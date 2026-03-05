México Deportes

Peligra asistencia de Irak al repechaje mundialista en Monterrey por conflicto en Medio Oriente

A pesar de la confirmación del juego para el 31 de marzo en Monterrey, la Selección de Irak aún no puede asegurar su presencia en el compromiso mundialista

La selección iraquí enfrenta serios obstáculos migratorios, dejando en el aire su participación en el partido contra el ganador entre Bolivia y Surinam. (AP Foto/Hadi Mizban - REUTERS/Daniel Becerril)

La Selección Nacional de Irak se enfrenta a una situación de incertidumbre a pocas semanas de disputar el repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

El partido, que debería celebrarse el 31 de marzo en Monterrey, podría verse afectado por el contexto de tensión y violencia que atraviesa Medio Oriente, poniendo en duda la presencia del combinado asiático.

El partido de Irak programado en Monterrey para el 31 de marzo corre riesgo debido a obstáculos logísticos y migratorios fuera del ámbito deportivo. REUTERS/Daniel Becerril

Si bien, la FIFA anunció que la programación original para este encuentro se mantiene, la federación iraquí advirtió que la asistencia al partido dependerá de la resolución de complicaciones logísticas y migratorias que escapan al ámbito deportivo.

Obstáculos logísticos y migratorios para Irak

Los problemas para la selección iraquí derivan del conflicto geopolítico en Medio Oriente, afectando la planificación y traslado de su delegación. El cierre de espacios aéreos y embajadas ha generado una cadena de dificultades que amenazan la participación del equipo.

  • Cierre de espacio aéreo en países de la región, lo que impide la movilidad internacional del plantel.
  • El director técnico, Graham Arnold, se encuentra varado en Emiratos Árabes Unidos por las restricciones de vuelo.
  • Varios jugadores, cuerpo técnico y personal médico no pueden abandonar sus países de residencia ni tramitar visas mexicanas.
  • Cierre temporal de embajadas en naciones clave, lo que impide los trámites migratorios necesarios para ingresar a México.
De acuerdo con el comunicado oficial, el cierre de espacios aéreos y embajadas en países de Medio Oriente dificulta la salida del equipo iraquí hacia México para el repechaje FIFA. (X)

Ante este escenario, la federación iraquí reconoció a través de un comunicado que la logística del viaje y la presencia del equipo en Monterrey están en riesgo, manteniendo en vilo el sueño mundialista.

FIFA sostiene el calendario, pero monitorea la crisis

A pesar de la complejidad, la FIFA confirmó que el partido de repechaje sigue programado para el 31 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey. El organismo internacional enfatiza que monitorea la situación y mantiene contacto permanente con la federación iraquí y la Confederación Asiática de Futbol.

  • El partido está agendado para el 31 de marzo, sin cambios hasta el momento.
  • Irak debe enfrentar al ganador entre Bolivia y Surinam, siempre que pueda resolver sus problemas migratorios.
  • FIFA y AFC mantienen comunicación constante con las partes involucradas para intentar destrabar la situación.
A pesar de las complicaciones, FIFA mantiene el calendario del repechaje en Monterrey y monitorea la situación en coordinación con la AFC. (FIFA)

El compromiso de la FIFA es mantener la competencia conforme a lo planeado, aunque la resolución depende de factores diplomáticos y de seguridad fuera del control deportivo.

Cuenta regresiva e incertidumbre para el boleto mundialista

Con el tiempo en contra, la federación iraquí mantiene gestiones y contactos permanentes con las autoridades futbolísticas y diplomáticas, intentando destrabar la situación antes de la fecha límite.

En este sentido, aficionados, jugadores y directivos viven días de angustia, conscientes de que la ausencia de Irak en el repechaje podría significar no acudir a la justa mundialista.

Aficionados, jugadores y directivos viven momentos de angustia e incertidumbre ante el riesgo de perder la clasificación mundialista por motivos ajenos al futbol. REUTERS/Stringer

De esta manera, el futuro de la selección iraquí en el camino hacia el Mundial 2026 permanece incierto, dependiendo en este momento de factores que van mucho más allá del futbol.

