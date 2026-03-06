México Deportes

Tigres vs Monterrey: a qué hora y dónde ver el Clásico Regio en la Jornada 10 del Clausura 2026

En una edición más de este duelo, los Rayados buscan reivindicarse en lo que va del torneo luego de un inicio flojo, pero enfrente tendrán a unos felinos dolidos por su más reciente derrota

Guardar
Pese a estar dentro de
Pese a estar dentro de los mejores 10 equipos del campeonato, la temporada para los equipos regios no ha sido constante. (Jovani Pérez | Infobae México)

Una nueva edición del Clásico Regio marca la Jornada 10 de la Liga MX, donde Tigres y Monterrey se enfrentarán en el Estadio Universitario en uno de los encuentros más esperados del fin de semana.

El partido genera gran expectación en la sultana del norte, pues ambos equipos están igualados en puntos y el orgullo local está en juego. Como en cada choque entre estos equipos, las expectativas sobre quién pueda llevarse los 3 puntos hace que sea el platillo fuerte de la jornada sabatina

El Volcán será el escenario
El Volcán será el escenario de esta nueva batalla entre equipos regios. (REUTERS/Daniel Becerril)

Así llegan los Tigres al Clásico Regio

Tigres, dirigido por Guido Pizarro, ha atravesado un torneo de altibajos. Aunque el equipo parecía encontrar ritmo, sufrió una derrota inesperada de 3-1 ante Puebla en su último partido como visitante.

No obstante, el conjunto universitario llega a este compromiso con cuatro victorias, un empate y cuatro juegos perdidos, lo que demuestra su inconsistencia en el Clausura 2026.

Hasta el momento, el partido contra las Águilas en la fecha 8 cuando lograron una aplastante goleada de visita 1-4 ha sido el encuentro más importante para los felinos quienes buscan mejorar su posición en la tabla en la segunda parte del torneo.

Los locales llegan a esta
Los locales llegan a esta fecha con una dolorosa e inesperada derrota ante los camoteros. (REUTERS/Daniel Becerril)

La actualidad de Rayados

A su vez, Monterrey vive un momento de transición tras el despido de Domènec Torrent por malos resultados. La plantilla recuperó el ánimo con la reciente goleada ante Querétaro bajo el mando de Nicolás Sánchez como técnico interino.

Actualmente los Rayados se encuentran en la séptima posición de la tabla general con cuatro juegos ganados, un empatado y cuatro derrotas, el mismo porcentaje que el acérrimo rival.

Anteriormente se enfrentó a tres de los cuatro ‘grandes’ del futbol mexicano, perdiendo con todos, además de su derrota contra los actuales campeones: los Diablos de Toluca, situación que preocupa a los fanáticos quienes reclaman los altos costos de los fichajes, pero sin obtener buenos resultados.

Ambos equipos suman 13 puntos luego de nueve jornadas, lo que refleja un equilibrio notable en la tabla general y añade tensión a este clásico.

La afición rayada exige mayor
La afición rayada exige mayor compromiso por parte del equipo. (EFE/Miguel Sierra)

Últimos resultados del Clásico Regio

El choque más reciente entre Tigres y Monterrey concluyó en empate. En el Apertura 2025, ambos marcaron un gol y repartieron unidades tras el 1-1, lo que demuestra la paridad de la rivalidad.

En el Clausura 2025, los universitarios ganaron como locales en El Volcán por 2-1. Estos antecedentes subrayan lo reñido que suele ser el clásico y cómo cada detalle puede resultar decisivo.

Horario y cómo ver el Clásico Regio

La cita para los aficionados es el sábado 7 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León. El encuentro será transmitido a través de Azteca 7, permitiendo que quienes no estén en el estadio sigan el partido en televisión abierta.

Como ocurre cada vez que se enfrentan Tigres y Monterrey, se espera un duelo con intensidad y orgullo, donde la rivalidad mantiene el interés del público hasta el último minuto.

Temas Relacionados

TigresMonterreyClásico RegioRayadosLiga MXClausura 2026mexico-deportes

Más Noticias

Clásico Mundial de Beisbol en vivo: México ya lo gana en la segunda entrada

La novena azteca hará su debut en el montículo buscando superar su actuación del 2023 cuando cayeron en semifinales

Clásico Mundial de Beisbol en

Necaxa vs Pumas: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para mantenerse competitivos en la tabla del torneo

Necaxa vs Pumas: cuándo y

México vs Brasil: cuándo, dónde y a qué hora ver el partido de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

El equipo dirigido por Benjamín Gil busca sumar una victoria estratégica ante Brasil, cuya selección regresa al torneo tras trece años

México vs Brasil: cuándo, dónde

Toluca vs FC Juárez: cuándo y dónde ver en vivo la Jornada 10 del Clausura 2026

Los escarlatas buscan mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que los fronterizos intentarán extender su racha positiva

Toluca vs FC Juárez: cuándo

Esta plataforma transmitirá la UEFA Europa League y la Conference League gratis en México

La cobertura incluirá encuentros de vuelta de octavos de final y continuará durante cuartos, semifinales y finales

Esta plataforma transmitirá la UEFA
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo del Ejército en sepelio

Operativo del Ejército en sepelio de ‘El Mencho’ fue para proteger a la ciudadanía, aclara Omar García Harfuch

Gobierno de Sheinbaum mantendrá operativo de seguridad en Jalisco tras violencia por abatimiento de ‘El Mencho’

Capturan en Mexicali a “El Güero”, presunto integrante del Cártel de los Beltrán Leyva

Muerte de “El Mencho” desata boom de imágenes falsas generadas con IA en redes sociales

Guerreros Buscadores de Jalisco revira a la FGR por Rancho Izaguirre: “La verdad debe decirse completa”

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar provoca a Gustavo

Emiliano Aguilar provoca a Gustavo Adolfo Infante tras caso Carmen Salinas: " Estás metidito en esos rituales, ¿verdad?"

“Me ha estado acosando”: Fernanda Redondo exhibe mensajes de su suegro tras denunciar a vocalista de Los Recoditos

La desconocida conexión entre Carlos Rivera, Los Aguilar y una promesa familiar

Carta de fan alerta a Emma Watson por su relación con Gonzalo Hevia Baillères: “Cuentan las malas lenguas...”

“¡Cállate el hocico y deja de drogarte!”: Niurka explota contra Imelda Tuñón y le pide dejar de hablar del caso Figueroa

DEPORTES

México y Gran Bretaña en

México y Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol en vivo: comienzan las acciones en Houston

Necaxa vs Pumas: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026

México vs Brasil: cuándo, dónde y a qué hora ver el partido de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

Toluca vs FC Juárez: cuándo y dónde ver en vivo la Jornada 10 del Clausura 2026

Esta plataforma transmitirá la UEFA Europa League y la Conference League gratis en México