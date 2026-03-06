México Deportes

En Chivas reconocen que Luis Romo será una baja importante para el Clásico Tapatío frente al Atlas

El capitán rojiblanco sufre una recaída tras reaparecer ante Toluca y se perderá el Clásico Tapatío

Guardar
Luis Romo será baja por
Luis Romo será baja por varias semanas. REUTERS/Eloisa Sanchez

La reciente lesión de Luis Romo ha generado preocupación en el entorno de Chivas, que ahora se enfrenta al reto de mantener la estabilidad tanto en la cancha como en el vestidor sin la presencia de quien ha fungido como capitán.

La recaída de Romo, ocurrida tras su regreso en el partido frente a Toluca, ha obligado al cuerpo técnico a replantear la alineación para el próximo Clásico Tapatío ante Atlas este sábado 7 de marzo.

El defensor de Chivas, José Castillo, abordó abiertamente en conferencia de prensa, el impacto que tiene la ausencia del capitán. En su intervención, explicó que perder a Romo no solo representa un desafío en lo táctico, sino también en el ánimo del grupo.

En palabras de Castillo, la baja de Romo afecta profundamente el rendimiento colectivo debido a su “lectura de juego” y a la experiencia que proyecta en el campo.

El zaguero agregó que, más allá del aspecto futbolístico, la ausencia representa un golpe anímico para el equipo, ya que Romo es quien motiva y guía a sus compañeros en cada partido.

José Castillo reconoce que perder
José Castillo reconoce que perder a Romo tiene gran peso en el equipo. Crédito: @Chivas

La lesión de Romo, quien ya había estado fuera desde la Jornada cinco tras enfrentarse a Mazatlán, se ha convertido en un tema central para Chivas.

El capitán volvió a la actividad contra Toluca, pero debió abandonar el encuentro por una recaída, generando incertidumbre sobre su tiempo de recuperación.

Hasta el momento, el club no ha dado detalles precisos sobre el estado médico del jugador, aunque todo indica que se perderá lo que resta de marzo.

Ante la consulta sobre cómo afecta la ausencia de Romo, Castillo subrayó que, si bien la baja es dolorosa, el plantel tiene la capacidad de adaptarse y suplir cualquier ausencia gracias a la competencia interna y al talento disponible.

Reacciones en el vestidor

Castillo mostró empatía hacia su compañero, recordando lo difícil que es para un futbolista mantenerse alejado de las canchas por lesión.

Deseó que la recuperación de Romo sea rápida, especialmente cuando el Mundial 2026 se encuentra próximo y el capitán es uno de los candidatos a representar a México en la Copa del Mundo.

El defensor también mencionó el caso de Diego Campillo, quien ingresó ante Toluca y cumplió con solvencia en la línea defensiva, demostrando que la plantilla posee variantes para enfrentar este tipo de situaciones.

Romo será baja para el Clásico Tapatío contra Atlas y probablemente para los partidos restantes del mes. El regreso del capitán podría producirse tras la Fecha FIFA, en el duelo frente a Pumas, correspondiente a la Jornada 13.

Para Chivas, la prioridad será encontrar el equilibrio necesario en el terreno de juego y mantener la cohesión en el grupo, mientras esperan el regreso de su capitán.

Se espera que Romo regrese
Se espera que Romo regrese para el duelo contra Pumas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Temas Relacionados

ChivasLuis RomoGuadalajaraJosé CastilloClásico TapatíoAtlasLiga MXClausura 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Entrenador mexicano y sobrino del 'Piojo' Herrera relata como ha vivido el conflicto en medio oriente

El estratega mexicano enfrenta explosiones y bloqueos diarios mientras busca adaptarse a la vida en Qatar, superando obstáculos personales y profesionales en pleno conflicto armado

Entrenador mexicano y sobrino del

Benjamín Gil lanza llamado a la afición antes del Clásico Mundial: “Les pido que apoyen a su Beisbol”

El manager destacó la pasión de los mexicanos por el futbol, pero pidió que ese mismo apoyo se traslade hacia el Rey de los Deportes durante la justa

Benjamín Gil lanza llamado a

¿Cómo va el proyecto de Atlante Femenil?

El club azulgrana ha iniciado el proceso para seleccionar a sus primeras jugadoras mediante visorias, dando los primeros pasos para su esperado debut en la Liga MX Femenil

¿Cómo va el proyecto de

Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal aseguran que el México vs Brasil servirá para analizar el nivel de la Selección Mexicana

Las dos seleccionadas nacionales mostraron su entusiasmo y compromiso por enfrentarse a un rival de talla internacional en el futbol femenil

Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal

Este es el mensaje que envió Santi Giménez tras volver a los entrenamientos con el AC Milán

A menos de 100 días para el Mundial 2026, el regreso de Giménez genera ilusión para el club italiano y la Selección Mexicana

Este es el mensaje que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este fue el papel de

Este fue el papel de EEUU en el operativo contra El Mencho en Jalisco, según un exagente de la DEA

Ataque contra elementos de seguridad en Yuriria, Guanajuato, deja un agresor abatido y dos policías heridos

Fuerzas Armadas derriban tres drones del crimen organizado que sobrevolaban en Navolato, Sinaloa

Asesinan a jefe de plaza de la Familia Michoacana durante rescate de personas en Amanalco, Edomex

Cae en CDMX “El Chaparro”, integrante de una célula vinculada con la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

Paty Navidad revela perturbador ‘don

Paty Navidad revela perturbador ‘don telepático’ por el que buscó ayuda pisquiátrica: “Empecé a leer la mente”

Imelda Tuñón podría pasar hasta seis años en prisión tras demanda de José Manuel Figueroa en su contra

Familia de Pedro Torres cumplió la última voluntad del reconocido productor

Ryan Gosling estará en la CDMX para presentar su nueva película en esta fecha

Entre rumores de romance, Pedro Pascal y Rafael Olarra fueron vistos en el Museo Nacional de Antropología en CDMX

DEPORTES

Entrenador mexicano y sobrino del

Entrenador mexicano y sobrino del 'Piojo' Herrera relata como ha vivido el conflicto en medio oriente

Benjamín Gil lanza llamado a la afición antes del Clásico Mundial: “Les pido que apoyen a su Beisbol”

¿Cómo va el proyecto de Atlante Femenil?

Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal aseguran que el México vs Brasil servirá para analizar el nivel de la Selección Mexicana

Este es el mensaje que envió Santi Giménez tras volver a los entrenamientos con el AC Milán