: “Fue un momento histórico”

The Amazing Digital Circus sorprende y llega a número 3 en taquillas mexicanas por encima de Amos del Universo

¿No era Shakira? Surgen teorías de una doble durante la inauguración del Mundial 2026

L’Impératrice pospone concierto en Campo Marte CDMX por lluvias e inundaciones

DEPORTES

Mundial 2026 México EN VIVO: medio millón de personas asistieron a los eventos de la justa deportiva en CDMX

Mundial 2026 México EN VIVO: medio millón de personas asistieron a los eventos de la justa deportiva en CDMX

Corea del Sur vs República Checa: los coreanos se llevan los tres puntos en un dramático final

Medio millón de aficionados asistieron al estadio y a los Fan Fest en CDMX, según cifras oficiales

Estadio Ciudad de México se rinde ante el Canelo Álvarez durante el partido México vs Sudáfrica

La razón que llevó a Julián Quiñones a jugar para México y no para la selección de Colombia