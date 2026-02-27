¿Quién será el tercer portero de México en la Copa del Mundo 2026?

Memo Ochoa podría ser convocado para el Mundial 2026 (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Con la Copa del Mundo 2026 en puerta, la exigencia de resultados influye en la lucha por la titularidad de todos los jugadores mexicanos que buscan convencer a Javier Aguirre para llegar a la lista final.

Para la posición de la portería, conviven tanto veteranos como nuevas figuras que podrían vivir su primer mundial. Mientras tanto, el “Vasco”, mantiene abiertas las competencias en dicha posición.

Aguirre ha sido enfático en su postura respecto a la integración definitiva de la plantilla nacional. Manifestó que aquellos que no demuestren motivación para integrar la Selección estarán automáticamente descartados:

“El que no esté motivado para estar en la Selección, no sirve. Somos mexicanos, somos futbolistas, estamos a unos tres o cuatro meses del Mundial y el que no entienda que es una oportunidad histórica en su carrera, no me sirve”, expresó.

Sin embargo, en la mayoría de convocatorias la única constante que se repite es la presencia de los porteros Rangel y Malagón, prácticamente confirmando que ambos estarán en el Mundial 2026, dejando la incógnita sobre quién será el tercer portero.

Estas son las opciones para tercer portero:

Guillermo Ochoa

Ochoa sería el primer jugador en la historia en aparecer en 6 mundiales. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Tras formar parte de las ediciones 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, se proyecta como el posible tercer portero en este proceso, una decisión que dejaría relegado a porteros como Acevedo en la carrera final hacia la convocatoria.

Así, la competencia en la portería tricolor combinaría la presencia de figuras jóvenes con la de un nombre histórico en la Selección Mexicana, en vísperas de un Mundial.

Carlos Acevedo

Acevedo está en la pelea por llegar al Mundial. REUTERS/Eloisa Sanchez

Acevedo tomó protagonismo en el partido amistoso contra Islandia, pero fuera del campo, debido a que la afición presente en el Estadio Corregidora coreó el nombre del arquero del Santos Laguna, pidiendo su ingreso al campo.

Acevedo, sin embargo, permaneció en la banca durante todo el partido. Javier Aguirre respondió desde el área técnica: se dirigió a la afición haciendo señas, señalando que los cambios permitidos ya se habían agotado.

De los 21 convocados en ese amistoso, 17 sumaron minutos en cancha; Acevedo fue uno de los cuatro que no ingresaron.

Alex Padilla

Álex Padilla confesó su admiración por Memo Ochoa (YouTube/ Selección Nacional de México)

Con una altura de 1,90 m y reflejos notables, se consolidó como una de las grandes promesas en la portería del Athletic Club de Bilbao, tras su debut en la liga de España en agosto de 2024. Su desempeño lo llevó a integrar selecciones mexicanas sub-23 y recibir convocatorias para la selección mayor.

En septiembre de 2024, Padilla se sumó a la Selección Mexicana para disputar los encuentros amistosos ante Nueva Zelanda y Canadá, integrándose al equipo dirigido por Javier Aguirre.

Aguirre destacó que hay jugadores ansiosos por participar, con algunos tocando la puerta para ser tomados en cuenta incluso con más antelación.

Según Aguirre, antes no era habitual este nivel de deseo por estar en la Selección: “El jugador de futbol no hacía eso con la Selección”, expresó.