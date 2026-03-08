México Deportes

Cuándo y dónde ver al Genoa de Johan Vásquez vs Roma en vivo

Sigue la actividad del defensa mexicano en su lucha por salvar la categoría, mientras que la Loba busca entrar a puestos de UEFA Champions League

Sigue la actividad del defensa mexicano en su lucha por salvar la categoría, mientras que la Loba busca entrar a puestos de UEFA Champions League.

El Genoa de Johan Vásquez y la Roma se enfrentan este domingo 8 de marzo en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México) como parte de la jornada 28 de la Serie A, donde el equipo del mexicano buscará despegarse de puestos de descenso.

Genoa peligra en la parte baja de la tabla

El equipo de Johan Vásquez busca alejarse de puestos de descenso.

La actualidad del equipo donde milita el defensa mexicano no es la mejor, ya que si bien es cierto en estos momentos se encuentran en puestos de fuera del descenso, se encuentran muy cerca de regresar a esos lugares, por lo que sumar puntos en esta recta final de la temporada será crucial para salvar la categoría.

Actualmente, Genoa se encuentra en el lugar 15 con 27 puntos, solamente tres unidades por delante del Cremonese, quienes ocupan el último lugar de la zona roja con 24.

Johan Vásquez ha desempeñado un papel fundamental dentro del equipo, siendo el capitán y el líder de la defensa, donde su papel ha sido crucial para evitar derrotas más holgadas, manteniendo vivo a su club en su lucha por permanecer en la Serie A.

El central mexicano busca seguir manteniendo su gran nivel para llegar en el mejor ritmo rumbo a lo que será el Mundial 2026, ya que seguramente será titular en la inauguración de la Copa del Mundo frente a Sudáfrica, la cual se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte.

Actualidad de la Roma

La Roma mantiene vivas sus esperanzas por entrar a Champions y está en octavos de final de la UEFA Europa League.

Para la Roma, el panorama es muy diferente ya que a nivel local siguen buscando escalar posiciones que les permitan clasificar a competiciones europeas para la próxima temporada.

En la competencia internacional, todavía están con vida en la UEFA Europa League, donde se enfrentarán al Bologna, otro rival italiano, en los octavos de final.

Actualmente, se ubica dentro de la quinta posición en la Serie A con 51 puntos, misma cantidad de unidades que el Como, quienes marchan en cuarto lugar y ocupan el último boleto a UEFA Champions League, pero con menor diferencia de goles para La Loba.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

El encuentro será transmitido por Disney+.

El encuentro entre Genoa y Roma podrá disfrutarse este domingo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) en exclusiva a través del Plan Premium de Disney+.

