Carlos Guerrero ‘El Warrior’ destapa que Christian Martinoli salió de México tras crisis de salud

La falta del popular narrador en la cobertura deportiva encendió las redes, donde los fanáticos expresaron su preocupación y expectativas frente al inminente regreso de uno de los referentes de la televisión deportiva mexicana

La ausencia de Christian Martinoli
La ausencia de Christian Martinoli en transmisiones de Azteca Deportes genera especulaciones sobre su estado de salud en el fútbol mexicano (Christian Martinoli)

El narrador deportivo mexicano Christian Martinoli, referente futbol en las transmisiones de la televisión, enfrenta una situación de salud que lo ha alejado temporalmente de las pantallas, y los rumores sobre su estado y posible diagnóstico se multiplican en el entorno deportivo y en redes sociales.

El relator tuvo que abandonar a fines de enero de 2026 la transmisión del partido amistoso entre la Selección Mexicana y Bolivia por un repentino malestar estomacal. Desde entonces, su ausencia se extendió a otros partidos clave en la Liga MX durante el Clausura 2026, lo que ha alimentado especulaciones sobre su estado de salud.

Mientras tanto, en su pódcast Farsantes con Gloria, Christian Martinoli aclaró que el origen de su problema “ya va por otro lado, no va tanto por el estomacal”, negando que se tratara de una simple afección digestiva.

Christian Martinoli interrumpe la transmisión
Christian Martinoli interrumpe la transmisión México vs Bolivia por un malestar, lo que provoca incertidumbre entre los seguidores de la Liga MX (Ilustración: Jesús AViles)

La incertidumbre se incrementó cuando el periodista Pepe Hanan declaró en En línea deportiva que el comentarista posiblemente padecería una bacteria no identificada, causante de síntomas persistentes como diarrea, náuseas y malestar general.

'El Warrior' desmiente afección de gravedad

El periodista Carlos Guerrero, conocido en el medio por su labor en el programa de telerrealidad Survivor y en transmisiones de fútbol, desmintió desde el semanario de espectáculos TVNotas las versiones sobre una infección bacteriana y aseguró que Martinoli se encuentra estable, aunque fuera de México, lo que retrasa su regreso a las transmisiones.

En declaraciones ofrecidas a TVNotas, Carlos Guerrero explicó el trasfondo de los rumores y actualizó el estado de salud de su colega. El conductor y comentarista afirmó:

“No, cero, cero, te lo juro que no, cero que ver, no tiene nada que ver eso, nada, nada que ver”, aludiendo a la información sobre una supuesta bacteria.

El periodista Carlos Guerrero aclara
El periodista Carlos Guerrero aclara que Christian Martinoli se encuentra estable, aunque permanece fuera de México y sin fecha exacta de regreso

Guerrero añadió: “He estado en comunicación con él, está muy bien, se han dicho muchas cosas que nada que ver, de verdad, a veces me dan ganas de responder y de contestar, de decir que es que qué manera de decir mentiras, pero no soy yo quien tiene que salir a decirlo, pero está bien”.

También sostuvo que se mantienen en contacto constante y remarcó el estado positivo del comentarista.

Con relación a la vuelta de Martinoli a las transmisiones de futbol mexicano, Guerrero estimó que podría producirse entre el 20 y el 22 de febrero, según la asignación de partidos, pero aclaró que en este momento el comentarista no se encuentra en México.

“De hecho no está ni siquiera aquí en México. No sé si está fuera de la ciudad o del país con su familia pero está bien”, puntualizó Guerrero.

El pódcast Farsantes con Gloria
El pódcast Farsantes con Gloria permite que Christian Martinoli desmienta versiones sobre un diagnóstico estomacal y dialogue sobre su recuperación (Farsantes con Gloria / YouTube)

Martinoli no ha hablado concretamente sobre su salud

En el episodio más reciente de Farsantes con Gloria, Christian Martinoli reapareció y bromeó sobre el proceso de recuperación al responder a quienes especulaban sobre el alcance de su problema de salud:

“Preguntan que si ya me lavaron todo”, dijo entre risas, al tiempo que insistió en que su malestar no está relacionado con el aparato digestivo.

Durante la misma emisión, Martinoli se refirió al panorama mediático que rodeó su ausencia y negó estar en negociaciones con TUDN, cadena deportiva fundada por Univisión y Televisa, tras rumores de desacuerdos contractuales con TV Azteca.

