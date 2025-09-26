México Deportes

Así reapareció Giovani dos Santos tras años de anonimato

El ex jugador del Barcelona se le vio practicando una nueva disciplina deportiva

Por Luz Coello

Guardar
Así reapareció Giovani dos Santos
Así reapareció Giovani dos Santos tras años de anonimato (IG/oficialgio)

Giovani dos Santos reapareció en redes sociales, luego de casi cuatro años sin actividad desde que jugó su último partido como futbolista profesional, el ex goleador de la selección mexicana volvió a la actividad pública y reveló detalles de su nueva actividad deportiva.

Fue por medio de redes sociales que el mediocampista apareció públicamente, y lo que sobresalió fue que compartió detalles de la nueva actividad a la que se dedica tras alejarse de las canchas. Aunque no ha anunciado su retiro profesional, dejó de jugar en 2021, desde entonces no ha sido contratado por algún club.

En las imágenes que compartieron en Instagram se pudo apreciar a Giovani dos Santos jugando pádel, deporte de raqueta que se juega por parejas dentro de una pista cerrada rodeada de paredes de vidrio y rejas metálicas.

Así reapareció Giovani dos Santos
Así reapareció Giovani dos Santos (IG/ @mypadelmx)

Las imágenes fueron compartidas por una página de un club de pádel en la Ciudad de México, por lo que el ex jugador de Barcelona estaría viviendo en la capital del país pese a no tener contrato con algún club. Pese a su reaparición, no reveló detalles de su vida personal o a lo que se dedica en la actualidad.

¿Qué pasó con Giovani dos Santos?

Giovani dos Santos permanece sin equipo profesional desde julio de 2021, fecha en la que finalizó su contrato con el Club América. Tras su salida, no ha firmado con ningún club ni ha anunciado oficialmente su retiro, aunque su ausencia de las canchas se ha prolongado. Varias fuentes han informado que ha recibido ofertas de equipos mexicanos y extranjeros, pero el jugador no ha concretado nuevo fichaje.

Giovani dos Santos reaparece (IG/
Giovani dos Santos reaparece (IG/ @mypadelmx)

Algunas lesiones, principalmente durante su etapa en América y en etapas previas de su carrera, limitaron su regularidad y rendimiento. Su situación ha generado especulaciones sobre un posible retiro, pero hasta la fecha Giovani dos Santos no ha ofrecido una declaración pública definitiva acerca de su futuro como futbolista profesional.

Giovani dos Santos es un exfutbolista mexicano nacido el 11 de mayo de 1989 en Monterrey, Nuevo León. Inició su carrera profesional en las divisiones juveniles del FC Barcelona, donde debutó con el primer equipo en 2007. Posteriormente jugó en clubes como Tottenham Hotspur, Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca y Villarreal, principalmente en Europa. En México, militó en el Club América.

Se desempeñaba como mediocampista ofensivo o delantero. Representó a la Selección Mexicana en varias categorías, incluyendo los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde obtuvo la medalla de oro, y participó en la Copa del Mundo de la FIFA en 2010, 2014 y 2018. Destacó por su técnica, velocidad y regate.

Temas Relacionados

Giovani dos Santosclub Américamexico-deportes

Más Noticias

“Hay que decirle que el futbol mexicano no le está haciendo un favor”: Chaco Giménez lanza dardo a Martial

El exjugador argentino criticó gestos del francés en su debut con Monterrey, señalando falta de respeto hacia el grupo en cancha

“Hay que decirle que el

Terence Crawford asegura que su nombre será recordado tras vencer a Canelo Álvarez: “Va a valer más que la bolsa”

El estadounidense se convirtió en el primer boxeador en unificar todos los campeonatos en tres divisiones diferentes

Terence Crawford asegura que su

Este es el mensaje que Sergio Ramos dedicó a la afición tras fallar el penal en el Toluca vs Rayados

El español reconoció su error al no anotar el penal ante Hugo González

Este es el mensaje que

Un debut con impacto: Checo Pérez choca en su primera práctica con Cadillac

Durante su ensayo inicial con la nueva escudería, el piloto mexicano protagonizó un incidente leve que sorprendió al equipo técnico

Un debut con impacto: Checo

Concacaf revela detalles de la Concachampions 2026

El torneo definirá al segundo club de la confederación que clasificará al Mundial de Clubes FIFA 2029

Concacaf revela detalles de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro presuntos miembros de

Caen cuatro presuntos miembros de Los Tanzanios tras doble cateo en Iztacalco

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta entre refrescos en la frontera

Aseguran una tonelada de metanfetamina y bolsas con fentanilo en Sonora, droga vale más de 300 millones de pesos

Encuentran más de 300 kilos de marihuana flotando en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco

Médicos Sin Fronteras anuncian fin de su misión en Reynosa y Matamoros tras incremento de violencia y omisiones del Estado

ENTRETENIMIENTO

Paola Rojas revela cómo es

Paola Rojas revela cómo es su relación con Zague tras escandalosa separación

Cantantes se niegan a participar en La Casa de los Famosos México por “miedo” a los fans, revela Wendy Guevara

Las 10 canciones más escuchadas de Spotify México de esta semana

Cibad Hernández comparte que romance con Alicia Villarreal surgió por su contenido como influencer

Fernando Delgadillo arrancará octubre con concierto en Zacatecas: esta es la fecha

DEPORTES

“Hay que decirle que el

“Hay que decirle que el futbol mexicano no le está haciendo un favor”: Chaco Giménez lanza dardo a Martial

Terence Crawford asegura que su nombre será recordado tras vencer a Canelo Álvarez: “Va a valer más que la bolsa”

Este es el mensaje que Sergio Ramos dedicó a la afición tras fallar el penal en el Toluca vs Rayados

Un debut con impacto: Checo Pérez choca en su primera práctica con Cadillac

Concacaf revela detalles de la Concachampions 2026