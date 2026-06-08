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A 4 días del Mundial 2026: así van los avances en el FIFA Fan Fest de la CDMX

El festival proyectará los 104 partidos de la Copa del Mundo en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México

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El festival proyectará los 104 partidos de la Copa del Mundo en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. (Infobae México: Luis Mote Nava)
El festival proyectará los 104 partidos de la Copa del Mundo en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. (Infobae México: Luis Mote Nava)

A pocos días de que inicie el Mundial 2026, continúan los trabajos a marchas forzadas para dejar el FIFA Fan Fest en condiciones óptimas para la inauguración.

En redes sociales ya comienzan a circular imágenes que muestran cómo está quedando la instalación, donde ya se observa que la pantalla está siendo colocada y el área para las activaciones, pero todavía se alcanza a ver que queda mucho trabajo por hacer en las próximas horas.

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Cómo se encuentran las inmediaciones de la zona

Así se encuentra el FIFA Fan Fest de la CDMX a tres días del comienzo del mundial. (REUTERS/Luis Cortes)
Así se encuentra el FIFA Fan Fest de la CDMX a tres días del comienzo del mundial. (REUTERS/Luis Cortes)

Mientras avanzan los días previos al Mundial, ya es posible distinguir cómo tomará forma el Fan Fest que albergará a miles de aficionados durante cinco semanas.

Sin embargo, en el sitio aún se observan grúas y maquinaria de construcción, por lo que a tres días del inicio del torneo, surge la duda sobre si las obras estarán concluidas a tiempo y si el recinto quedará listo para recibir a la gente que se reunirá en el centro de la capital mexicana para presenciar el debut de su selección.

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Los espacios instalados en el Zócalo se construyeron a partir de vigas de acero, las cuales funcionan como columnas principales para dar soporte a toda la estructura.

Una vez colocadas estas vigas, las áreas se recubren con tablarroca, lo cual permite adaptar el lugar para crear zonas comerciales y de entretenimiento que atenderán a los visitantes durante el Mundial.

La combinación de estos materiales facilita el acondicionamiento y la versatilidad de los espacios, garantizando que se cumplan las necesidades del evento tanto en funcionalidad como en seguridad.

Qué es el FIFA Fan Fest

EL FIFA Fan Fest reúne a miles de aficionados de todo el mundo para disfrutar del partido en una pantalla gigante. (REUTERS/Ibraheem Al Omari)
EL FIFA Fan Fest reúne a miles de aficionados de todo el mundo para disfrutar del partido en una pantalla gigante. (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

El FIFA Fan Fest es un espacio oficial organizado por la FIFA en cada una de las ciudades sede durante la Copa del Mundo, donde los aficionados se reúnen en un lugar gratuito para ver los partidos en pantallas gigantes y convivir con personas de todo el mundo.

A lo largo de los días de juego, se instalan en estos lugares zonas de comida, áreas comerciales, activaciones de patrocinadores y espectáculos en vivo, reuniendo a personas de distintas nacionalidades en un ambiente festivo y familiar, permitiéndole a la gente disfrutar del ambiente mundialista sin la necesidad de tener entradas para los partidos.

Dónde se ubicará el FIFA Fan Fest de la CDMX

El Fan Fest estará en el Zócalo Capitalino. (REUTERS/Paul Childs)
El Fan Fest estará en el Zócalo Capitalino. (REUTERS/Paul Childs)

El FIFA Fan Fest de la Ciudad de México se ubicará en el Zócalo capitalino y será el principal punto de encuentro para los aficionados que quieran vivir la experiencia mundialista fuera del estadio.

Durante 34 días, del 11 de junio al 19 de julio, el festival ofrecerá proyección en vivo de todos los partidos, actividades recreativas, retas de futbol, venta de mercancía oficial y activaciones de marcas.

Además, el recinto contará con una zona de comida con opciones de gastronomía mexicana, pensada para atender a los asistentes durante toda la jornada.

Para ingresar al Fan Fest no se requiere registro previo, pero es importante considerar que el acceso está sujeto a la disponibilidad de espacio, con un cupo máximo de 60,000 personas por día. Los menores de 18 años deberán acudir acompañados por un padre, madre o tutor legal.

Entre las restricciones se encuentran los siguientes puntos:

  • No está permitido ingresar objetos prohibidos como armas, objetos punzocortantes, artículos de gran tamaño, envases de vidrio, pirotecnia ni punteros láser.
  • El acceso depende de la disponibilidad de espacio, con un límite de 60,000 personas por día.
  • Los menores de 18 años deben estar acompañados por un padre, madre o tutor legal.
  • Solo se permiten bolsos pequeños; la suma de largo, ancho y alto no debe superar los 75 centímetros.
  • No se admite el ingreso de mascotas, excepto animales de servicio.
  • No podrán entrar personas en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias, conforme al reglamento de la FIFA.
  • Al entrar, los asistentes aceptan que la FIFA o terceros autorizados puedan usar su imagen de manera ilimitada y sin restricción de tiempo o territorio.

Con esto, la convivencia sana está garantizada en un recinto donde además el Gobierno de México anunció que no habrá venta de bebidas alcohólicas para evitar inconvenientes dentro del lugar.

Cómo funcionará el acceso al FIFA Fan Fest

Multitud en el Fan Fest Zócalo, Ciudad de México. Banderas mexicanas, pantallas mostrando fútbol, gran bandera de México, confetti y edificios históricos.
Se espera un lleno absoluto para el día de la inauguración, por lo que habrá que llegar temprano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fan Fest en la Ciudad de México contará con dos accesos oficiales, uno ubicado sobre la calle 20 de Noviembre y otro en Pino Suárez.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, la logística del operativo incluye tres cinturones de seguridad: uno para revisión virtual, otro para revisiones aleatorias y un tercero para control de aforo con revisión obligatoria.

Además, habrá siete filtros de revisión distribuidos en el área y el gobierno de la CDMX confirmó la participación de 3,411 elementos de la policía y 339 vehículos en el operativo. También estarán presentes integrantes del ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Más de 100 servidores públicos de distintas dependencias del gobierno de la ciudad y más de 30 elementos de la Cruz Roja colaborarán en las labores de seguridad y atención a los asistentes durante el evento.

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