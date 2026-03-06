Luis Urías causa baja para México en pleno inicio de Clásico Mundial

El manager Benjamín Gil opta por proteger a Luis Urías y convoca a Mateo Gil de emergencia al roster nacional. (AP Foto: Marta Lavandier / IG: Charros de Jalisco)

La Selección Mexicana de Beisbol recibió un golpe inesperado a horas de su debut en el Clásico Mundial 2026. El infielder Luis Urías quedó fuera del roster tras presentar una molestia física en el juego de preparación contra los Dodgers.

En este sentido, la decisión del mánager tricolor, Benjamín Gil, fue inmediata: cuidar a su jugador y no arriesgarlo en un torneo corto que requiere ser encarado con el máximo nivel.

Urías sufrió molestias durante el juego de preparación ante los LA Dodgers y el mánager, Benjamín Gil, optó por no exponerlo al escenario mundial. )Foto: Mark J. Rebilas-Imagn Images)

En su lugar, fue convocado de emergencia Mateo Gil, pelotero de los Charros de Jalisco e hijo del propio estratega. Su incorporación marca su primera participación en un Clásico Mundial y abre la puerta a una nueva generación de talento mexicano.

Un golpe sensible para el infield

La baja de Luis Urías representa una pérdida significativa para la Novena Mexicana.

Era considerado un jugador versátil, capaz de cubrir segunda y tercera base.

Su experiencia en Grandes Ligas aportaba liderazgo y seguridad en momentos de presión.

La lesión lo dejó fuera justo antes del debut contra Gran Bretaña.

La salida de Luis Urías obliga a la Novena Mexicana a reorganizar su alineación y confiar en jóvenes peloteros para el torneo. (Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

Por ello, México pierde a un pelotero confiable en la ofensiva y defensiva, lo que obliga al cuerpo técnico a reorganizar la estrategia y a confiar en jóvenes que deberán asumir mayor protagonismo.

La oportunidad de Mateo Gil

El llamado de Mateo Gil llega en un momento clave.

Campeón de la Serie del Caribe con los Charros de Jalisco .

Promedio de bateo de .305 en la última temporada de la LMP .

Ya había estado concentrado con la selección y participó en juegos de exhibición.

Mateo Gil, campeón de la Serie del Caribe con Charros de Jalisco, vive su primera experiencia en un Clásico Mundial de Beisbol. (AP Foto/Fernando Llano)

Su incorporación no sólo cubre la baja de Urías, sino que también representa una oportunidad para mostrarse en un escenario internacional de máxima exigencia. Para Gil, este debut es la posibilidad de consolidar su nombre más allá de su vínculo familiar con el mánager.

México y el reto del Grupo B

La Novena Mexicana inició su camino en el Clásico Mundial de Beisbol derrotando a Gran Bretaña, para después medirse con Brasil, Estados Unidos e Italia.

El recuerdo de la histórica semifinal de 2023 sigue presente como motivación, pero ausencias como la de Urías, Taj Bradley y José Urquidy obligan a otros peloteros a asumir mayor responsabilidad desde el primer juego. La mezcla de juventud y experiencia será clave para mantener la competitividad y aspirar a superar lo logrado en la edición anterior.

México enfrenta un complicado Grupo B en el Clásico Mundial de Beisbol tras vencer a Gran Bretaña en su primer partido. (Foto: Troy Taormina-Imagn Images)

De esta manera, la baja de Luis Urías es un golpe duro, pero la llegada de Mateo Gil abre una nueva oportunidad para el talento emergente. México arranca el Clásico con ajustes de última hora, pero con la misma ambición: consolidarse como protagonista y pelear por la gloria internacional.