Morena condena detención de militantes y simpatizantes durante elecciones de Coahuila

A través de un comunicado de prensa, Morena manifestaron su rechazo absoluto a los hechos registrados durante la jornada electoral celebrada el 7 de junio en el estado de Coahuila, denunciando una serie de prácticas antidemocráticas que, aseguran, vulneran la competencia justa.

El partido señaló que los comicios en la entidad estuvieron marcados por la coacción y el uso del aparato estatal. Entre las principales acusaciones presentadas por el movimiento se encuentran:

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Operación “QRGate”: La implementación de un sofisticado sistema de compra masiva de votos durante la jornada.

Uso de la fuerza pública: Hostigamiento e intimidación electoral contra diputadas federales del movimiento, presuntamente perpetrado por agentes de corporaciones estatales.

Persecución política: La detención calificada como “ilegal y arbitraria” de militantes y simpatizantes tanto de Morena como del Partido del Trabajo (PT).

Ante este panorama, las consejería de Morena anunció su respaldo total al Comité Ejecutivo Nacional (CNE) para iniciar un proceso formal de impugnación.

De acuerdo con con Morena, tomarán una rUta legal ante las autoridades financieras y electorales correspondientes para defender la voluntad popular depositada en las urnas.

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