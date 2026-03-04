México Deportes

Este sería el nuevo trabajo del ex futbolista Giovani Dos Santos

Luego de alejarse del fútbol profesional, Giovani Dos Santos ha logrado posicionarse como empresario en la industria petrolera mexicana

Harry Redknapp, exdirector técnico, evidenció
Harry Redknapp, exdirector técnico, evidenció las malas prácticas que tenía Giovani cuando era futbolista Foto: Cuartoscuro

El ex jugador de la Selección Mexicana y figura en clubes como el FC Barcelona y el Tottenham Hotspur concluyó su etapa en el fútbol profesional en 2021, finalizando su última temporada en el Club América sin anuncios ni declaraciones formales.

A diferencia de la constante exposición que tuvo en su juventud, cuando fue considerado una de las mayores promesas del fútbol mexicano, Dos Santos optó por retirarse de la vida pública, alejándose tanto de los medios como de las redes sociales.

Este retiro discreto fortaleció la percepción de una salida reservada del deporte. Mientras muchos suponían que se mantenía únicamente gracias a los ingresos generados durante su carrera profesional, en realidad estaba desarrollando un nuevo perfil como empresario.

Dos Santos habría tenido éxito
Dos Santos habría tenido éxito como empresario. Getty Images

Inversión estratégica en el sector petrolero mexicano

Lejos de la atención mediática que acompañó buena parte de su carrera deportiva, Giovani Dos Santos ha logrado consolidar una fortuna considerable con sus inversiones en el sector petrolero mexicano, donde según reportes, se calcula que sus ingresos podrían alcanzar los 500 mil dolares anuales.

La información recopilada por el diario británico The Sun revela que Dos Santos realizó una inversión considerable en Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Este movimiento le permitió ingresar a un sector donde pocos deportistas deciden incursionar y donde históricamente predominan grandes capitales nacionales e internacionales.

Según los datos, el rendimiento anual estimado de su inversión oscila entre 400 y 500 mil dolares, ubicándolo entre los exfutbolistas con mayores ingresos fuera de las canchas.

De acuerdo con estimaciones recientes, sus ganancias han alcanzado hasta 20 millones de dolares en solo dos años, considerando tanto los rendimientos anuales como negocios paralelos. Dentro de esta diversificación, destaca también se reporta que tendría una agencia de compra y venta de autos de lujo en México.

Giovani dos Santos es muy
Giovani dos Santos es muy discreto con su vida privada tras su retiro profesional. (IG/ @mypadelmx)

El traslado de Dos Santos del futbol al entorno corporativo atrajo la atención de la prensa internacional. El mismo diario británico The Sun publicó un artículo con el título: “Fracaso del Tottenham se convierte en un magnate petrolero en un importante cambio de carrera después de retirarse del fútbol”.

La carrera de Dos Santos incluyó logros relevantes con la Selección Mexicana, como la obtención del Oro Olímpico en 2012 y varios títulos de la Copa Oro.

A nivel de clubes, jugó en equipos de España, Inglaterra, Estados Unidos y México, aunque sin alcanzar ciertas expectativas mediáticas planteadas en sus primeras etapas, principalmente debido a lesiones, polémicas fuera del campo y cambios constantes de equipo.

La decisión de Giovani Dos Santos de incursionar en sectores como la industria petrolera y los automóviles de lujo muestra una estrategia de reconversión enfocada en actividades económicas donde el éxito responde a planificación financiera con base en lo generado durante su carrera futbolística.

La magnitud de su éxito empresarial, reflejado en miles de dolares anuales por su actividad en la empresa petroquímica mexicana y hasta millones obtenidos en dos años, lo ubica entre los casos destacados de transformación tras el retiro de un atleta de alto perfil en México.

