Qué se sabe sobre la posible salida de Christian Martinoli de TV Azteca

Su contrato termina pronto y aún no se sabe nada de su renovación. (Instagram/Christian Martinoli)

El rumor sobre la salida de Christian Martinoli de TV Azteca ha generado reacciones en el sector deportivo mexicano, donde su voz se ha consolidado como una de las más emblemáticas de la narración futbolística.

Ante la finalización de su contrato, el futuro del cronista ha estado en el centro de la conversación pública, sobre todo por los rumores que lo vinculan a otras televisoras y la expectativa que existe en torno a la decisión que tomará en los próximos meses.

El propio narrador señaló que su contrato con TV Azteca concluye en 2026, aunque no reveló en aquel momento si existían conversaciones de una renovación.

En entrevista para el medio Latinus, aclaró: “Yo tengo un contrato todavía hasta el 2026 con TV Azteca y bueno, si Azteca no decide otra cosa me gustaría continuar ahí, no me veo trabajando en otro lado”.

No obstante, Martinoli fue enfático al subrayar que solo firmará una extensión “si la empresa así lo decide”, descartando cualquier presión por parte suya para permanecer en la televisora.

Christian Martinoli reaparece en público luciendo gafas de sol, mostrando una imagen relajada tras sus recientes problemas de salud. (IG/ @cmartinolimx)

Martinoli si podría narrar para otra empresa

El rumor sobre el posible interés de otras cadenas, incluida Televisa, ha intensificado la duda sobre la continuidad del cronista en TV Azteca.

Aunque el nombre de Martinoli ha circulado como potencial fichaje para la competencia, hasta ahora no existen declaraciones oficiales que confirmen negociaciones avanzadas.

De hecho, el propio Martinoli expresó que, en caso de no seguir en TV Azteca, analizaría nuevas alternativas:

“En dado caso de que yo necesitara trabajar en otra parte, una vez que TV Azteca diga que yo ya no tengo chance de seguir ahí, pues buscaría. No sé si tenga muchas puertas abiertas”, afirmó en la misma entrevista.

Martinoli si consideraría unirse a otra empresa. (IG/ @cmartinolimx // X/ @Andres_Vaca_)

En el último año, la ausencia de Martinoli en algunas transmisiones despertó especulaciones sobre un eventual distanciamiento con la televisora.

Sin embargo, estas pausas se debieron a cuestiones de salud, y no a temas contractuales ni a desacuerdos internos.

Su reincorporación al equipo de narradores ha quedado manifiesta en recientes coberturas, donde volvió a ser una de las voces protagonistas del fútbol mexicano.

La renovación entre TV Azteca y Martinoli aún está pendiente. La expectativa es que en los próximos meses ambas partes definan el rumbo del vínculo laboral, ya que el contrato vigente abarca hasta finales de 2026.

Mientras tanto, Martinoli se mantiene firme en su postura, esperando la decisión final de la empresa.

En cuanto a su futuro personal, Martinoli ha dado señales sobre su retiro de la narración deportiva, al advertir que no se ve trabajando después de los 60 años:

“A los 60 años, como máximo, es como mi límite, ya me lo he puesto. No sé si llegue”, compartió el periodista.

Al término del contrato con TV Azteca, tendrá cerca de 51 años, por lo que aún contempla un periodo de actividad profesional, aunque con la mira puesta en un retiro gradual.