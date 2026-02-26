Una baja más para México en el Clásico Mundial de Béisbol: Taj Bradley no jugará y deja con pocas opciones para su reemplazo

La Selección Mexicana pierde a Taj Bradley, quien prioriza afianzarse en el Spring Training con los Minnesota Twins. (X/ @Twins)

La Selección Mexicana de Béisbol recibió un golpe más en su preparación rumbo al Clásico Mundial 2026. El lanzador derecho Taj Bradley, quien recientemente se unió a los Minnesota Twins, decidió no participar en el torneo internacional.

Su decisión responde a su deseo de mantener como prioridad el permanecer en el Spring Training para consolidarse en la rotación del club, lo que deja a México sin uno de los brazos jóvenes más prometedores que se esperaba reforzara el staff de pitcheo.

El lanzador Taj Bradley mantiene en la mira su consolidación con los Minnesota Twins, al optar por quedarse en el Spring Training de MLB. (Foto: Nick Wosika-Imagn Images)

La noticia llega en un momento complicado, pues México ya había sufrido otras bajas sensibles como las de José Urquidy y Ramón Urías. La ausencia de Bradley no sólo reduce la profundidad de la rotación, sino que obliga al manager Benjamín Gil a replantear la estrategia de abridores y relevistas a pocos días de iniciar la competencia.

Un hueco difícil de llenar en la rotación mexicana

Bradley estaba proyectado como pieza clave para enfrentar ofensivas de alto nivel, especialmente la de Estados Unidos. Con apenas 24 años, ya había mostrado destellos de calidad en Grandes Ligas y su incorporación al roster mexicano generaba expectativas de solidez y juventud en el montículo.

Sin embargo, su decisión de quedarse en Minnesota responde a la necesidad de adaptarse al nuevo cuerpo técnico y establecer química con su receptor Víctor Caratini.

La baja de Bradley deja a México sin uno de sus brazos jóvenes más prometedores para enfrentar a ofensivas fuertes como la de Estados Unidos. (Foto: Dave Nelson-Imagn Images)

Su baja deja a México con menos opciones de confianza en un torneo donde la rotación es vital para avanzar de ronda. La ausencia de Bradley se siente como un vacío que difícilmente puede ser cubierto con un perfil similar.

Las alternativas que maneja Benjamín Gil

Ante la ausencia de Bradley, el cuerpo técnico mexicano deberá recurrir a otros brazos para mantener competitividad.

Javier Assad ( Cubs ): se perfila como líder del staff, con experiencia en MLB y en el Clásico Mundial anterior.

Taijuan Walker: aporta veteranía y puede enfrentar ofensivas de alto calibre.

Sammy Natera Jr.: joven talento que busca consolidarse en el escenario internacional.

Brennan Bernardino: relevista en MLB, pero con experiencia como abridor en la LMP, donde incluso fue MVP de una Serie Final.

Javier Assad se perfila como la alternativa principal para reforzar el pitcheo de México. (Foto: Patrick Gorski-USA TODAY Sports)

Aunque son opciones válidas, ninguna ofrece el mismo perfil de Bradley, lo que obliga a ajustar la estrategia y confiar más en el bullpen.

Un reto mayor en el Grupo B

La salida de Bradley se suma a las bajas recientes de José Urquidy y Ramón Urías, reduciendo la profundidad del roster mexicano. El equipo deberá enfrentar a rivales exigentes en el Grupo B: Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos e Italia. Cada uno presenta un reto distinto, desde la potencia estadounidense hasta la combatividad italiana.

El objetivo de la Selección Mexicana es igualar o superar el histórico tercer lugar de 2023, pese a las bajas de figuras clave como Bradley, Urías y Urquidy. (Foto: Jerome Miron-Imagn Images)

La misión es clara: repetir o mejorar el tercer lugar histórico de 2023, pero ahora con menos margen de error. En este sentido, la ausencia de Bradley obliga a México a confiar en la experiencia de sus figuras y en la capacidad de adaptación de su cuerpo técnico para mantener vivas las aspiraciones de competir por un título mundial.