Así reapareció Giovani dos Santos tras años de anonimato (IG/oficialgio)

Giovani dos Santos reapareció en redes sociales, luego de casi cuatro años sin actividad desde que jugó su último partido como futbolista profesional, el ex goleador de la selección mexicana volvió a la actividad pública y reveló detalles de su nueva actividad deportiva.

Fue por medio de redes sociales que el mediocampista apareció públicamente, y lo que sobresalió fue que compartió detalles de la nueva actividad a la que se dedica tras alejarse de las canchas. Aunque no ha anunciado su retiro profesional, dejó de jugar en 2021, desde entonces no ha sido contratado por algún club.

En las imágenes que compartieron en Instagram se pudo apreciar a Giovani dos Santos jugando pádel, deporte de raqueta que se juega por parejas dentro de una pista cerrada rodeada de paredes de vidrio y rejas metálicas.

Así reapareció Giovani dos Santos (IG/ @mypadelmx)

Las imágenes fueron compartidas por una página de un club de pádel en la Ciudad de México, por lo que el ex jugador de Barcelona estaría viviendo en la capital del país pese a no tener contrato con algún club. Pese a su reaparición, no reveló detalles de su vida personal o a lo que se dedica en la actualidad.

¿Qué pasó con Giovani dos Santos?

Giovani dos Santos permanece sin equipo profesional desde julio de 2021, fecha en la que finalizó su contrato con el Club América. Tras su salida, no ha firmado con ningún club ni ha anunciado oficialmente su retiro, aunque su ausencia de las canchas se ha prolongado. Varias fuentes han informado que ha recibido ofertas de equipos mexicanos y extranjeros, pero el jugador no ha concretado nuevo fichaje.

Giovani dos Santos reaparece (IG/ @mypadelmx)

Algunas lesiones, principalmente durante su etapa en América y en etapas previas de su carrera, limitaron su regularidad y rendimiento. Su situación ha generado especulaciones sobre un posible retiro, pero hasta la fecha Giovani dos Santos no ha ofrecido una declaración pública definitiva acerca de su futuro como futbolista profesional.

Giovani dos Santos es un exfutbolista mexicano nacido el 11 de mayo de 1989 en Monterrey, Nuevo León. Inició su carrera profesional en las divisiones juveniles del FC Barcelona, donde debutó con el primer equipo en 2007. Posteriormente jugó en clubes como Tottenham Hotspur, Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca y Villarreal, principalmente en Europa. En México, militó en el Club América.

Se desempeñaba como mediocampista ofensivo o delantero. Representó a la Selección Mexicana en varias categorías, incluyendo los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde obtuvo la medalla de oro, y participó en la Copa del Mundo de la FIFA en 2010, 2014 y 2018. Destacó por su técnica, velocidad y regate.