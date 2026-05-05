Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 5 de mayo

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,38 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,41% respecto al precio de cierre anterior de 20,46 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 0,04%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 7,04%.
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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, marcando dos días consecutivos de caída. La volatilidad actual se sitúa en 4,4%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,64%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.
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