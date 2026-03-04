Murió Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y organizador del Mundial México 86

Familiares y directivos del fútbol rinden homenaje a Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF, con una camiseta conmemorativa. (FMF)

A 100 días del inicio de la Copa Mundial 2026, este 3 de marzo la Federación Mexicana de Futbol (FMF) perdió a una de sus figuras directivas más importantes en la historia del balompié mexicano, murió Rafael del Castillo.

Del Castillo fue presidente de FMF —entonces conocida como Femexfut— en los años 80, se convirtió en una de las figuras más destacadas y polémicas del futbol mexicano en aquellos años, a través de redes sociales la federación expresó su pésame a su familia y amigos:

“La Federación Mexicana de Futbol lamenta el sensible fallecimiento de Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF 1980 - 1988, cuya labor y entrega dejaron una huella importante en el futbol mexicano. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos”, se lee en su comunicado.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y comisionado de la FMF, también expresó sus condolencias en redes sociales, resaltando la trascendencia del dirigente días después del homenaje que la federación le realizó.

La Federación Mexicana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Rafael del Castillo, expresidente de la FMF (1980-1988), destacando su importante legado en el fútbol mexicano. (X/ @FMF)

Legado de Rafael del Castillo en la Federación Mexicana de Futbol

Rafael del Castillo Ruiz dirigió la Federación Mexicana de Futbol entre 1980 y 1988, periodo en el que impulsó la modernización del futbol mexicano. Su papel en la organización del Mundial México 86, la profesionalización de la FMF y la creación de estructuras para el desarrollo de talento lo convierten en una figura clave cuya relevancia impacta directamente en la historia del balompié nacional.

La gestión de Rafael del Castillo se caracterizó por la profesionalización y la modernización administrativa de la federación. Entre lo más destacado de su trayectoria está la organización de la Copa del Mundo de 1986, donde la selección argentina, con Diego Maradona, ganó el título en suelo mexicano.

Diego Maradona es llevado a hombros mientras alza el trofeo de campeón del Mundial de México'86. EFE/ra

¿Quién era Rafael del Castillo?

El Dr. Rafael del Castillo Ruiz fue precursor de la estructura de selecciones menores, permitió el surgimiento de talento nacional de manera continua. También impulsó la creación de la Escuela Nacional de Capacitación y promovió la profesionalización del arbitraje, estableciendo bases para la formación de entrenadores y árbitros.

El mandato de Del Castillo se vio marcado por el escándalo de los “cachirules” en 1988, un hito en la historia deportiva nacional. Su trayectoria académica incluyó títulos de licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una carrera docente de más de 60 años en la Máxima Casa de Estudios y en la Universidad Anáhuac.

Rafael del Castillo Ruiz inició su vínculo con el futbol desde muy joven como jugador amateur. En la década de los setenta asumió responsabilidades clave dentro de la FMF: encabezó la Comisión Disciplinaria, fue Secretario General y posteriormente Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (1980–1988), tras recibir el respaldo mayoritario de los clubes y sectores que conformaban el futbol nacional.

Aficionados rogaron a la FIFA que la Selección Mexicana pudiera ir al Mundial de Italia de 1990. (Archivo Infobae)

Homenajes y reacciones al fallecimiento de Rafael del Castillo

El pasado 12 de febrero, la FMF encabezada por Ivar Sisniega homenajearon en vida la trayectoria de Rafael del Castillo, en aquel evento, Mikel Arriola destacó que fue una “pieza clave para que nuestro país albergara un segundo Mundial, México 86” y subrayó la visión social y cultural que imprimió en el futbol nacional.

La FMF develó su retrato en el Salón de Presidentes y entregó a sus familiares una réplica del mismo, un jersey personalizado y una fotografía emblemática de su mandato.