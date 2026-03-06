En Chivas reconocen que Luis Romo será una baja importante para el Clásico Tapatío frente al Atlas

Luis Romo será baja por varias semanas. REUTERS/Eloisa Sanchez

La reciente lesión de Luis Romo ha generado preocupación en el entorno de Chivas, que ahora se enfrenta al reto de mantener la estabilidad tanto en la cancha como en el vestidor sin la presencia de quien ha fungido como capitán.

La recaída de Romo, ocurrida tras su regreso en el partido frente a Toluca, ha obligado al cuerpo técnico a replantear la alineación para el próximo Clásico Tapatío ante Atlas este sábado 7 de marzo.

El defensor de Chivas, José Castillo, abordó abiertamente en conferencia de prensa, el impacto que tiene la ausencia del capitán. En su intervención, explicó que perder a Romo no solo representa un desafío en lo táctico, sino también en el ánimo del grupo.

En palabras de Castillo, la baja de Romo afecta profundamente el rendimiento colectivo debido a su “lectura de juego” y a la experiencia que proyecta en el campo.

El zaguero agregó que, más allá del aspecto futbolístico, la ausencia representa un golpe anímico para el equipo, ya que Romo es quien motiva y guía a sus compañeros en cada partido.

José Castillo reconoce que perder a Romo tiene gran peso en el equipo. Crédito: @Chivas

La lesión de Romo, quien ya había estado fuera desde la Jornada cinco tras enfrentarse a Mazatlán, se ha convertido en un tema central para Chivas.

El capitán volvió a la actividad contra Toluca, pero debió abandonar el encuentro por una recaída, generando incertidumbre sobre su tiempo de recuperación.

Hasta el momento, el club no ha dado detalles precisos sobre el estado médico del jugador, aunque todo indica que se perderá lo que resta de marzo.

Ante la consulta sobre cómo afecta la ausencia de Romo, Castillo subrayó que, si bien la baja es dolorosa, el plantel tiene la capacidad de adaptarse y suplir cualquier ausencia gracias a la competencia interna y al talento disponible.

Reacciones en el vestidor

Castillo mostró empatía hacia su compañero, recordando lo difícil que es para un futbolista mantenerse alejado de las canchas por lesión.

Deseó que la recuperación de Romo sea rápida, especialmente cuando el Mundial 2026 se encuentra próximo y el capitán es uno de los candidatos a representar a México en la Copa del Mundo.

El defensor también mencionó el caso de Diego Campillo, quien ingresó ante Toluca y cumplió con solvencia en la línea defensiva, demostrando que la plantilla posee variantes para enfrentar este tipo de situaciones.

Romo será baja para el Clásico Tapatío contra Atlas y probablemente para los partidos restantes del mes. El regreso del capitán podría producirse tras la Fecha FIFA, en el duelo frente a Pumas, correspondiente a la Jornada 13.

Para Chivas, la prioridad será encontrar el equilibrio necesario en el terreno de juego y mantener la cohesión en el grupo, mientras esperan el regreso de su capitán.

Se espera que Romo regrese para el duelo contra Pumas. REUTERS/Eloisa Sanchez