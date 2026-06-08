Estados Unidos niega que gobernadores de Sonora y Tamaulipas tengan permiso especial de entrada: Sheinbaum responde

Las vocerías estatales dijeron que no existe notificación de Washington ni respaldo documental a la versión sobre pesquisas por presuntos nexos criminales, mientras la plataforma Infodemia calificó la publicación como desinformación. (Infoabe-Itzallana)

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos negó oficialmente que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, cuenten con un permiso especial de ingreso al país conocido como ‘parole’, desmintiendo así reportes previos que señalaban que ambos funcionarios habrían recibido ese beneficio migratorio tras la cancelación de sus visas.

La negativa oficial del DHS

La confirmación llegó en respuesta a una solicitud formal de información realizada por La Opinión. La dependencia respondió por correo electrónico con los segundos apellidos completos de ambos gobernadores —detalle que despeja cualquier ambigüedad sobre a quiénes se refería la consulta.

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“Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya no han sido [beneficiados con tal permiso]”, señaló el DHS.

El Significant Public Benefit Parole —o Permiso Parole por Beneficio Público Significativo— es una autorización migratoria discrecional que permite a extranjeros ingresar o permanecer temporalmente en EE.UU. sin visa, siempre que su presencia represente un beneficio reconocido para el gobierno, el interés público o la seguridad nacional. Solo tres instancias pueden otorgarlo: USCIS, CBP e ICE, y las tres fueron consultadas para emitir esta respuesta.

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La polémica se desató tras un reportaje de Los Angeles Times que afirmaba que Washington había retirado las visas a ambos gobernadores y, paralelamente, les había otorgado ese permiso especial de entrada. El periodista Steve Fisher, autor de la investigación, sostuvo que Villarreal habría ingresado a territorio estadounidense por un puerto oficial y fue escoltado por funcionarios, aunque aclaró que no puede confirmar si el mandatario tamaulipeco coopera con alguna investigación.

Respecto a las visas, tanto el DHS como el Departamento de Estado se remitieron mutuamente, aunque este último precisó que la revisión de visas es un proceso continuo: si surge información nueva y potencialmente desfavorable sobre un titular, un funcionario consular puede determinar la revocación.

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(Los Ángeles Times)

Sheinbaum: “información totalmente apócrifa”

Este lunes, durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso y reaccionó con contundencia. Calificó los reportes originales —vinculados a datos de 2023— como “totalmente apócrifos” y celebró que la propia institucionalidad estadounidense haya desmentido la existencia del permiso especial.

“Qué bueno que salió esta información que dice que una de las instituciones del Gobierno de Estados Unidos dice que no existe tal permiso para estos dos gobernadores”, afirmó.

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La mandataria atribuyó la difusión de estas narrativas a “sectores de la ultraderecha” de ambos países, a quienes acusó de buscar deteriorar la relación bilateral con miras a las elecciones de noviembre en EE.UU. y a los comicios mexicanos de 2027. Descartó que se trate de una postura unificada del gobierno de Donald Trump y señaló que medios como The New York Times y Los Angeles Times han construido sistemáticamente una narrativa adversa hacia México.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Crédito: Gobierno de México)

Un caso en medio de la presión antinarcóticos

El episodio se inserta en un contexto de creciente tensión binacional. La administración Trump ha intensificado su presión contra el crimen organizado en México y presentó cargos contra 10 políticos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La Fiscalía mexicana rechazó su detención preventiva por considerar insuficiente la evidencia presentada.

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En paralelo, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses y enfrenta proceso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró “no culpable”.

Durazo y Villarreal han negado en todo momento que sus visas hayan sido canceladas.