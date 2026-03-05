‘Loco’ Abreu respalda a Gilberto Mora para que pueda llegar al Mundial 2026: “No se le está presionando”

La joya de los Xolos de Tijuana continúa en recuperación, pero su técnico exige que no se le vincule con noticias exageradas o que puedan afectar su estado de ánimo. (Jesús Avilés / Infobae México)

El entrenador del Club Tijuana, Sebastián ‘Loco’ Abreu, ha insistido en que la recuperación de Gilberto Mora es prioritaria y que el club no ejerce presión para acelerar su regreso a las canchas. El bienestar físico y mental del futbolista es considerado el factor central antes de cualquier posible reincorporación a la actividad competitiva.

Abreu pide paciencia en la recuperación de Mora porque, según el técnico, lo fundamental es que el jugador se recupere por completo, sin apresuramientos, para evitar riesgos a su salud física y emocional.

La institución apuesta por el acompañamiento continuo y completamente profesional, minimizando cualquier presión, con el objetivo de tener a Mora listo para futuros retos como el Mundial 2026, pero previniendo una recaída en la pubalgia que lo aqueja.

Gilberto Mora se ha convertido en un jugador destacado tanto en la Selección Mexicana como en los Xolos de Tijuana (REUTERS)

Importancia del acompañamiento emocional en la recuperación

Mora permanece integrado al grupo en las actividades diarias, como concentraciones y viajes, favoreciendo así su rehabilitación en el plano anímico. Abreu considera que mantener al futbolista cerca de sus compañeros previene el aislamiento y refuerza el equilibrio emocional necesario en una etapa de lesión.

El entrenador destacó que “que esté dentro del grupo también ayuda en la parte psicológica y anímica, para que no se sienta excluido en esta etapa de recuperación”. Para el estratega, el entorno del vestuario y la rutina cotidiana, junto al respaldo emocional del plantel, resultan tan relevantes como la atención médica.

El director técnico advirtió que “a veces te pueden dar las mejores máquinas para recuperarte, pero no hay una que ninguna computadora maneja: la mental”. La convivencia diaria en el equipo es vista como un elemento decisivo para sostener la motivación y favorecer un regreso sólido a la competición.

El joven seleccionado mexicano es uno de los elementos más queridos para la próxima Copa del Mundo. )REUTERS/Henry Romero)

Sin presión interna y enfoque a largo plazo para el regreso

Abreu fue categórico al indicar que la presión sobre el regreso de Mora proviene del entorno mediático, no del club. El técnico recalcó que la institución ha optado por dejar de lado exigencias sobre fechas de retorno y priorizar el apoyo emocional y físico al jugador lesionado.

La visión del club, según el entrenador, es “todo lo contrario” a la presión: acompañar y cuidar a Mora, sin exigirle avances apresurados. La prioridad es asegurar que el futbolista recupere íntegramente su condición antes de cualquier decisión sobre su reincorporación.

Mora es considerado uno de los elementos de la selección más esperados para la justa mundialista. (X/ @miseleccionmx)

Abreu señaló que el objetivo es que Mora esté en óptimo estado para integrarse al proceso de la Selección Mexicana que conducirá Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026. Para el equipo técnico, el proyecto es a largo plazo, ya que buscan que Mora alcance su mejor forma física y mental para el reto internacional.

El club respeta los tiempos naturales de cada fase de rehabilitación. El entrenador confía en la sabiduría del cuerpo y la importancia de la mente, convencido de que solo así Mora volverá a competir plenamente preparado cuando llegue el momento adecuado.