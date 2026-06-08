Beca Rita Cetina 2026: ¿Por qué no habrá pagos a los beneficiarios los próximos meses?

Los pagos de la Beca Rita Cetina se efectúan de forma bimestral según el primer apellido de cada beneficiario

Los pagos de la Beca Rita Cetina se efectúan de forma bimestral según el primer apellido de cada beneficiario. Cada alumno registrado en el programa recibe de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar un apoyo económico de 1,900 pesos, pero además, cada padre de familia con más de un hijo inscrito, percibe otros 700 pesos adicionales.

El programa busca beneficiar a todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas del país, mediante un apoyo económico. Este recurso tiene como propósito evitar la deserción escolar y facilitar que los estudiantes continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

PUBLICIDAD

Las tarjetas Bienestar para alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina comenzaron a distribuirse desde el mes pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué no habrá pagos en los siguientes meses a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina?

La interrupción temporal en los pagos de la Beca Rita Cetina para los alumnos de secundaria genera inquietudes entre los beneficiarios. Según las reglas de operación del programa, durante julio y agosto no se realizarán depósitos para quienes se encuentran en continuidad, es decir, los estudiantes de secundaria, ya que coincide con el periodo vacacional.

Después de recibir el depósito correspondiente a junio, los beneficiarios de secundaria deberán esperar hasta octubre para volver a percibir el apoyo económico. Esta suspensión responde exclusivamente a la calendarización oficial del programa y no implica modificaciones en los beneficios a largo plazo.

PUBLICIDAD

Para los alumnos de primaria, la dinámica es diferente. Estos beneficiarios recibirán su pago en agosto, antes de que comience el nuevo ciclo escolar. A diferencia de secundaria, el apoyo se otorga en un único depósito de 2 mil 500 pesos, destinado a la compra de uniformes y útiles escolares.

Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

Formas de saber si ya me llegó el pago

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

PUBLICIDAD

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Calendario de pagos para alumnos de continuidad

Los depósitos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre mayo-junio parea alumnos de continuidad se realizarán del 1 al 12 de junio.

Lunes 1: A, B

Martes 2: C

Miércoles 3: D, E, F

Jueves 4: G

Viernes 5: H, I, J, K, L

Lunes 8: M

Martes 9: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10: R

Jueves 11: S

Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)

Impacto social del programa

La proyección para este año contempla beneficiar a más de 12 millones de alumnos de primarias públicas, extendiendo así el impacto del programa a más de 20 millones de personas en todo el país.

PUBLICIDAD

Al comenzar 2026, el programa ya respaldaba a más de 8.4 millones de niños de primaria y más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria. Esta estrategia busca garantizar que la ayuda llegue puntualmente antes del inicio escolar, fortaleciendo la permanencia y el acceso a la educación pública para millones de familias mexicanas.