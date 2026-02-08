Charros hace historia y se corona campeón por primera vez en la Serie del Caribe 2026

Los Charros celebran en el Estadio Panamericano tras conquistar su primer título caribeño. (X/ @charrosbeisbol)

La noche del 7 de febrero de 2026 quedará grabada en la memoria del béisbol mexicano. Los Charros de Jalisco lograron lo que parecía imposible: conquistar su primer título en la Serie del Caribe, y hacerlo en casa, ante una afición que abarrotó el Estadio Panamericano de Zapopan.

El duelo fue histórico desde el inicio. Dos equipos mexicanos se enfrentaban en la gran final del torneo: Charros de Jalisco (México Rojo) y Tomateros de Culiacán (México Verde). El triunfo, además, significó el regreso de México a la cima del Caribe tras una década de sequía.

El marcador final de 12-11 a favor de Charros de Jalisco (México Rojo) en diez entradas desató una celebración inolvidable en Zapopan. (Instagram/ @charrosbesisbol)

Fue un relato de emociones extremas: ventaja amplia, remontada épica y definición dramática en extrainnings. Al final, los Charros se impusieron 12-11 en diez entradas, desatando una celebración que simboliza el crecimiento y la consolidación del béisbol mexicano en el escenario internacional.

Un inicio arrollador de Charros

El Estadio Panamericano de Zapopan fue testigo de un ambiente electrizante. Más de 15 mil aficionados acompañaron a los Charros en una final inédita entre dos equipos mexicanos, que aseguraba el regreso del título caribeño a México después de una década de sequía.

Los Charros arrancaron el juego con una ofensiva implacable que parecía encaminar el título desde temprano. La afición vibraba con cada batazo y el marcador se inclinaba rápidamente a su favor.

Connor Hollis : clave con imparables y carreras impulsadas.

Julián Ornelas : oportuno con batazos que ampliaron la ventaja.

Bligh Madris: cuadrangular que puso la pizarra 9-1.

En esta final histórica, la ofensiva de Charros parecía encaminar el título desde temprano, mientras que su afición no paró de alentar en ningún momento. (AP Foto/Fernando Llano)

La expectativa era máxima y el partido no decepcionó: fue un espectáculo lleno de drama, remontadas y un desenlace de película.

En apenas cuatro entradas, el marcador ya estaba 9-1 y todo apuntaba a una coronación tranquila en casa. La ilusión crecía en las tribunas, pero el béisbol aún tenía reservado un giro inesperado.

La remontada de Tomateros

Culiacán demostró su carácter y experiencia en estas instancias, protagonizando una reacción que devolvió la tensión al juego. El rally de la quinta entrada fue el inicio de una remontada que puso a todos al borde del asiento.

Quinto inning : seis carreras con Allen Córdoba y Estevan Florial como protagonistas.

Séptima entrada : jonrón de Víctor Mendoza que acercó el marcador.

Novena entrada: otro cuadrangular de Mendoza empató el juego 10-10.

Los Tomateros (México Verde) estaban logrando la remontada al anotar 6 carreras en la quinta alta, pegándose 9-7 en la pizarra. (X/ @beisboldecaribe)

La remontada de Tomateros se convirtió en una épica y transformó el partido en un clásico instantáneo. La tensión era máxima: el campeonato se decidiría en extrainnings.

El desenlace en la décima entrada

La regla del corredor fantasma dio ventaja a Tomateros en la parte alta, pero los Charros tenían preparada la respuesta definitiva. Con las bases llenas, el desenlace fue tan dramático como inesperado.

Elevado de sacrificio de Alí Solís : puso a Tomateros arriba 11-10.

Bases llenas para Charros : presión máxima sobre el relevista Guadalupe Chávez.

Dos wild pitches consecutivos : primero el empate y luego la carrera del campeonato.

Michael Wielansky: anotó la carrera decisiva y fue elegido como el Jugador Más Valioso de la Serie.

La hazaña también dejó un legado: Benjamín Gil levantó su primera corona como manager y lo hizo junto a su hijo Mateo, convirtiéndose en la primera dupla padre-hijo campeona del torneo.

La afición en el Estadio Panamericano de Zapopan estalló en júbilo con la histórica coronación de los Charros de Jalisco. (X/ @charrosbeisbol)

El Estadio Panamericano estalló en júbilo. Los Charros lograron su primera corona caribeña. Ahora, los de Jalisco aseguraron un lugar en la historia grande del Caribe y el béisbol mexicano vive un momento dorado al sumar su décimo título en la historia del certamen