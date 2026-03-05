Pumas se despide de Caicedo: este será su nuevo equipo

Luego de una etapa marcada por altibajos y tensiones en Pumas, el volante cafetero se sumará al club estadounidense en busca de minutos de juego. EFE/Isaac Esquivel

El ciclo de José Luis Caicedo con los Pumas de la UNAM llegó a su fin tras varios meses de rumores y especulaciones. El mediocampista colombiano será transferido de manera definitiva al Portland Timbers de la MLS, equipo con el que firmará un contrato por cuatro años.

La operación, confirmada por el periodista especialista en fichajes César Luis Merlo, pone cierre a una etapa marcada por altibajos y tensiones dentro del entorno auriazul en la antesala de la jornada 10 del Clausura 2026.

De acuerdo con el reporte, Pumas aceptó la oferta de compra procedente de Estados Unidos luego de que el propio futbolista solicitara su salida. El traspaso se habría concretado después de una serie de conversaciones entre el jugador, la directiva y el cuerpo técnico, encabezado por Efraín Juárez.

Una salida anticipada

El futuro de Caicedo en Pumas venía siendo tema de conversación desde el torneo anterior. La incertidumbre sobre su continuidad aumentó tras un empate ante Querétaro y las críticas de la hinchada.

Tras un error ante Querétaro , la afición intensificó las críticas hacia Caicedo .

El jugador optó por cerrar sus redes sociales para evitar el acoso digital.

Se registraron primero sondeos desde Brasil y luego la oferta formal desde la MLS.

En este sentido, la directiva, encabezada por Antonio Sancho, terminó aceptando la propuesta de Portland Timbers. Con el anticipado traspaso definitivo, Caicedo ya no formará parte de la plantilla universitaria, despidiéndose de la Liga MX en busca de nuevos retos.

Motivos detrás de la salida de Caicedo

La salida de Caicedo responde principalmente a su deseo de jugar más minutos y a la falta de oportunidades en la plantilla actual. El desgaste emocional y deportivo habrían acelerado su decisión.

Caicedo sumó solamente 40 minutos en el Clausura 2026 , repartidos en tres encuentros.

No logró consolidarse como titular bajo la gestión de Efraín Juárez .

El jugador expresó directamente a Juárez su deseo de salir para recuperar protagonismo.

La relación con la tribuna se encontraba deteriorada desde hace varios meses.

Según la información adelantada, el acuerdo se habría cerrado en una cifra cercana a los 2.9 millones de dólares. Tras el acuerdo con Portland Timbers, Caicedo viajará a Estados Unidos para los exámenes médicos y la firma de su contrato.

Balance de su paso por Pumas

El recorrido de Caicedo por Pumas dejó números relevantes y una huella marcada por los desafíos que enfrentó tanto dentro como fuera de la cancha.

Desde 2023, disputó 113 partidos oficiales con el primer equipo.

Marcó tres goles y dio dos asistencias en más de nueve mil minutos jugados.

Recibió 22 tarjetas amarillas y una expulsión durante su estancia en el club.

Su salida representa la segunda venta relevante de la gestión de Antonio Sancho, tras la de Jorge Ruvalcaba. En este sentido, el club universitario deberá reestructurar su mediocampo para el resto del torneo, mientras Caicedo inicia una nueva etapa en el futbol estadounidense.