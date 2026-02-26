Este es el importante jugador que podría salir de Pumas tras recibir una oferta millonaria desde Brasil

El zaguero habría recibido una oferta formal mientras el Club Universidad Nacional lucha por mantenerse invicto en el Clausura 2026. (REUTERS / Eloisa Sánchez)

El presente del Club Universidad Nacional en el Clausura 2026 parecía transitar con calma y optimismo el resto del torneo tras meterse en el podio de la Liga MX en la última jornada.

Sin embargo, una noticia adelantada por el periodista brasileño Venê Casagrande, especializado en fichajes, comienza a tambalear la estabilidad en Ciudad Universitaria: Botafogo habría presentado una oferta formal por uno de sus pilares defensivos, Nathan Silva, y la directiva ya se encontraría analizando con cautela los próximos pasos.

La directiva universitaria estaría evaluando la propuesta que podría modificar el paso perfecto de los Pumas en el Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

La supuesta propuesta pondría en tensión el equilibrio entre lo deportivo y lo económico. Mientras el equipo marcha invicto y busca consolidarse en la parte alta de la tabla, la posibilidad de perder a uno de sus jugadores clave en plena competencia podría definir el rumbo del torneo.

La oferta de Botafogo y las condiciones

Botafogo habría enviado una propuesta de 1.8 millones de euros por el 100% de la ficha de Silva, cifra que equivale a unos 2.1 millones de dólares.

Aunque no es un monto particularmente elevado para los estándares de la Liga MX, sí representaría una suma considerable para un defensor de 28 años con experiencia internacional que busca seguir consolidándose en equipos de élite.

La propuesta formal de Botafogo obligaría a la UNAM a decidir entre la estabilidad deportiva y el beneficio económico inmediato. REUTERS/Washington Alves

El detalle que estaría condicionando la negociación sería la distribución de los derechos económicos: Pumas posee el 70%, mientras que Atlético Mineiro conserva el 20% y el propio jugador el 10%. En caso de concretarse la venta, la UNAM recibiría poco más de 1.2 millones de euros netos, lo que obligaría a evaluar si la operación compensa la pérdida deportiva.

Nathan Silva, pieza clave en la defensa auriazul

Desde su llegada en 2022 procedente de Atlético Mineiro, Silva se ha consolidado como un referente en la zaga universitaria.

Ha disputado más de 100 partidos oficiales con Pumas .

Suma cinco goles y una asistencia en casi 10 mil minutos jugados.

Es considerado un fijo en el esquema de Efraín Juárez.

Nathan Silva ha disputado más de 100 partidos oficiales con Pumas desde su llegada en 2022 procedente de Atlético Mineiro. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por ello, dejarlo ir en plena competencia sería un golpe fuerte para la plantilla. Sin embargo, la posibilidad de regresar a Brasil y la insistencia de Botafogo podrían influir en la decisión final.

El dilema de la directiva de Pumas

La negociación presentaría un detalle clave: Pumas solamente posee el 70% de los derechos económicos del jugador, mientras que Atlético Mineiro conserva el 20% y el propio Silva el 10%.

En caso de aceptar la oferta, UNAM recibiría poco más de 1.2 millones de euros netos .

La cifra obligaría a evaluar si compensa la pérdida deportiva.

Botafogo estaría dispuesto a mejorar las condiciones si la primera propuesta es rechazada.

La posible salida de Nathan Silva podría afectar el desempeño invicto y el podio alcanzado por Pumas en el Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por ahora, la salida de Nathan no es oficial, pero la oferta brasileña abriría un escenario que podría cambiar el rumbo de Pumas en este Clausura 2026. En este sentido, la semana será determinante para conocer si el defensor continúa en Ciudad Universitaria o inicia una nueva etapa en su carrera.