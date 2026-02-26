Trofeo de la Copa del Mundo llega a México: qué pasará con la gira en Guadalajara en el Estadio Akron (crédito Colprensa/Lina Gasca)

Luego de que el estado de Jalisco vivió una jornada violenta por el operativo militar donde abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, quien fue el líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las autoridades han reestablecido las actividades sociales, culturales y deportivas, entre ellas todas las relacionadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Y uno de los eventos programados en Guadalajara es el tour del trofeo del Mundial; tanto autoridades estatales como de la FIFA han reafirmado su compromiso de seguir adelante con los eventos mundialistas, por lo que el Estadio Akron se prepara para recibir el trofeo mundialista.

Jalisco se prepara para recibir la Copa Mundial FIFA con una serie de eventos confirmados, entre los que destacan el Trophy Tour y la Copa de Leyendas, ambos programados en Guadalajara.

Gira del trofeo de la Copa Mundial inicia en Guadalajara

La directiva del Estadio Akron confirmó que el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA arribará a sus instalaciones en Guadalajara el próximo 28 de febrero, y no se tienen programados cambios en sus actividades mundialistas, como la gira del trofeo en la sede mundialista (X/ @EstadioAKRON)

De acuerdo con la organización y la coordinación entre la directiva del Estadio Akron y la FIFA han garantizado que la planeación de todas las actividades sigan su curso, sin registrar cambios.

Olimpia Cabral, directora comercial del Club Deportivo Guadalajara & Host City Manager GDL26, aseguró que la exhibición del trofeo de la Copa Mundial en el Estadio Akron sigue en pie y no tienen contemplado algún tipo de cambio.

“Como directiva del Estadio Akron, quiero decirles que estamos listos para el sábado recibir la Copa en el Trophy Tour y el 3 de marzo por la noche tendremos el partido de la Copa de Leyendas. Hemos estado trabajando de la mano de los organizadores para que todo suceda conforme a lo planeado. Como representante de la FIFA para la sede de Guadalajara, quiero darles la certeza de que en ningún momento ha habido ningún cambio de rumbo para la planeación de todos los eventos que habrán de celebrarse en esta ciudad", puntualizó en un video difundido en redes sociales.

Como parte de la agenda, el 3 de marzo, justo a cien días del inicio del torneo, se celebrará una actividad especial en La Minerva que contará con la presencia de las mascotas oficiales del Mundial.

Las actividades económicas en Jalisco han mostrado una rápida recuperación, lo que ha permitido la reactivación de eventos masivos, según representantes del comité organizador. Además, la expectativa por el partido de la Copa de Leyendas genera entusiasmo entre aficionados, exjugadores y la comunidad local, quienes ven este evento como un estímulo para la región.

La directiva agradeció a FIFA, Chivas y OCESA por su confianza para consolidar a Jalisco como sede destacada, asegurando que “todos los partidos previstos sucederán” y que los preparativos para el Mundial avanzan conforme a lo establecido.