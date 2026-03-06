Tigres vs Monterrey: a qué hora y dónde ver el Clásico Regio en la Jornada 10 del Clausura 2026

Pese a estar dentro de los mejores 10 equipos del campeonato, la temporada para los equipos regios no ha sido constante. (Jovani Pérez | Infobae México)

Una nueva edición del Clásico Regio marca la Jornada 10 de la Liga MX, donde Tigres y Monterrey se enfrentarán en el Estadio Universitario en uno de los encuentros más esperados del fin de semana.

El partido genera gran expectación en la sultana del norte, pues ambos equipos están igualados en puntos y el orgullo local está en juego. Como en cada choque entre estos equipos, las expectativas sobre quién pueda llevarse los 3 puntos hace que sea el platillo fuerte de la jornada sabatina

El Volcán será el escenario de esta nueva batalla entre equipos regios. (REUTERS/Daniel Becerril)

Así llegan los Tigres al Clásico Regio

Tigres, dirigido por Guido Pizarro, ha atravesado un torneo de altibajos. Aunque el equipo parecía encontrar ritmo, sufrió una derrota inesperada de 3-1 ante Puebla en su último partido como visitante.

No obstante, el conjunto universitario llega a este compromiso con cuatro victorias, un empate y cuatro juegos perdidos, lo que demuestra su inconsistencia en el Clausura 2026.

Hasta el momento, el partido contra las Águilas en la fecha 8 cuando lograron una aplastante goleada de visita 1-4 ha sido el encuentro más importante para los felinos quienes buscan mejorar su posición en la tabla en la segunda parte del torneo.

Los locales llegan a esta fecha con una dolorosa e inesperada derrota ante los camoteros. (REUTERS/Daniel Becerril)

La actualidad de Rayados

A su vez, Monterrey vive un momento de transición tras el despido de Domènec Torrent por malos resultados. La plantilla recuperó el ánimo con la reciente goleada ante Querétaro bajo el mando de Nicolás Sánchez como técnico interino.

Actualmente los Rayados se encuentran en la séptima posición de la tabla general con cuatro juegos ganados, un empatado y cuatro derrotas, el mismo porcentaje que el acérrimo rival.

Anteriormente se enfrentó a tres de los cuatro ‘grandes’ del futbol mexicano, perdiendo con todos, además de su derrota contra los actuales campeones: los Diablos de Toluca, situación que preocupa a los fanáticos quienes reclaman los altos costos de los fichajes, pero sin obtener buenos resultados.

Ambos equipos suman 13 puntos luego de nueve jornadas, lo que refleja un equilibrio notable en la tabla general y añade tensión a este clásico.

La afición rayada exige mayor compromiso por parte del equipo. (EFE/Miguel Sierra)

Últimos resultados del Clásico Regio

El choque más reciente entre Tigres y Monterrey concluyó en empate. En el Apertura 2025, ambos marcaron un gol y repartieron unidades tras el 1-1, lo que demuestra la paridad de la rivalidad.

En el Clausura 2025, los universitarios ganaron como locales en El Volcán por 2-1. Estos antecedentes subrayan lo reñido que suele ser el clásico y cómo cada detalle puede resultar decisivo.

Horario y cómo ver el Clásico Regio

La cita para los aficionados es el sábado 7 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León. El encuentro será transmitido a través de Azteca 7, permitiendo que quienes no estén en el estadio sigan el partido en televisión abierta.

Como ocurre cada vez que se enfrentan Tigres y Monterrey, se espera un duelo con intensidad y orgullo, donde la rivalidad mantiene el interés del público hasta el último minuto.