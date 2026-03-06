México Deportes

Luis Urías causa baja para México en pleno inicio de Clásico Mundial

El infielder queda fuera del torneo mundial tras una lesión sufrida durante el juego de preparación ante los LA Dodgers

Guardar
El manager Benjamín Gil opta
El manager Benjamín Gil opta por proteger a Luis Urías y convoca a Mateo Gil de emergencia al roster nacional. (AP Foto: Marta Lavandier / IG: Charros de Jalisco)

La Selección Mexicana de Beisbol recibió un golpe inesperado a horas de su debut en el Clásico Mundial 2026. El infielder Luis Urías quedó fuera del roster tras presentar una molestia física en el juego de preparación contra los Dodgers.

En este sentido, la decisión del mánager tricolor, Benjamín Gil, fue inmediata: cuidar a su jugador y no arriesgarlo en un torneo corto que requiere ser encarado con el máximo nivel.

Urías sufrió molestias durante el
Urías sufrió molestias durante el juego de preparación ante los LA Dodgers y el mánager, Benjamín Gil, optó por no exponerlo al escenario mundial. )Foto: Mark J. Rebilas-Imagn Images)

En su lugar, fue convocado de emergencia Mateo Gil, pelotero de los Charros de Jalisco e hijo del propio estratega. Su incorporación marca su primera participación en un Clásico Mundial y abre la puerta a una nueva generación de talento mexicano.

Un golpe sensible para el infield

La baja de Luis Urías representa una pérdida significativa para la Novena Mexicana.

  • Era considerado un jugador versátil, capaz de cubrir segunda y tercera base.
  • Su experiencia en Grandes Ligas aportaba liderazgo y seguridad en momentos de presión.
  • La lesión lo dejó fuera justo antes del debut contra Gran Bretaña.
La salida de Luis Urías
La salida de Luis Urías obliga a la Novena Mexicana a reorganizar su alineación y confiar en jóvenes peloteros para el torneo. (Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports)

Por ello, México pierde a un pelotero confiable en la ofensiva y defensiva, lo que obliga al cuerpo técnico a reorganizar la estrategia y a confiar en jóvenes que deberán asumir mayor protagonismo.

La oportunidad de Mateo Gil

El llamado de Mateo Gil llega en un momento clave.

  • Campeón de la Serie del Caribe con los Charros de Jalisco.
  • Promedio de bateo de .305 en la última temporada de la LMP.
  • Ya había estado concentrado con la selección y participó en juegos de exhibición.
Mateo Gil, campeón de la
Mateo Gil, campeón de la Serie del Caribe con Charros de Jalisco, vive su primera experiencia en un Clásico Mundial de Beisbol. (AP Foto/Fernando Llano)

Su incorporación no sólo cubre la baja de Urías, sino que también representa una oportunidad para mostrarse en un escenario internacional de máxima exigencia. Para Gil, este debut es la posibilidad de consolidar su nombre más allá de su vínculo familiar con el mánager.

México y el reto del Grupo B

La Novena Mexicana inició su camino en el Clásico Mundial de Beisbol derrotando a Gran Bretaña, para después medirse con Brasil, Estados Unidos e Italia.

El recuerdo de la histórica semifinal de 2023 sigue presente como motivación, pero ausencias como la de Urías, Taj Bradley y José Urquidy obligan a otros peloteros a asumir mayor responsabilidad desde el primer juego. La mezcla de juventud y experiencia será clave para mantener la competitividad y aspirar a superar lo logrado en la edición anterior.

México enfrenta un complicado Grupo
México enfrenta un complicado Grupo B en el Clásico Mundial de Beisbol tras vencer a Gran Bretaña en su primer partido. (Foto: Troy Taormina-Imagn Images)

De esta manera, la baja de Luis Urías es un golpe duro, pero la llegada de Mateo Gil abre una nueva oportunidad para el talento emergente. México arranca el Clásico con ajustes de última hora, pero con la misma ambición: consolidarse como protagonista y pelear por la gloria internacional.

Temas Relacionados

Luis UríasClásico Mundial de BeisbolMateo GilBenjamín GilSelección Mexicana de BeisbolClásico Mundial de Beisbol 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Filtran uniforme de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

El diseño se lanzaría oficialmente el 20 de marzo de 2026

Filtran uniforme de visitante de

Joao Pedro lanza guiño sobre su posible fichaje con América

Joao Pedro impulsa rumores sobre un posible fichaje con el América tras mostrar cierto interés por unirse a las filas de los azulcremas

Joao Pedro lanza guiño sobre

México vs Brasil: cuándo, dónde y a qué hora ver el partido de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

El equipo dirigido por Benjamín Gil busca sumar una victoria estratégica ante Brasil, cuya selección regresa al torneo tras trece años

México vs Brasil: cuándo, dónde

Clásico Mundial de Beisbol en vivo: México suma su primera victoria en el Grupo B imponiéndose 8-2 sobre Gran Bretaña

La novena azteca rompe la racha y gana en su debut ante los británicos. El 8 de marzo los espera la Selección de Brasil

Clásico Mundial de Beisbol en

Revelan presunto interés del Milán por el defensa mexicano Johan Vázquez

La experiencia defensiva del mexicano aumenta el interés de este grande de Italia a pocos días de la Copa del Mundo

Revelan presunto interés del Milán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arrestan a 3 policías estatales

Arrestan a 3 policías estatales de San Luis Potosí tras enfrentamiento que dejó dos civiles muertos y uno herido

Marina y Defensa de EEUU realizaron capacitación para combatir amenazas durante el Mundial 2026

Detienen a 3 funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Edomex por irregularidades en área jurídica

Llena de flores rojas y blancas: así es la ostentosa tumba de El Mencho, supuestamente vigilada por halcones

Interno asesina a su esposa durante visita conyugal en penal de Ciudad Juárez

ENTRETENIMIENTO

Cuánto dinero tiene Belinda, la

Cuánto dinero tiene Belinda, la ex de Gonzalo Hevia Baillères, ahora novio de Emma Watson

Corey Harrison, figura de “El precio de la historia”, solicita apoyo económico tras sufrir un accidente en Tulum

“A Hermione le gustan los gatos”: la indirecta sobre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères que se volvió viral en redes

La ausencia de Laura Flores y Alejandra Ávalos en un evento al que sí asistió Lalo Salazar desata rumores

Xavi en Monterrey y Guadalajara: cuánto cuestan los boletos para el X-Tour

DEPORTES

Filtran uniforme de visitante de

Filtran uniforme de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Joao Pedro lanza guiño sobre su posible fichaje con América

México vs Brasil: cuándo, dónde y a qué hora ver el partido de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

Clásico Mundial de Beisbol en vivo: México suma su primera victoria en el Grupo B imponiéndose 8-2 sobre Gran Bretaña

Revelan presunto interés del Milán por el defensa mexicano Johan Vázquez