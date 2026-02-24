Ramón Urías es baja de México para el Clásico Mundial de Béisbol: razones de su salida y quién irá en su lugar

Ramón Urías causa baja en la Selección Mexicana de Béisbol para el Clásico Mundial 2026 por compromiso con los St. Louis Cardinals. (Foto: Mitch Stringer-Imagn Images)

La Selección Mexicana de Béisbol sufrió una baja importante a pocos días de iniciar el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El sonorense Ramón Urías, reconocido por su defensiva y por su Guante de Oro con los Orioles, no estará presente en el torneo internacional.

De acuerdo con el anuncio oficial, la decisión se tomó en común acuerdo entre el jugador, la Comisión de Selecciones Nacionales y los St. Louis Cardinals, equipo con el que recientemente firmó contrato.

El infield sonorense y ganador del Guante de Oro no disputará la justa internacional, al priorizar su adaptación con los St. Louis Cardinals. (Foto: Tommy Gilligan-USA TODAY Sports)

En este sentido, el motivo principal de su baja es que Urías necesita concentrarse en su proceso de adaptación en Grandes Ligas con los Cardinales, lo que lo obligó a dejar su lugar en el roster tricolor.

Las razones de la salida de Ramón Urías

La ausencia de Urías responde a compromisos inmediatos con su nuevo club en MLB. Tras un invierno como agente libre, el infielder encontró estabilidad con los Cardinals, quienes atraviesan una etapa de reestructuración y requieren su presencia desde el inicio.

Firma reciente : contrato por un año con salario base de 1.5 millones de dólares más incentivos.

Proceso de adaptación : prioridad en el Spring Training para asegurar un rol titular.

Coincidencia de fechas : el Clásico Mundial se empalma con la pretemporada de MLB.

Decisión conjunta : acuerdo entre el jugador, la selección y los Cardinals.

Otra baja sensible: México también perdió a Isaac Paredes, quien no recibió autorización de los Astros.

La ausencia de Urías se debe a su reciente firma con los Cardinals, priorizando su adaptación en MLB para la temporada 2026. (Foto: Cary Edmondson-Imagn Images)

Por ello, la salida de Urías no obedece a una falta de compromiso con México, sino a la necesidad de consolidarse en su nuevo equipo y garantizar continuidad en la temporada 2026.

El reemplazo: Nacho Álvarez Jr.

Ante su ausencia, la Comisión de Selecciones Nacionales anunció la incorporación de Nacho Álvarez Jr., joven infielder de 22 años con experiencia en Grandes Ligas con los Atlanta Braves.

Debut en MLB : en 2024 con los Braves.

Temporada 2025 : 58 juegos, promedio de .234, dos cuadrangulares y 15 carreras impulsadas.

Experiencia en ligas menores : promedio de .281, 19 jonrones, 141 carreras producidas y 50 bases robadas.

Posiciones principales: segunda y tercera base.

El joven infielder ex Atlanta Braves tomará el lugar de Urías y buscará aportar dinamismo y solidez defensiva cuando la Selección Mexicana debute en el Clásico Mundial de Béisbol. (Foto: Brett Davis-Imagn Images)

La llegada de Álvarez Jr. aporta juventud y energía al roster mexicano, asegurando una opción confiable para que el equipo mantenga profundidad en el cuadro interior.

México en el Grupo B del Clásico Mundial

La selección dirigida por Benjamín Gil debutará el 6 de marzo contra Gran Bretaña en Houston, dentro del Grupo B. Posteriormente enfrentará a Brasil (8 de marzo), a Estados Unidos (9 de marzo) y cerrará la fase contra Italia (11 de marzo).

Rivales del Grupo B : Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos e Italia.

Objetivo principal : superar el histórico tercer lugar conseguido en 2023.

Figuras clave: Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Javier Assad y Luis Urías (hermano de Ramón).

A pesar de las bajas, México buscará superar su histórico tercer lugar de 2023 con figuras como Randy Arozarena, Alejandro Kirk y el propio hermano de Ramón, Luis Urías. (Foto: Sergio Estrada-Imagn Images)

Aunque la baja de Ramón Urías representa un golpe sensible, México mantiene un roster competitivo y equilibrado. La misión es clara: repetir o mejorar la actuación histórica de 2023 y demostrar que el béisbol mexicano tiene armas para competir por un título mundial.