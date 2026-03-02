México Deportes

Rommel Pacheco explica qué falta para que México recupere la sede del Mundial de Clavados 202 ante World Aquatics

El director de la CONADE insistió que la competencia puede realizarse en territorio mexicano en próximas fechas

Rommel Pacheco aseguró que México
Rommel Pacheco aseguró que México mantendrá la sede del Mundial de Clavados 2026 (Conade)

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), insistió que México recuperará la sede del Mundial de Clavados este 2026. Luego de que los acontecimientos violentos en Jalisco causaron la cancelación del certamen, las autoridades deportivas mexicanas emprendieron acciones para reprogramar la competencia.

Este lunes 2 de marzo desde Puebla, el director de la CONADE explicó que entabló un diálogo con la Federación Internacional para que la Copa Mundial de Clavados se realice en territorio mexicano.

Pese a que World Aquatics informó que el evento en Guadalajara, Jalisco, fue cancelado para garantizar la seguridad de todos los asistentes, desde CONADE tienen una postura distinta pues aseguraron que esa decisión no es definitiva y ya están en negociaciones para reagendar la competencia.

¿Qué falta para que México recupere la sede del Mundial de Clavados 2026?

Según el director de
Según el director de la CONADE, dependerá de la agenda internacional de las demás competencias programadas en el año (REUTERS/Alberto Fajardo)

De acuerdo con lo que explicó el ex clavadista en rueda de prensa, México ya conversó con las federaciones participantes y están en diálogo de agendar la competencia. Según el director de la CONADE, dependerá de la agenda internacional de las demás competencias programadas en el año.

“Tuvimos la oportunidad de platicar con los países que van a participar, con la Federación Internacional, con toda la gente donde ya por logística tuvo que moverse de fecha, pero México va a seguir albergando un evento importantísimo de clavados en lo que va del año”, precisó.

Pacheco Marrufo insistió que es cuestión de elegir una fecha accesible para todas las delegaciones participantes. Hasta el momento, World Aquatics no ha informado alguna postura oficial al respecto.

Solo es definir con los países la fecha que no coincida con su programación que ya tenían de acuerdo a sus calendarios, Juegos Europeos, Juegos Centroamericanos en este caso, diferentes eventos”, compartió Rommel Pacheco.

México está listo para eventos deportivos: Rommel Pacheco

(@cmteolimpicomex)
(@cmteolimpicomex)

El director de la CONADE insistió que el país está preparado para garantizar la seguridad y logística de magno eventos deportivos y culturales, tras el concierto masivo de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, el ex atleta reafirmó la postura nacional:

“Así que a ustedes y a todos los que nos están escuchando, decirles que México sigue trabajando y que a través del deporte vamos a generar este mensaje de unión y de paz”.

Por otra parte, sentenció lo siguiente:

México está listo para albergar cualquier evento de esa talla y de esa magnitud, que todos los protocolos de seguridad, que como hoy dijo la presidenta, sí, el gobierno tiene que brindar todas las herramientas", finalizó.

