Michael Amir Murillo, figura de Panamá, deja el Olympique de Marsella y llega a Besiktas

El club turco refuerza su defensa con el lateral panameño, quien buscará consolidarse como titular de cara al Mundial 2026

El defensor panameño llega desde el Olympique de Marsella para fortalecer la zaga y aportar velocidad, potencia física y liderazgo. (X/ @Besiktas)

El futbol panameño celebra un nuevo paso en la carrera de una de sus estrellas: Michael Amir Murillo, quien tras tres temporadas en la Ligue 1 con el Olympique de Marsella, se une al Besiktas JK de Turquía.

En este sentido, su fichaje llega en un momento clave, con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte y la necesidad de mantenerse en ritmo competitivo.

El panameño Michael Amir Murillo firma con el Besiktas JK de Turquía tras su paso por el Olympique de Marsella, reforzando la defensa para la Süper Lig. (X/@OM_Espanol)

Aunque de acuerdo con el entrono del jugador, su salida de Marsella estuvo marcada por diferencias con el técnico Roberto De Zerbi, Murillo se despide con el reconocimiento de la afición y con la misión de consolidarse en un club histórico del futbol turco.

El fichaje y sus condiciones

El Besiktas actuó con rapidez en el mercado de invierno para asegurar la llegada de Murillo. El acuerdo refleja la urgencia del club por reforzar su defensa.

  • Duración del contrato: 2 años y medio, con opción a uno adicional.
  • Costo estimado: entre 2.5 y 6 millones de euros.
  • Objetivo inmediato: reforzar el lateral derecho y aportar experiencia internacional.
  • Posible debut: frente a Alanyaspor, en la jornada siguiente de la Süper Lig.
El club turco suma a Murillo junto a fichajes como Tammy Abraham, Emmanuel Agbadou y Rafa Silva para reforzar todas sus líneas. (X/ @Besiktas)

Este movimiento no sólo fortalece la plantilla, sino que también envía un mensaje de ambición: el Besiktas quiere competir en la parte alta de la tabla y asegurar puestos europeos.

Trayectoria y cualidades de Amir Murillo

Murillo ha construido una carrera sólida que lo convierte en uno de los referentes del fútbol panameño.

  • San Francisco FC (Panamá): inicio profesional.
  • New York Red Bulls (MLS): consolidación en el fútbol internacional.
  • Anderlecht (Bélgica): experiencia europea y crecimiento táctico.
  • Olympique de Marsella (Francia): participación en Ligue 1 y Champions League.
  • Besiktas JK (Turquía): nuevo reto en una liga competitiva.
Murillo aporta experiencia internacional tras su recorrido por clubes como San Francisco FC, New York Red Bulls, Anderlecht y Olympique de Marsella. REUTERS/Manon Cruz

Por otro lado, sus cualidades más destacadas son:

  • Velocidad y potencia física.
  • Versatilidad táctica (lateral o carrilero).
  • Proyección ofensiva con centros y llegada al área.
  • Solidez defensiva frente a extremos rápidos.

De esta manera, Murillo llega para aportar un perfil que combina juventud, madurez y experiencia internacional, lo que lo convierte en un refuerzo confiable para cualquier esquema.

Lo que espera el Besiktas

El club turco busca consolidar su defensa y mantener la lucha por puestos europeos. La llegada de Murillo se suma a otros fichajes estratégicos.

  • Tammy Abraham (delantero).
  • Emmanuel Agbadou (defensa central).
  • Rafa Silva (mediapunta).

Con estas incorporaciones, el Besiktas refuerza todas sus líneas y apuesta por un proyecto ambicioso. Murillo, en particular, tiene la oportunidad de convertirse en un titular fijo y aportar liderazgo en el vestuario.

La transferencia de Murillo representa para Panamá la continuidad de su referente en el futbol internacional, clave rumbo al Mundial 2026. EFE/Kamil Krzaczynski

Para Panamá, su fichaje significa que uno de sus referentes seguirá compitiendo en un escenario de alto nivel, manteniendo su lugar en la selección y preparando el camino hacia el Mundial 2026.

