Golazo del panameño Murillo impulsa la goleada del Besiktas y reafirma el liderato en la Copa de Turquía

El panameño sumó su segundo tanto con el Besiktas tras un potente disparo desde fuera del área, encabezando la victoria ante el Rizespor

La figura panameña marcó al minuto 27 y desató la ofensiva letal del club de Estambul, consolidando su ascenso como figura clave. (X/ @Besiktas)

El defensor panameño Michael Amir Murillo atraviesa un inicio soñado en el futbol turco. Con apenas semanas en el Besiktas, ya suma dos goles y se ha consolidado como titular indiscutible en el esquema de Sergen Yalçın.

Su más reciente anotación, un golazo desde fuera del área, abrió el camino para la goleada 4-1 sobre el Rizespor y reafirmó al club como líder del Grupo C en la Copa de Turquía.

El Besiktas aseguró el liderato del Grupo C de la Copa de Turquía con una actuación dominante tras el primer gol de Murillo. (X/ @Besiktas)

En este sentido, el tanto de Murillo no sólo resultó vistoso, sino que confirmó su capacidad de aportar en ataque desde la posición de lateral derecho. En menos de un mes, el panameño ha dejado claro que puede ser un arma ofensiva inesperada y un referente defensivo para el equipo de Estambul.

El gol de Murillo que encendió la victoria

Murillo rompió la resistencia del Rizespor al minuto 27 con un disparo potente de media distancia.

  • El balón pegó en el travesaño antes de entrar, dejando sin reacción al portero.
  • Fue su segundo gol con el Besiktas, tras haber anotado días antes contra el Göztepe.
  • El tanto dio confianza al equipo y abrió la puerta para la ráfaga ofensiva que vendría después.
El golazo de Murillo desde fuera del área abrió la goleada 4-1 del Besiktas ante Rizespor en la Copa de Turquía. (X/ @Besiktas)

Ese golazo fue el detonante de una victoria que se transformó en exhibición de superioridad, con el Besiktas dominando cada aspecto del juego.

La ráfaga imparable del Besiktas

Tras el tanto de Murillo, el conjunto blanquinegro se desató en ataque y sentenció el partido antes del descanso.

  • Salih Uçan aumentó la ventaja al minuto 38.
  • El coreano Oh Hyeon-gyu marcó el tercero apenas cuatro minutos después.
  • En el complemento, Kartal Yılmaz selló el cuarto gol al minuto 81.
  • El Rizespor apenas pudo descontar al 85 con un tanto de Giannis Papanikolaou.
La victoria del Besiktas sobre el Rizespor se selló en una ráfaga de 15 minutos con goles de Salih Uçan, Oh Hyeon-gyu y Kartal Yılmaz. (X/ @Besiktas)

La goleada, concretada en apenas 15 minutos, mostró la capacidad del Besiktas para quebrar rivales con presión alta y circulación rápida de balón.

Murillo, líder en ascenso

El impacto de Murillo va más allá de este partido.

  • Ha jugado cinco encuentros desde su debut, siendo titular en cuatro y disputando los 90 minutos en cada uno.
  • Su estilo encaja en el sistema del Besiktas, que le permite proyectarse al ataque y pisar área.
  • Panamá ha celebrado su nivel, justo antes de los amistosos contra Sudáfrica y con menos de 100 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Amir Murillo impulsa la ilusión en Estambul y en Panamá, perfilándose como una pieza clave para la Selección Panameña rumbo al Mundial 2026. (Photo by EDUARDO MUNOZ / AFP)

De esta manera, el gol de Amir Murillo impulsó la goleada del Besiktas y reafirmó al club como líder en la Copa de Turquía, consolidó al panameño como una figura en ascenso. Su presente ilusiona tanto en Estambul como en Panamá, donde será clave para su selección en el máximo escenario mundial.

