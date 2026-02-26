Oficial: estos son los jugadores de Chivas que renuevan contrato

Chivas sigue renovando a su plantel de cara al futuro. (Instagram / @Chivas)

El Club Deportivo Guadalajara anunció este jueves la renovación de contrato para tres de sus futbolistas, una medida que garantiza la permanencia de los elementos ante el buen momento que vive el equipo.

La directiva decidió blindar a estos elementos de su plantilla ante la proximidad de la Copa del Mundo 2026 y la dinámica del mercado de transferencias.

Omar Govea y Óscar Whalley hasta 2027, y Santiago Sandoval hasta 2029

La estrategia, impulsada por la dirección deportiva encabezada por Javier Mier y Alejandro Mazno, contempla la consolidación del plantel para afrontar el calendario de la Liga MX.

Omar Govea firmó una extensión hasta 2027. El mediocampista ha disputado veinte partidos bajo la gestión de Gabriel Milito, técnico argentino.

Govea suma 381 pases acertados, con una efectividad del 95 %, y ha participado en cinco goles del equipo, aportando también 27 recuperaciones de balón.

Govea renovó con Chivas. (X/@Chivas)

En el caso del guardameta Óscar Whalley, el club también formalizó su permanencia hasta 2027. El portero, incorporado desde el fútbol español en 2025, todavía no ha debutado en la Liga MX, aunque ya defendió el arco rojiblanco durante cuatro partidos de la Concacaf Champions Cup 2025.

Whalley podría tener protagonismo en la Liguilla del Clausura 2026 si el titular, Raúl Rangel, es llamado por la Selección Mexicana para la concentración previa a la Copa del Mundo 2026, cuestión que es prácticamente un hecho que sucederá.

Entre las cualidades del arquero destacan su habilidad con el balón en los pies y su capacidad de reacción ante remates a corta distancia.

El guardameta fue renovado tras la inminente ausencia de Rangel por el Mundial 2026. (X/@Chivas)

Por su parte, el juvenil Santiago Sandoval firmó una renovación que lo vincula hasta 2029. Surgido de la cantera de Guadalajara, debutó en la jornada dos del Apertura 2025 y marcó su primer gol en la fecha cinco, contra el FC Juárez, con solo 18 años.

El joven futbolista es un prospecto en la institución. (X/@Chivas)

Consolidar la plantilla ante el buen momento

El proceso de renovaciones se produce mientras Chivas atraviesa un semestre positivo en la Liga MX. La directiva busca asegurar la base que ha llevado a ser un equipo competitivo y preservar a futbolistas a largo plazo.

En el caso de Govea, el cuerpo técnico valora su rol como eje de la circulación y recuperación en el mediocampo, así como su visión de juego.

Para Whalley, la extensión de contrato responde tanto a la competencia interna con Rangel como a la previsión de su ausencia por compromisos con la Selección Mexicana.

En cuanto a Sandoval, puede desempeñarse por ambas bandas o en la mediapunta, y ha mostrado calidad técnica desde sus primeras apariciones en la Sub-14.

Las renovaciones anunciadas por Guadalajara representan una apuesta por el fortalecimiento estructural del plantel, un movimiento que permite anticipar los retos competitivos vinculados a la Copa del Mundo 2026.

Chivas es el club que más jugadores aporta a la Selección Mexicana. (Instagram / @miseleccionmx)